Přijímačky na střední se blíží, novým oborem bude i požární ochrana

Ilona Zelníčková
  7:22
Podzim je obdobím, kdy se žáci devátých ročníků základních škol a jejich rodiče začínají vážně poohlížet po nabídce středních škol a učilišť. Právě v tomto období školy pořádají dny otevřených dveří a vrcholí i různé veletrhy vzdělávání s ucelenou nabídkou středních škol ze širokého okolí, kde si mohou žáci udělat představu o daném oboru.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Václav Šlauf, MAFRA

Na ně sází i paní Věra z Třebíčska, která má hned dvojí starost. Z deváté třídy jí budou v tomto školním roce vycházet dcera se synem.

„Nějakou představu o tom, kam by dvojčata chtěla jít, samozřejmě máme, ale ještě se porozhlédneme. Už jsme s nimi byli na veletrhu Didacta v Třebíči. Chceme se ještě podívat na veletrh do Jihlavy a v plánu máme navštívit i dny otevřených dveří na školách, které nás zajímají. Je fajn se podívat přímo do škol, učeben, pohovořit nejenom s učiteli, ale i se studenty samotnými,“ vysvětlila pětačtyřicetiletá žena.

Silný ročník má z čeho vybírat, Vysočina rozšiřuje nabídku středních škol

V loňském školním roce nabídly všechny střední školy v Kraji Vysočina celkem 8 631 volných míst.

„A s podobnou kapacitou počítají i pro příští školní rok,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Martin Kukla (ANO).

Vyšší poptávka po absolventech

Stejně jako v předchozích letech, i tentokrát přicházejí střední školy a učiliště s celou řadou novinek, včetně nových oborů. Z důvodu velkého zájmu a také zvyšující se poptávky po absolventech byla už loni navýšena kapacita oboru praktická sestra na pelhřimovské průmyslovce, od příštího školního roku se počítá s otevřením další třídy v 1. ročníku na SZŠ a VOŠ zdravotnické Havlíčkův Brod.

Přijímací zkoušky na střední školy 2025/26

  • Termín na podávání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení na střední školy je pro školní rok 2025/2026 stanoven od 1. do 20. února 2026.

Termíny přijímacích zkoušek:

Čtyřleté obory a obory nástavbového studia

  • První řádný termín: 10. dubna 2026
  • Druhý řádný termín: 13. dubna 2026

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií

  • První řádný termín: 14. dubna 2026
    • Druhý řádný termín: 15. dubna 2026

      Zdroj: MŠMT

Navýšeny budou i kapacity zdravotnického lycea na Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč či oboru instalatér na Střední škole stavební akademika Stanislava Bechyně v Havlíčkově Brodě.

Pokračovat bude také pokusné ověřování studijní větve všeobecné lyceum, ke kterému se jako jediná na Vysočině loni přihlásila Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod. Studium tohoto oboru má být alternativou k žádanému gymnaziálnímu vzdělávání.

Naprostou novinkou bude obor požární ochrana, který se od nového školního roku otevře na Střední průmyslové škole Žďár nad Sázavou. Vedení školy počítá s tím, že do tohoto čtyřletého maturitního oboru přijme 20 žáků.

„Tímto novým oborem chceme rozšířit naši nabídku i vzhledem k tomu, že obory strojírenství nejsou v posledních letech pro žáky až tak lákavé. Chtěli jsme přijít s něčím, co by je mohlo zaujmout. Navíc tento obor není nikde široko daleko v nabídce. V učebním plánu tohoto oboru je zastoupená strojařina, elektro a další obory, které u nás nabízíme,“ vysvětlila Kateřina Šimůnková, zástupkyně ředitele žďárské průmyslovky.

Dva výuční listy za čtyři roky

Nové možnosti nabízí také Střední škola stavební v Jihlavě. Ta umožní absolventům středních škol či učilišť studovat ve zkráceném jednoletém denním studiu některý z učebních oborů – truhlář, zedník, pokrývač, klempíř nebo tesař. Maturanti tak stihnou za pět let studia dokončit dva obory, anebo mohou za čtyři roky získat hned dva výuční listy.

„Už teď jsme umožňovali našim studentům dokončit ve zkráceném studiu další výuční list. Například naši studenti oboru pokrývač si mohou dokončit výuční list na klempíře a podobně,“ popsala ředitelka školy Markéta Metelková a dodala, že cílem školy je nabízet široké portfolio oborů tak, aby cílovou skupinou byli všichni, kteří mají zájem o odborné technické vzdělávání.

Jihlavská škola získá unikátní tělocvičnu, na její střechu se přestěhuje hřiště

„Oslovujeme žáky základních škol, kterým nabízíme maturitní a učební studium, a dále veřejnost, které nabízíme rekvalifikace. Chtěla jsem s nabídkou studia oslovit také žáky, kteří dokončili jiné školy, ale přesto by chtěli mít i výuční list v nějakém technickém oboru. Takže i žák, který dokončil gymnázium a řekne si, že by chtěl mít do budoucna i nějakou další dovednost, tak pro tyto žáky budeme mít jednoleté zkrácené studium. Podmínkou je dokončené středoškolské studium a maturitní vysvědčení nebo výuční list,“ doplnila Metelková.

Podle vedení kraje je to cesta, jak zlepšit postavení absolventů středních škol na trhu práce, a pokud o ni bude zájem, kraj je připravený ji dále podporovat i na dalších školách. „Osobně této praxi fandím a vidím v ní příležitost pro mladé lidi, kteří chtějí získat více praktických zkušeností pro budoucí uplatnění,“ konstatoval hejtman Martin Kukla.

Střední školy
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Horáckou arénu otevře hokej. Má obří LED kostku a v Česku nevídané mantinely

Nejen kulturní akce a zápasy prvoligových hokejistů Dukly Jihlava, ale také další významné sportovní události. To vše by měla hostit Horácká aréna, nová multifunkční hala v Jihlavě, kde se v sobotu...

Hokejová Jihlava má nového majitele, supermoderní halu. A teď chce do extraligy

Sobota 25. října 2025 vstoupí do historie jako den, kdy se do Jihlavy po více než třech letech vrátil hokej. Ve zbrusu nové Horácké areně, multifunkční hale za 2,2 miliardy korun, místní Dukla...

Jihlava převzala arenu, Dukla byla poprvé na ledě. V sobotu ji čeká první zápas

Ve čtvrtek a v pátek po jednom tréninku, v sobotu dopoledne předzápasové rozbruslení, a odpoledne už jihlavské hokejisty čeká první mistrovské utkání ve zbrusu nové multifunkční aréně. Dukla se do...

VIDEO: Nad Českem se objevil nezvyklý mrak. Podívejte se, čím zaujal

Ve čtvrtek odpoledne se nad Českou republikou přehnal poněkud pozoruhodný jev. Na Pardubicku, Svitavsku a Vysočině mohli obyvatelé spatřit nezvyklé uspořádání nebe – shelf cloud. Podivuhodný mrak se...

Dva roky v jedné minutě. Jihlava ukázala, jak Horácká aréna nahradila starý zimák

Dvouletý proces od bourání Horáckého zimního stadionu až po dokončení stavby Horácké Arény v Jihlavě zachycuje minutové časosběrné video, které zveřejnilo město coby investor stavby multifunkční haly...

Emoce na festivalu dokumentů v Jihlavě: Gaza, autismus i film o „Tchajwanci“

Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava je ve své polovině. Silný ohlas mělo především setkání s francouzskou režisérkou Claire Simon, která se účastnila projekce svého filmu Psát život:...

29. října 2025  14:18

Raritní porod dvojčat v Jihlavě, každé z dětí bude slavit narozeniny v jiný den

Zdravotníci v jihlavské nemocnici zažili v uplynulých dnech opravdovou raritu. Na zdejším porodnickém oddělení přivedla jedna z maminek na svět dvojčátka Josefa a Kateřinu, ovšem každé z jejích dětí...

29. října 2025  9:38

Havlíčkův Brod na správné cestě, za přístup k rodinám a seniorům dostal ocenění

Havlíčkův Brod je nejpřátelštějším středně velkým městem v České republice vůči rodinám a seniorům. Vyplývá to z výsledků soutěže Obec přátelská rodině. Ocenění zástupci města převzali od...

29. října 2025  7:18

Slavia ve šlágru zdolala Litoměřice a vede o sedm bodů, Jihlava prohrála s Třebíčí

Slavia zvládla šlágr první hokejové ligy a zvítězila doma v Edenu nad Litoměřicemi jednoznačně 5:2. Pražané potvrdili skvělou formu, vyhráli desátý z posledních 11 zápasů a po 16. kole vedou tabulku...

28. října 2025  18:12,  aktualizováno  19:08

Po Horácké aréně v Jihlavě se dokončuje rekonstrukce hokejové haly také v Třebíči

Zhruba čtyři měsíce zbývají do kolaudace nově zrekonstruovaného zimního stadionu v Třebíči. A hokejisté všech věkových kategorií domácí Horácké Slavie se mají rozhodně na co těšit. O podobném zázemí...

28. října 2025  9:53

Charita v Brodě staví dům pro matky s dětmi, ten stávající poptávce nestačí

Oblastní charita v Havlíčkově Brodě se pustila do dalšího velkého projektu. V Nádražní ulici, hned vedle kostela svaté Kateřiny, buduje nový azylový dům pro matky s dětmi. Stávající prostory v ulici...

27. října 2025  16:18

Dva roky v jedné minutě. Jihlava ukázala, jak Horácká aréna nahradila starý zimák

Dvouletý proces od bourání Horáckého zimního stadionu až po dokončení stavby Horácké Arény v Jihlavě zachycuje minutové časosběrné video, které zveřejnilo město coby investor stavby multifunkční haly...

27. října 2025  11:37,  aktualizováno  12:29

Patnáctiletý lupič přepadal ještě mladší chlapce, vyhrožoval i maketou pistole

Ze spáchání trestných činů loupeže a vydírání obvinila policie patnáctiletého mladíka, který v Jihlavě krátce po sobě napadl náhodné nezletilé chlapce. V druhém případě si navíc pomohl reálně...

27. října 2025  10:12

V Brodě vznikly dvě desítky nových bytů, investor cílí hlavně na seniory

V Havlíčkově Brodě přibyly možnosti pro bydlení. Ve čtvrti Škvárovna vyrostl nový bytový dům. Nabízí 21 nájemních bytů a cílí zejména na seniory, pro něž jsou uzpůsobeny. Volné jednotky ale budou k...

27. října 2025  8:41

Kvůli silnému větru na Vysočině padaly stromy, uvolněná byla i střecha školy

Silný vítr na Vysočině lámal či vyvracel stromy. Hasiči je odstraňovali na 30 místech a do Nové Cerekve na Pelhřimovsku museli vyjet kvůli zajištění uvolněné střechy základní školy. Vítr měl podle...

26. října 2025  19:03

Objeli Evropu dodávkou a zřídili řemeslnou dílnu. Stále se učíme, říká mladý pár

Rok cestovali Barbora Masaříková a Forest Trenz v dodávce po světě. Putování zakončili před pěti lety v Náměšti nad Oslavou, odkud Barbora pochází. V době pandemie covidu vdechl mladý pár život...

26. října 2025  10:10

Hokejová Jihlava má nového majitele, supermoderní halu. A teď chce do extraligy

Sobota 25. října 2025 vstoupí do historie jako den, kdy se do Jihlavy po více než třech letech vrátil hokej. Ve zbrusu nové Horácké areně, multifunkční hale za 2,2 miliardy korun, místní Dukla...

25. října 2025  20:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.