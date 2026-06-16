Prezident míří na Vysočinu. Podívá se za meteorology i na polygon pro drony

Program prezidentského páru na Vysočině se zaměří zejména na dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany, ale i obranný průmysl nebo životní prostředí. Chybět nebude ani návštěva jihlavské radnice.
„Jsem rád, že můžeme oba pohostit. V plánu máme asi patnáctiminutové osobní setkání s prezidentem a s první dámou, kterého se zúčastní pouze hejtman a já. A poté se u nás uskuteční ještě hodinové setkání s jihlavskými zastupiteli a dalšími významnými osobnostmi,“ uvedl primátor krajského města Vysočiny Petr Ryška.
Z minulé návštěvy Petra Pavla na Vysočině
Na radnici půjde o volnou diskuzi, při níž se pozvaní hosté budou moci hlavy státu dotazovat na vše, co je zajímá.
V Jihlavě se Petr Pavel objeví na oficiální návštěvě během svého působení na Hradě potřetí.
V úterý zavítá hlava státu například i do Třebíče, do observatoře v Košeticích či do Diecézního centra života mládeže Mamre v Osové Bítýšce.
O den později prezidenta čeká mimo jiné cesta do Moravských Budějovic, kde navštíví sdílený testovací polygon pro drony, navštíví společnost PBS ve Velké Bíteši, která se zaměřuje na produkci leteckých motorů, a setká se se starosty obcí v okolí dukovanské elektrárny.
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25. května 2023