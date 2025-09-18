Poplatek za pohotovost? Pětistovka už by někoho trochu odradit mohla, říká primář

Jednapadesátiletý pediatr Martin Zimen je už řadu let zaměstnancem Nemocnice Jihlava, posledních 12 let je dokonce primářem dětského oddělení. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

  17:00
Dvanáct let je primářem dětského oddělení Nemocnice Jihlava. Ovšem místo toho, aby se Martin Zimen prioritně staral o jeho chod, řeší až příliš často obsazenost pohotovostní služby a její zneužívání. Tam rodiče vozí děti s malichernostmi. „Někdy ošetřujeme dítě na pohotovosti jen proto, že rodina doma nemá Paralen,“ říká.

Zhruba před pěti měsíci zveřejnil přes nemocniční portál apel, který si měli vzít k srdci jednak rodiče malých pacientů, kteří často vozí svoje děti na pohotovost úplně zbytečně, a za druhé věřil, že někteří praktičtí lékaři přehodnotí svůj postoj a mnohem víc se zapojí do pohotovostních služeb.

Jenže žádný velký pokrok se od dubna v Jihlavě neudál. Po dlouhé době má sice do konce září primář dětského oddělení jihlavské nemocnice Martin Zimen víkendové služby obsazeny, ale co se budoucnosti týká, zůstává spíš pesimistou.

„Důvod je jednoduchý, protože i ti ochotní doktoři, co jsou nyní ještě v kondici, stárnou. A vychovat si nové, to je proces, který potrvá možná deset let. Tudíž zlepšovat se podle mě zatím nic nebude,“ tvrdí.

My vážně měli i případ, kdy si rodiče zavolali záchranku na vyrážku dítěte. Ale kdyby to chodilo tak, že by přišli na pohotovost s hloupostí, lékař by to následně poznamenal do zprávy a pojišťovna by to pak dala proplatit rodičům…

Poplatek za pohotovost? Pětistovka už by někoho trochu odradit mohla, říká primář

