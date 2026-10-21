Poutníci marně hledají stín. V krajině Žďárských vrchů přibude další stromořadí

Nové stromořadí vznikne podél cesty, která míří z novoměstské místní části Maršovice dál směrem na Pohledec. Trasa je i součástí naučné stezky Po stopách posledního vlka ve Žďárských vrších. Vysazená zeleň tam vytvoří přirozený předěl mezi dvěma velkými lány, kde poutníci v létě marně hledají kousek stínu.
„Chceme do otevřené zemědělské krajiny vracet prvky, které dříve bývaly její běžnou součástí. Stromy dokážou terén rozčlenit, poskytnout úkryt zvířatům, nabídnout jim potravu a v neposlední řadě také zpříjemnit cestu lidem,“ popsal Tomáš Blažek, ředitel Sdružení Krajina.
Podzimní sázení, které patří už bezmála po tři desetiletí mezi tradiční akce tohoto spolku, je opět určeno široké veřejnosti. Vítány jsou rodiny s dětmi, místní lidé, jednotlivci, ale i celé skupiny zájemců.
„Nejde ‚jen‘ o to zasadit strom a jít domů. Chceme, aby si lidé ke krajině vytvořili vztah, mohli se do ní za pár let vracet a říct si, že tenhle strom tady tehdy zasadili právě oni,“ dodal Blažek s tím, že do hlíny poputuje kolem sedmi desítek ovocných dřevin. Mezi nimi nebudou chybět například jabloně, švestky nebo hrušně. Ve všech případech půjde o původní odrůdy, které jsou pro tento kraj typické.
Lopaty, rýče a další nástroje budou k dispozici
Dobrovolníci se sejdou v sobotu 31. října v půl desáté dopoledne právě na cestě nad Maršovicemi, kam se dostanou po žluté turistické značce vedoucí na Studnice. Lopaty, rýče a další nástroje budou k dispozici, zájemci si ale mohou případně přinést nářadí vlastní. Samozřejmostí je pak odpovídající pracovní oblečení a obuv.
Během sázení čeká účastníky již tradiční občerstvení v podobě teplého čaje a domácích buchet, koláčů a dalších pochutin. „Kdo bude chtít, může přispět i vlastním kuchařským výtvorem,“ vybízejí pořadatelé. Po skončení pracovní části akce jsou všichni zúčastnění zváni na obvyklé společné posezení, táborák a něco dobrého k snědku v chalupě v Počítkách, kde Sdružení Krajina sídlí.
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Na Žďársko se vracejí původní odrůdy ovocných stromů. Díky sdružení i dobrovolníkům
Spolek už v minulosti společně s dobrovolníky oživil krajinu novými stromy například v okolí Žďáru nad Sázavou, Daňkovic, Nového Veselí, Polničky, Studnic, Budče, Rokytna nebo Počítek.
Kromě podzimních výsadeb se Sdružení Krajina věnuje i řadě dalších aktivit. Hlavní činností spolku je kosení a pastva unikátních květnatých luk, dále třeba budování stružek a tůní, vyřezávky a údržba přírodně cenných lokalit nebo vzdělávání dětí i široké veřejnosti. Sdružení se podílí rovněž na vzniku regionální směsi osiva, která obsahuje semena rostlin, jež jsou typické pro Žďárské vrchy.
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5. listopadu 2025