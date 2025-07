„Staveniště“ na území dvou národních přírodních rezervací Radostínské rašeliniště a Dářko bylo dodavateli, jímž je bystřická firma SPH stavby, předáno koncem května. „Nyní již na místo najela těžká technika. Pracuje zatím na Radostínských rašeliništích a na přilehlých loukách, kde dochází k odkrývání a odstraňování drnů,“ popsal za investora Agenturu ochrany přírody a krajiny České republiky Václav Hlaváč, ředitel regionálního pracoviště Vysočina. Na stavbu je zákaz vstupu.

Stroje mají od rybníka Malé Dářko postupovat dál rašeliništěm směrem k Velkému Dářku - k silničce, jež spojuje vesnici Radostín s tahem I/37. Dlouho nekosené louky na tomto území jsou dnes totiž plné obrovských trsů ostřic, třtiny křovištní i náletových dřevin. Celý pás rašeliniště i s jeho bezprostředním okolím je tak neprostupný, což znemožňuje další obhospodařování plochy. Ochranáři ale věří, že právě po úpravách a následném nastavení péče tam časem dojde k obnovení původních luk - druhově pestrých, s výskytem mizejících rostlin, jako je třeba tolije bahenní či prstnatec májový.

Nyní prováděné strojové stržení drnů, mulčování i odstraňování nežádoucí vegetace však rozhodně nebudou jediné činnosti, které investor v této ojedinělé oblasti Žďárských vrchů chystá.

Další práce mají plynule navazovat, a to v obou rezervacích. „V následujících měsících se odstraní historické odvodňovací příkopy, postaví přehrážky, obnoví mokřadní plochy a vytvoří nové tůně,“ nastínila Karolína Šůlová, mluvčí Agentury ochrany přírody. Tůně nejenže pomohou k žádoucímu zadržování vody v rašeliništích, ale stanou se rovněž zázemím pro řadu druhů obojživelníků, již v oblasti žijí.

Vstup bude omezen až po prázdninách

Součástí plánovaných prací je také revitalizace potoka, prosvětlení okrajů rašeliniště a odstranění části náletových dřevin. „Důležitým technickým prvkem je také plánovaná instalace propustku, který má zmírnit negativní vliv asfaltové komunikace, procházející územím,“ zmínila Šůlová.

I přes už probíhající práce se zatím návštěvníci okolí Velkého Dářka zákazů vstupu obávat nemusejí. Naučná stezka Dářská rašeliniště i turistické a cyklistické trasy, jež v blízkosti největšího rybníka na Vysočině vedou, jsou nyní volně průchozí i průjezdné. A celá oblast se těší, obzvláště nyní v létě, hojné návštěvnosti.

„Míří k nám hodně turistů, ale i lidí na kole, protože tudy vede dálková trasa EuroVelo. Jsme za to rádi, v obci díky tomu například vzniklo i nové občerstvení - právě ve směru značených tras k Velkému Dářku,“ popsala starostka Radostína Ivana Chromá. Vesnice tak nyní disponuje jak restaurací, tak i tímto kioskem.

Za několik týdnů už ale lze zákazy vstupu či vjezdu očekávat. „Kvůli stavebním pracím bude po letních prázdninách částečně omezen přístup na naučnou stezku Dářská rašeliniště. Na podzim pak dojde i ke krátkodobému omezení provozu na silnici mezi Radostínem a silnicí I/37,“ informoval Hlaváč s tím, že respektováním těchto krátkodobých omezení přispějí lidé k obnově zdejší přírody.

Ta již lidský zásah a pomoc totiž skutečně potřebuje. „Dářská rašeliniště patří mezi nejcennější mokřady na Vysočině. S nastupující klimatickou změnou, která umocňuje důsledky dřívějšího odvodnění, se ukázalo, že přistoupit k jejich revitalizaci je už nezbytné. Pokud bychom nezajistili zvýšení hladiny podzemní vody, zaniklo by jedinečné prostředí, včetně mnoha vzácných druhů, které ke svému životu rašeliniště potřebují,“ popsal ochranář.

Existují místa, kam těžké stroje nemohou

Těžká technika i zaměstnanci dodavatelské firmy musejí při obnově lokality postupovat s ohledem na chráněné prostředí, v němž se pohybují. „Pracovníci ochrany přírody předem vymezili místa, která nesmí být dotčena pojezdy stavební techniky,“ objasnila Šůlová. Všechny činnosti budou kontrolovat pracovníci z řad investora a také takzvaný biologický dozor, tedy zkušený odborník se znalostí oblasti.

Zatímco stavební část projektu by měla být dokončena už v létě příštího roku, navazující potřebná péče o území je v plánu ještě na několik dalších let až do roku 2029. Náklady na obnovu se pohybují kolem dvanácti milionů korun, přičemž hrazeny budou z dotací.

Na rašeliništích kolem Velkého Dářka žije přibližně pět stovek druhů motýlů, vzácní obojživelníci, včetně nejpočetnější populace skokana ostronosého na Českomoravské vrchovině. Doma je tam třeba i masožravá rostlina rosnatka okrouhlolistá nebo evropsky významný druh vážka jasnoskvrnná. Obdivovat lze u Dářka rovněž zachovalé porosty borovice blatky, které jsou v těchto místech i v rámci celého kraje skutečným unikátem.