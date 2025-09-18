Zhruba před pěti měsíci zveřejnil přes nemocniční portál apel, který si měli vzít k srdci jednak rodiče malých pacientů, kteří často vozí svoje děti na pohotovost úplně zbytečně, a za druhé věřil, že někteří praktičtí lékaři přehodnotí svůj postoj a mnohem víc se zapojí do pohotovostních služeb.
Jenže žádný velký pokrok se od dubna v Jihlavě neudál. Po dlouhé době má sice do konce září primář dětského oddělení jihlavské nemocnice Martin Zimen víkendové služby obsazeny, ale co se budoucnosti týká, zůstává spíš pesimistou.
„Důvod je jednoduchý, protože i ti ochotní doktoři, co jsou nyní ještě v kondici, stárnou. A vychovat si nové, to je proces, který potrvá možná deset let. Tudíž zlepšovat se podle mě zatím nic nebude,“ tvrdí.
My vážně měli i případ, kdy si rodiče zavolali záchranku na vyrážku dítěte. Ale kdyby to chodilo tak, že by přišli na pohotovost s hloupostí, lékař by to následně poznamenal do zprávy a pojišťovna by to pak dala proplatit rodičům…