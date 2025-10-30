Na ně sází i paní Věra z Třebíčska, která má hned dvojí starost. Z deváté třídy jí budou v tomto školním roce vycházet dcera se synem.
„Nějakou představu o tom, kam by dvojčata chtěla jít, samozřejmě máme, ale ještě se porozhlédneme. Už jsme s nimi byli na veletrhu Didacta v Třebíči. Chceme se ještě podívat na veletrh do Jihlavy a v plánu máme navštívit i dny otevřených dveří na školách, které nás zajímají. Je fajn se podívat přímo do škol, učeben, pohovořit nejenom s učiteli, ale i se studenty samotnými,“ vysvětlila pětačtyřicetiletá žena.
|
Silný ročník má z čeho vybírat, Vysočina rozšiřuje nabídku středních škol
V loňském školním roce nabídly všechny střední školy v Kraji Vysočina celkem 8 631 volných míst.
„A s podobnou kapacitou počítají i pro příští školní rok,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Martin Kukla (ANO).
Vyšší poptávka po absolventech
Stejně jako v předchozích letech, i tentokrát přicházejí střední školy a učiliště s celou řadou novinek, včetně nových oborů. Z důvodu velkého zájmu a také zvyšující se poptávky po absolventech byla už loni navýšena kapacita oboru praktická sestra na pelhřimovské průmyslovce, od příštího školního roku se počítá s otevřením další třídy v 1. ročníku na SZŠ a VOŠ zdravotnické Havlíčkův Brod.
Přijímací zkoušky na střední školy 2025/26
Termíny přijímacích zkoušek:
Čtyřleté obory a obory nástavbového studia
Obory šestiletých a osmiletých gymnázií
Navýšeny budou i kapacity zdravotnického lycea na Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč či oboru instalatér na Střední škole stavební akademika Stanislava Bechyně v Havlíčkově Brodě.
Pokračovat bude také pokusné ověřování studijní větve všeobecné lyceum, ke kterému se jako jediná na Vysočině loni přihlásila Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod. Studium tohoto oboru má být alternativou k žádanému gymnaziálnímu vzdělávání.
Naprostou novinkou bude obor požární ochrana, který se od nového školního roku otevře na Střední průmyslové škole Žďár nad Sázavou. Vedení školy počítá s tím, že do tohoto čtyřletého maturitního oboru přijme 20 žáků.
„Tímto novým oborem chceme rozšířit naši nabídku i vzhledem k tomu, že obory strojírenství nejsou v posledních letech pro žáky až tak lákavé. Chtěli jsme přijít s něčím, co by je mohlo zaujmout. Navíc tento obor není nikde široko daleko v nabídce. V učebním plánu tohoto oboru je zastoupená strojařina, elektro a další obory, které u nás nabízíme,“ vysvětlila Kateřina Šimůnková, zástupkyně ředitele žďárské průmyslovky.
Dva výuční listy za čtyři roky
Nové možnosti nabízí také Střední škola stavební v Jihlavě. Ta umožní absolventům středních škol či učilišť studovat ve zkráceném jednoletém denním studiu některý z učebních oborů – truhlář, zedník, pokrývač, klempíř nebo tesař. Maturanti tak stihnou za pět let studia dokončit dva obory, anebo mohou za čtyři roky získat hned dva výuční listy.
„Už teď jsme umožňovali našim studentům dokončit ve zkráceném studiu další výuční list. Například naši studenti oboru pokrývač si mohou dokončit výuční list na klempíře a podobně,“ popsala ředitelka školy Markéta Metelková a dodala, že cílem školy je nabízet široké portfolio oborů tak, aby cílovou skupinou byli všichni, kteří mají zájem o odborné technické vzdělávání.
|
Jihlavská škola získá unikátní tělocvičnu, na její střechu se přestěhuje hřiště
„Oslovujeme žáky základních škol, kterým nabízíme maturitní a učební studium, a dále veřejnost, které nabízíme rekvalifikace. Chtěla jsem s nabídkou studia oslovit také žáky, kteří dokončili jiné školy, ale přesto by chtěli mít i výuční list v nějakém technickém oboru. Takže i žák, který dokončil gymnázium a řekne si, že by chtěl mít do budoucna i nějakou další dovednost, tak pro tyto žáky budeme mít jednoleté zkrácené studium. Podmínkou je dokončené středoškolské studium a maturitní vysvědčení nebo výuční list,“ doplnila Metelková.
Podle vedení kraje je to cesta, jak zlepšit postavení absolventů středních škol na trhu práce, a pokud o ni bude zájem, kraj je připravený ji dále podporovat i na dalších školách. „Osobně této praxi fandím a vidím v ní příležitost pro mladé lidi, kteří chtějí získat více praktických zkušeností pro budoucí uplatnění,“ konstatoval hejtman Martin Kukla.