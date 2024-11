Zemřel bývalý primátor Jihlavy Výborný. Politikem byl v barvách ODS i ČSSD

Ve věku 71 let zemřel v úterý po dlouhé těžké nemoci Vratislav Výborný, který byl v letech 1998 až 2004 starostou a později primátorem Jihlavy za ODS. O několik let později tuto stranu opustil a přestoupil do ČSSD. V jejích barvách byl později zvolen náměstkem primátora. V této funkci působil do roku 2018.