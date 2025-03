Tři mosty musí pryč. Modernizace železniční trati brzdí pohyb po Přibyslavi

Termíny uzavírek mostů v Přibyslavi Hesov: do 30. června už běží úplná uzavírka, od července do 28. února částečná uzavírka (kyvadlový provoz) Dvorek: od 9. dubna do 31. července úplná uzavírka Poříčí: od 3. dubna do 16. června částečná uzavírka (kyvadlový provoz) s výjimkou termínů 3.–8. dubna,

21.– 23. dubna a 4.–6. června, kdy půjde o úplnou uzavírku