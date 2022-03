Ve Žďáře přibudou desítky ptačích budek. Ty u školek budou mít i kamery

„Cílem je, aby mělo ptactvo na území našeho města dostatek vhodných podmínek pro hnízdění a ideálně se tu díky tomu rozšířil i výskyt těch druhů, které patří mezi méně hojné, nebo dokonce ohrožené,“ vysvětlil cíl projektu žďárský starosta Martin Mrkos.

Pro letošek bude zatím rozmístěno v první etapě celkem 35 budek v jedenácti lokalitách po městě. Vytipovány byly ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR). „Jedná se o místa stranou od hluku a dopravního ruchu, aby měli ptáci na hnízdění klid,“ popsal za agenturu Petr Piechula.

S ohledem na vzdělávací záměr projektu jde ale zároveň o oblasti, kde bude mít veřejnost, a zvláště pak děti možnost opeřence pozorovat, například tedy areály mateřských škol (MŠ) a jejich okolí. Konkrétně budky přibudou k MŠ Santiniho, Vysocká, Okružní, Brodská či Haškova, do Libušínské ulice, k Domu klidného stáří, do parčíku u nádraží nebo do parků U Ivana a na Farských humnech.

U dvou mateřinek se pak počítá i s umístěním webkamer, aby bylo možné sledovat dění v ptačích budkách v podstatě nonstop přes internet. Konkrétní školky budou ještě vybrány.

Různé druhy ptáků vyžadují různé budky

„Aby podpora biodiverzity (biologické, druhové rozmanitosti - pozn. red.) byla skutečně smysluplná, pro každou lokalitu jsme se snažili s odborníky vybrat vždy konkrétní typy vhodných budek,“ připomněl Mrkos.

Na stromech tak skončí dřevěná přístřeší s menšími vletovými otvory pro drobnější ptáky, jako je třeba sýkora modřinka, i s většími, například pro sýkory koňadry.

„Dalším typem je takzvaný lejskovník, pojmenovaný podle ptačího druhu, pro nějž je budka primárně určena. Kromě lejska ji ale může obsadit třeba i brhlík či rehek,“ popsal Piechula.

Připraveny jsou rovněž špačníky, větší budky sloužící hlavně špačkům, ale také strakapoudům nebo krutihlavům. V plánu je například i instalace kavkovníků, jež poslouží jako domov pro kavky - chráněné krkavcovité ptáky, kteří se ve Žďáře také vyskytují.

Společná výroba se odehraje v knihovně

„Rádi bychom, aby se do této akce zapojila i veřejnost, hlavně rodiny s dětmi. Ve čtvrtek 31. března od 16 hodin proběhne proto v Knihovně Matěje Josefa Sychry společná výroba ptačích budek. Tvůrčí dílna bude doplněna i povídáním o přírodě a ptactvu, které s námi ve městě žije,“ nastínil Mrkos. Zájemci si na akci budou moci ptačí budku sami sestavit ze speciálních stavebnic, jež radnice pořídila.

Hotová dřevěná obydlí pro opeřence budou rozmístěna v průběhu dubna. „Ideálním obdobím pro instalaci budek je sice podzim, aby měli ptáci čas si na jejich přítomnost zvyknout a pak je zjara rovnou osídlit, ale lze je umisťovat i nyní,“ řekl Piechula.

Budka pak podle něj sice nemusí být obsazena hned, ale časem si své obyvatele stejně najde, je-li na vhodném místě. Důležitá je také pravidelná údržba obydlí, aby se v něm nehromadili nebezpeční parazité.