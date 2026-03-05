Krmítkům na Vysočině kraluje sýkora, polepšil si kos. Nejvíce je však vrabců

Autor:
  15:17
Přes dva tisíce nadšenců se letos na Vysočině zapojilo do Ptačí hodinky, pravidelného sčítání ptáků. Pozorovatelé, jichž bylo o zhruba dvě stovky více než loni, zaznamenali téměř 51 tisíc opeřenců různých druhů. Tabulkám vévodila opět sýkora koňadra, zpravidla druhou sýkoru modřinku však sesadil kos černý.
Sýkoru koňadru účastníci v kraji pozorovali v bezmála devadesáti procentech...

Sýkoru koňadru účastníci v kraji pozorovali v bezmála devadesáti procentech případů. | foto: Jana Vybíralová

Co do počtu zaznamenaných kusů vrabec polní na Vysočině vede. Lidé těchto...
Výrazně častěji než v předešlém ročníku Ptačí hodinky zaznamenávali lidé kosy...
Sýkoru koňadru účastníci v kraji pozorovali v bezmála devadesáti procentech...
Sýkoru koňadru účastníci v kraji pozorovali v bezmála devadesáti procentech...
10 fotografií

„Tím se trojice nejčastějších druhů proměnila poprvé od roku 2019, kdy program sčítání přezimujících ptáků v Česku odstartoval,“ zmínil za pořádající Českou společnost ornitologickou Filip Tuháček, koordinátor Ptačí hodinky.

Četnost výskytu kosa černého podléhá podle něj pravidelným cyklům. „Po loňském poklesu jsme tak pro letošní ročník předpokládali opět častější výskyt, a to se potvrdilo. Tento trend se však netýká jenom kosů. Podobný nárůst jsme zaznamenali také u dalších typicky lesních druhů, jako je pěnkava obecná, strakapoud velký nebo sojka obecná. I s těmi se sčitatelé setkávali výrazně častěji než minulý rok,“ zhodnotil Tuháček.

Co do počtu zaznamenaných kusů vrabec polní na Vysočině vede. Lidé těchto opeřenců při Ptačí hodince nahlásili bezmála deset tisíc.
Výrazně častěji než v předešlém ročníku Ptačí hodinky zaznamenávali lidé kosy černé. Ti v pořadí sesadili i původně druhé sýkory modřinky.
Sýkoru koňadru účastníci v kraji pozorovali v bezmála devadesáti procentech případů.
Sýkoru koňadru účastníci v kraji pozorovali v bezmála devadesáti procentech případů.
10 fotografií

Výsledky na Vysočině vesměs kopírují celorepublikové skóre. Koňadru účastníci v kraji pozorovali v bezmála devadesáti procentech případů, kosa pak v osmdesáti, což je oproti loňsku skok nahoru téměř o pětinu. Třetí místo patří u vysočinských pozorovatelů sýkoře modřince, další pozice potom vrabci polnímu, strakapoudu velkému a vrabci domácímu. Mezi hojněji zaznamenané druhy se řadí rovněž hrdličky, pěnkavy, brhlíci, zvonci nebo třeba straky.

Takovýto žebříček ale dává informace o výskytu druhu jako takového, nikoliv však o počtu jednotlivých zvířat. Takže například vrabci sice nefigurovali v hlášeních tak často jako sýkory modřinky nebo právě kosi, notně je ale převyšují co do počtu. Účastníci lednové Ptačí hodinky je nezřídka evidovali ve větších hejnech, v průměru desetihlavých. Na Vysočině dokonce vrabec polní v počtu zaznamenaných jedinců jasně vede. Lidé těchto opeřenců nahlásili bezmála deset tisíc, přičemž koňader bylo o zhruba dvě tisícovky méně.

Krmítková nemoc zvonků

Nepříznivý trend se však nedaří zvrátit v případě zvonka zeleného, a to na Vysočině i napříč republikou. Výsledky sčítání potvrzují, že tento dříve hojný pták se z tuzemských krmítek pomalu vytrácí.

„Už od začátku projektu pozorujeme, že se zvonek stává čím dál vzácnějším, a navíc se postupně zmenšují i jeho hejna,“ podotkla Dita Hořáková z České společnosti ornitologické. Pokles trvá už desítky let, a to po celé Evropě.

Hlavní příčinou je trichomonóza - nemoc šířící se právě na krmítkách, kde se ptáci potkávají ve velkém počtu. „Nemocného ptáka poznáme podle nepřirozeně načepýřeného peří, chová se malátně a často pospává. Může mít i zbytky potravy a mokré peří kolem zobáku,“ popsala příznaky Dita Hořáková.

Změna klimatu láká v zimě na Vysočinu i špačky. Co ukáže letošní Ptačí hodinka?

Jako prevenci by lidé měli krmítka pravidelně čistit, obzvláště když už se teploty šplhají nad nulu a je vlhko. V případě zjištění výskytu nemocného kusu je třeba krmení přerušit, zařízení vydezinfikovat a nechat řádně vyschnout a vymrznout. K opětovnému využívání krmítka se lze poté pozvolna vracet nejdříve po dvou týdnech.

Informace o výskytu nemocného ptactva uvítají i ornitologové. Veřejnost je může nahlásit například přes formulář, který je k dispozici na webu birdlife.cz/choroby.

Přikrmování volně žijícího ptactva odborníci obecně doporučují v zimním období, kdy je krajina pokrytá sněhem a teploty pravidelně klesají pod nulu. Když se oteplí, v přírodě se začne objevovat hmyz a další potrava, je již vhodné krmení ukončit.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

To se nepovedlo. Správa železnic se omluvila za opravu nádraží, chystá nápravu

Nádražní budova v Pacově je po rekonstrukci opticky menší. Její fasáda nově...

Diskutovaná obnova nádraží v Pacově na Pelhřimovsku má nečekané pokračování. Správa železnic se omluvila za výsledek rekonstrukce výpravní budovy a slíbila okamžitou nápravu. Ta se bude týkat jak...

Šlápla do prázdna. V nové jihlavské aréně padají lidé na schodech, jsou nepravidelné

Premium
Vše je připraveno na první domácí zápas jihlavských hokejistů.

Moderní, prosklená, ale pro mnohé nebezpečná. Nová Horácká aréna v Jihlavě čelí první vážné zkoušce a paradoxně nejde o hokej, ale o obyčejnou chůzi po tribunách. Návštěvníci si stěžují na strmé a...

Ředitelka školy, kde podala polovina pedagogů výpovědi, oznámila rezignaci

Na Základní škola Hradská v Humpolci podala přibližně polovina učitelů výpověď...

Situace na Základní škole Hradská v Humpolci, kde v týdnu podala polovina pedagogického sboru výpovědi, by se mohla začít uklidňovat. Ředitelka Helena Kahounová, která byla důvodem tohoto radikálního...

Bezdomovci ohněm poškodili most, silničáři po nich vymáhají desítky tisíc

Pod mostem v Třebíči si bezdomovci vytvořili bydlení. Natahali tam starý...

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) muselo nechat neplánovaně opravit most v Třebíči. Poškodili ho bezdomovci. Ti si pod ním vytvořili obývák s gauči a stolem. Stěny mostu poničili otevřeným ohněm....

Basketbalisté ani v Jihlavě na Slovince nestačili. O náskok přišli ve druhé půli

Tomáš Satoranský při utkání kvalifikace o mistrovství světa v basketbalu mezi...

Zase ta druhá polovina utkání. Čeští basketbalisté v ní proti Slovincům byli opět horším týmem, přišli o nadějně rozehraný duel a po výsledku 84:86 zapsali druhou porážku v skupině H kvalifikace o MS...

Krmítkům na Vysočině kraluje sýkora, polepšil si kos. Nejvíce je však vrabců

Sýkoru koňadru účastníci v kraji pozorovali v bezmála devadesáti procentech...

Přes dva tisíce nadšenců se letos na Vysočině zapojilo do Ptačí hodinky, pravidelného sčítání ptáků. Pozorovatelé, jichž bylo o zhruba dvě stovky více než loni, zaznamenali téměř 51 tisíc opeřenců...

5. března 2026  15:17

Brod loni ušetřil miliony za odpad, poprvé v historii se vešel do limitu

Ačkoli výsledky v třídění odpadu nejsou špatné, na skládce se objevují plasty i...

Obyvatelům Havlíčkova Brodu se v loňském roce podařilo razantně snížit množství odpadu. A to dokonce tak výrazně, že město nemuselo vůbec poprvé v historii doplácet za nadlimitní množství odpadu...

5. března 2026  12:39

Bezdomovci ohněm poškodili most, silničáři po nich vymáhají desítky tisíc

Pod mostem v Třebíči si bezdomovci vytvořili bydlení. Natahali tam starý...

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) muselo nechat neplánovaně opravit most v Třebíči. Poškodili ho bezdomovci. Ti si pod ním vytvořili obývák s gauči a stolem. Stěny mostu poničili otevřeným ohněm....

5. března 2026  10:40

Začíná oprava další části trati z Brodu na Žďár. Komplikace čekají cestující i řidiče

Současný most, který převádí u Žďáru přes trať na Brod silnici první třídy,...

Zkraje března začínají přípravy na další etapu rekonstrukce hlavního železničního tahu napříč Vysočinou. Tentokrát dojde na téměř šest kilometrů dlouhý úsek od kraje Žďáru nad Sázavou směrem na...

5. března 2026  8:31

Úředníci skartují stovky registračních značek, stříhají je ručně pákovými nůžkami

Pracovník odboru dopravy Městského úřadu ve Ždáru nad Sázavou Aleš Kališ...

Žďárský odbor dopravy skartuje 1580 kusů registračních značek aut a jiných vozidel, které má v depozitu déle než tři roky. Možnost skartace se týkala zhruba 1800 značek, u 220 lidé včas požádali o...

4. března 2026  17:01

Bledulová turistika začíná, objevují se první květy tradičních jarních rostlinek

Teplé a slunné počasí vyhnalo ze země chráněné bledule jarní. Byť jejich sezona...

Rychlé oteplení v závěru února, které na Vysočině pokračuje i v březnových dnech, vyhnalo ze země první jarní květy. Lidé mohou obdivovat žluté talovíny i bělostné sněženky a bledule jak na řadě...

4. března 2026  15:38

Jak utopit dr. Mráčka. Divadlo láká na kultovní komedii i unikátní triky

Tvůrci slibují, že divadelní pojetí nabídne stejnou dávku humoru jako...

Horácké divadlo tentokrát vsadilo na zpracování legendární filmové komedie z vodnického prostředí s notoricky známým názvem Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách. Premiéru měla uplynulou...

4. března 2026  11:46

První proměna po sto letech. Park u psychiatrie získá i neobvyklý vstup

Zatímco dnes tvoří ikonická zaoblená zeď s nápisem „Zemský ústav pro...

Rozlehlý park u havlíčkobrodské psychiatrické nemocnice dostane novou podobu. Začala vůbec první revitalizace v jeho stoleté historii. S tím je ovšem spojeno i kácení dřevin. Padne téměř 130 keřů a...

4. března 2026  7:39

Hráči NBA v Jihlavě. Satoranský s Welschem chválí arénu: Je to český nadstandard

Jihlavská Horácká aréna se pro uplynulý víkend proměnila v basketbalovou halu....

Výsledek z palubovky už fanoušci znají, ale jedna otázka v basketbalovém prostředí rezonuje dál: Našla reprezentace na Vysočině nový domov? Když se v moderních útrobách Horácké arény potkají Tomáš...

3. března 2026  15:29

Silnice I/19 se sune do údolí, provoz je omezen. Chystá se oprava

Silnice I/19 se kvůli sesouvání svahu a nutné sanaci opravovala naposledy na...

Počínaje úterým bylo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nuceno nečekaně omezit provoz na silnici I/19 u Pohledu na Havlíčkobrodsku. Důvodem je ujíždějící svah v lesním úseku hned za obcí směrem na...

3. března 2026  13:42

Archeologové objevili v centru Velkého Meziříčí kruhovou studnu i pranýř

Nálezy studny a známek pranýře jsou natolik unikátní, že kvůli jejich zachování...

Hříšníci a provinilci byli ve středověku běžně vystaveni veřejnému zostuzení v centrech řady měst. Jedním z nich, jak uplynulé dny ukázaly, bylo také Velké Meziříčí. Archeologové, zkoumající náměstí...

3. března 2026  12:07

Konec provizoria. Město za pět milionů postaví v centru moderní veřejné toalety

Objekt v Židovské ulici bude mít jednoduchý půdorys s plochou střechou a...

Nové veřejné toalety vzniknou v Jihlavě v Židovské ulici za bývalou Snahou. Hotovo má být do konce května. „Náklady dosáhnou na necelých pět milionů korun,“ uvedla mluvčí magistrátu Hana Marhanová.

3. března 2026  8:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.