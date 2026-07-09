Členové turistického oddílu mládeže TOM poKROK společně s rodiči, kamarády a dalšími dobrovolníky během jediného dne vyčistili zarostlé úseky, odstranili popadané stromy i náletové dřeviny a podél stezky rozmístili 40 ptačích budek.
Obnova se týkala nejen klasické červeně značené trasy, ale také její méně známé lesní varianty. Dobrovolníci během dne vysekali zarostlé úseky, odstranili popadané větve a stromy, vystříhali náletové dřeviny i zlikvidovali starou oplocenku. Program zpestřila také beseda o lese, myslivosti a zvířatech, která v místních lesích žijí.
„Cesta na hrad Kámen je opět příjemným místem pro výlet a 40 nových ptačích budek jí dodává další rozměr. Věřím, že si každý turista, který se na stezku vydá, její krásu naplno užije,“ uvedla Karolína Získalová za TOM poKROK.
Projekt Stezky z lásky dlouhodobě ukazuje, že péče o krajinu, turistické stezky a drobné památky může vznikat díky nadšení dobrovolníků i partnerů projektu.