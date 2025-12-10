Projekt vstupního portálu do kostela nosil přibyslavský farář v hlavě sedm let

„Ten projekt nosím v hlavě už sedm let. Dosud nebyly podmínky k tomu, abychom uvažovali o jeho uskutečnění. Zdá se, že příhodná doba nastala,“ uvedl administrátor přibyslavské farnosti Pavel Sandtner.
Původní hlavní vstup se nachází na západním průčelí kostela. Poslední roky není příliš využíván, do kostela se běžně vchází z boku. Tvoří ho dřevěný výklenek s okýnkem, kudy je možné do interiéru památky nahlédnout. Konstrukce ale není v ideálním stavu a rovněž není úplně reprezentativní.
Právě tento dřevěný výklenek by měla nahradit nová mříž. Ta by měla být spíše uměleckým dílem. Jejím základem bude kovová konstrukce se symbolikou takzvaného Mojžíšova keře po stranách. Nad prosklenými dveřmi by měly být patrné iniciály IHS jakožto monogram Ježíše Krista (Iesus Hominum Salvator). Madla vrat mají zase symbolizovat Mojžíšovu hůl.
Nová mříž by měla být otevřená. V případě nepříznivého počasí ji ale bude možné uzavřít s pomocí skleněných plátů. Do kostela tak i v případě uzavření vrat lidé snáze nahlédnou.
Celé dílo slíbil vytvořit umělec z Novoměstska. Farnost na něj shání finanční prostředky. „Bude to náročná ruční práce. Počítáme, že se cena může blížit jednomu milionu korun,“ podotkl Sandtner. Peníze chce farnost získat z darů věřících či účastníků vánočních akcí, ale i z příspěvku od města. Na webových stránkách i v brožurách zveřejnila QR kód, který lze k daru využít.
Nový interiér? Zruší část barokních prvků
Mříž by neměla být jediná novinka, kterou farnost v největším přibyslavském kostele chystá. V budoucnu by se mohl i částečně proměnit jeho interiér. „V plánu máme nový kamenný oltář. Posunuli bychom ho blíže k lidem. Měl by být jakýmsi modernějším prvkem. Naopak bychom zrušili část prvků barokních,“ popsal Pavel Sandtner.
Kostel svatého Jana Křtitele prochází dílčími úpravami posledních několik let. Postupně jsou restaurovány sochy, hlavní oltář, křtitelnice i další díla. Město pomohlo s novým vymalováním prostor. „Je to ale vše komplikované, kvůli nedostatku peněz vše trvá trochu déle,“ podotkl farář.
Jedním ze záměrů farnosti je i obnovení fasády sousední fary. V tom má církev velkou podporu od města. „Prostory fary několikrát do roka využíváme, například pro Mlékárenský den nebo festival Houpačka. Jsou to skvělé prostory pro setkávání lidí,“ poznamenal starosta Martin Kamarád.
Přibyslavský kostel svatého Jana Křtitele je svým způsobem jedinečný. Barokní stavba byla postavena v letech 1750 až 1753 na místě původního gotického kostela. Z toho se do dnešních dní dochovala jen věž z roku 1497. Ta stojí samostatně a v podstatě slouží jako brána, kterou se do areálu kostela vchází.