Ornitologové se radují, na Vysočině letos úspěšně zahnízdilo 17 párů orlů mořských. Dravci vyvedli celkem 33 mláďat. Znamená to, že oproti loňsku se počet tohoto zákonem chráněného a kriticky ohroženého druhu zvýšil o dva páry a jedenáct mláďat.
Orel mořský je největší evropský orel a největší dravec vyskytující se v Česku. Délka jeho těla dosahuje 76 a 92 centimetrů a v rozpětí křídel měří od 190 až do 253 centimetrů. Někteří jedinci mohou mít rozpětí zřejmě až 260 centimetrů.

„Hnízdiště orlů mořských na Vysočině dohledávají a ochranu těchto dravců řeší ornitologové ve spolupráci s lesními hospodáři,“ vysvětluje Pavel Řehoř, radní Kraje Vysočina pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí.

Orel mořský je velmi citlivý především v prvních měsících hnízdění, kdy může po vyrušení snadno dojít k zastydnutí snůšky nebo i k útoku predátorů na mláďata.

Krajský úřad proto apeluje na vlastníky lesů, aby těžbu kůrovcového dřeva v okolí hnízd plánovali od konce června do začátku ledna. V této době je totiž riziko vyrušení výrazně nižší.

Přestože je orel mořský zákonem chráněný, občas se i na Vysočině objeví případy záměrných otrav těchto majestátních dravců.

„Konkrétně u Buřenic na Pelhřimovsku a nedaleko Stonařova na Jihlavsku někdo použil zakázaný nervový jed karbofuran, který způsobí zvracení, průjmy, křeče a ochrnutí. Pták nakonec umírá udušením za plného vědomí,“ prozradil Řehoř.

Letos byl na Vysočině zaznamenán také jeden případ, kdy samici orla mořského srazilo auto.

