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Poutníci marně hledají stín. V krajině Žďárských vrchů přibude další stromořadí

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  8:53
Loni se dobrovolníci činili u Daňkovic ve Žďárských vrších. I tam přibyly do krajiny desítky ovocných stromů.

Loni se dobrovolníci činili u Daňkovic ve Žďárských vrších. I tam přibyly do krajiny desítky ovocných stromů. | foto: Jana Nedělková, MF DNES

Loni se dobrovolníci činili u Daňkovic ve Žďárských vrších. I tam přibyly do krajiny desítky ovocných stromů.
Loni se dobrovolníci činili u Daňkovic ve Žďárských vrších. I tam přibyly do krajiny desítky ovocných stromů.
Loni se dobrovolníci činili u Daňkovic ve Žďárských vrších. I tam přibyly do krajiny desítky ovocných stromů.
Loni se dobrovolníci činili u Daňkovic ve Žďárských vrších. I tam přibyly do krajiny desítky ovocných stromů.
10 fotografií
Úkryt, stín i potravu pro ptáky, hmyz a další živočichy poskytne časem stromořadí, které brzy oživí okolí Nového Města na Moravě. Sdružení Krajina z Počítek na Žďársku tam plánuje tradiční dobrovolnickou výsadbu stromů. Lidé tak mohou pomoci s návratem dřevin typických pro region zpět do přírody.

Nové stromořadí vznikne podél cesty, která míří z novoměstské místní části Maršovice dál směrem na Pohledec. Trasa je i součástí naučné stezky Po stopách posledního vlka ve Žďárských vrších. Vysazená zeleň tam vytvoří přirozený předěl mezi dvěma velkými lány, kde poutníci v létě marně hledají kousek stínu.

„Chceme do otevřené zemědělské krajiny vracet prvky, které dříve bývaly její běžnou součástí. Stromy dokážou terén rozčlenit, poskytnout úkryt zvířatům, nabídnout jim potravu a v neposlední řadě také zpříjemnit cestu lidem,“ popsal Tomáš Blažek, ředitel Sdružení Krajina.

Podzimní sázení si lidé užili opravdu se vším všudy – sychravým počasím i zeminou plnou kamení.
Podzimní sázení si lidé užili opravdu se vším všudy – sychravým počasím i zeminou plnou kamení.
Podzimní sázení si lidé užili opravdu se vším všudy – sychravým počasím i zeminou plnou kamení.
Podzimní sázení si lidé užili opravdu se vším všudy – sychravým počasím i zeminou plnou kamení.
10 fotografií

Podzimní sázení, které patří už bezmála po tři desetiletí mezi tradiční akce tohoto spolku, je opět určeno široké veřejnosti. Vítány jsou rodiny s dětmi, místní lidé, jednotlivci, ale i celé skupiny zájemců.

„Nejde ‚jen‘ o to zasadit strom a jít domů. Chceme, aby si lidé ke krajině vytvořili vztah, mohli se do ní za pár let vracet a říct si, že tenhle strom tady tehdy zasadili právě oni,“ dodal Blažek s tím, že do hlíny poputuje kolem sedmi desítek ovocných dřevin. Mezi nimi nebudou chybět například jabloně, švestky nebo hrušně. Ve všech případech půjde o původní odrůdy, které jsou pro tento kraj typické.

Lopaty, rýče a další nástroje budou k dispozici

Dobrovolníci se sejdou v sobotu 31. října v půl desáté dopoledne právě na cestě nad Maršovicemi, kam se dostanou po žluté turistické značce vedoucí na Studnice. Lopaty, rýče a další nástroje budou k dispozici, zájemci si ale mohou případně přinést nářadí vlastní. Samozřejmostí je pak odpovídající pracovní oblečení a obuv.

Během sázení čeká účastníky již tradiční občerstvení v podobě teplého čaje a domácích buchet, koláčů a dalších pochutin. „Kdo bude chtít, může přispět i vlastním kuchařským výtvorem,“ vybízejí pořadatelé. Po skončení pracovní části akce jsou všichni zúčastnění zváni na obvyklé společné posezení, táborák a něco dobrého k snědku v chalupě v Počítkách, kde Sdružení Krajina sídlí.

Na Žďársko se vracejí původní odrůdy ovocných stromů. Díky sdružení i dobrovolníkům

Spolek už v minulosti společně s dobrovolníky oživil krajinu novými stromy například v okolí Žďáru nad Sázavou, Daňkovic, Nového Veselí, Polničky, Studnic, Budče, Rokytna nebo Počítek.

Kromě podzimních výsadeb se Sdružení Krajina věnuje i řadě dalších aktivit. Hlavní činností spolku je kosení a pastva unikátních květnatých luk, dále třeba budování stružek a tůní, vyřezávky a údržba přírodně cenných lokalit nebo vzdělávání dětí i široké veřejnosti. Sdružení se podílí rovněž na vzniku regionální směsi osiva, která obsahuje semena rostlin, jež jsou typické pro Žďárské vrchy.

5. listopadu 2025
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