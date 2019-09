Přispět na unikátní přírodní učebnu lze třeba i adopcí netopýří budky

16:13 , aktualizováno 16:13

Broukoviště, plazník, hmyzí hotel, budky pro ptáky i netopýry, nové informační tabule. To vše by v budoucnu mohli při výuce využívat nejen školáci z Nového Města na Moravě. Přírodní učebna v lokalitě Hrnečnice sice už nějaký čas slouží, ale už by si zasloužila obměnu a vylepšení.