Bobrům se na Vysočině začíná čím dál víc dařit, ale ne každého to těší

Bobr do tuzemské fauny historicky patří Bobr evropský je savec vázaný na vodní prostředí, stojaté i tekoucí vody. Je živočichem s hlavně noční aktivitou, ale pozorování přes den nejsou vyloučena. Je výhradní býložravec. Základ jeho potravy tvoří měkké dřeviny jako vrba či topol. Ve vegetačním období konzumuje zejména byliny, v zimě se živí převážně dřevinami. Jedná se o chráněný druh živočicha, který historicky patří do tuzemské fauny. Má výjimečnou schopnost aktivně měnit charakter prostředí, v němž žije. Tato skutečnost v minulosti, společně s dalšími atributy - hustou kožešinou, léčivým castoreem (výměšky kožních žláz používané v lékařství a voňavkářství - pozn. red.) a chutným masem vedla k závislosti existence bobrů na lidské vůli. Na našem území byl bobr vyhuben zhruba v polovině 18. století. V 19. století došlo k jeho opětovnému vysazení na Třeboňsku. Z důvodu narušování hrází toků u Třeboně a z toho vyplývající obavy, že by se při povodních hráze prolomily a ohrozily Třeboň a okolí, začali být bobři po asi 30 letech výskytu ve volné přírodě opět pronásledováni. Zřejmě poslední bobr z této reintrodukce byl vykopán u Nežárky v roce 1876 a předán do bobrovny u Rožmberka. Díky dnešní ochraně bobrů jsou už více než tři desítky let jejich počty na vzestupu. Kvůli tomu se však jejich činnost velmi často dostává do konfliktu s užíváním krajiny z hlediska zemědělství, lesnictví, vodohospodářství. I skrze tyto konfliktní situace je bobr i nadále ohrožen nelegálním lovem, likvidací bobřích sídel, částečně i snižující se prostupností krajiny a vodních toků. Ač je jeho aktivita často v rozporu se zájmy člověka, stavbou hrází zadržuje vodu v krajině, zlepšuje její kvalitu a vytváří biotop pro řadu dalších organismů.

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, www.zachranneprogramy.cz.