Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Prezident míří na Vysočinu. Podívá se za meteorology i na polygon pro drony

Autor:
  5:00
Prezident Petr Pavel dnes zahájí dvoudenní výjezd na Vysočinu. Během svého pobytu v kraji zavítá i s manželkou Evou například do Jihlavy, Třebíče nebo Velké Bíteše a Moravských Budějovic. Podívá se do meteorologické stanice, na testovací polygon pro drony i k výrobci leteckých motorů.
Prezident Petr Pavel při návštěvě Kraje Vysočina v roce 2023.

Prezident Petr Pavel při návštěvě Kraje Vysočina v roce 2023. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Prezident Petr Pavel při návštěvě Kraje Vysočina v roce 2023.
Prezident Petr Pavel při návštěvě Kraje Vysočina v roce 2023.
Prezident Petr Pavel při návštěvě Kraje Vysočina v roce 2023.
Prezident Petr Pavel při návštěvě Kraje Vysočina v roce 2023.
33 fotografií

Program prezidentského páru na Vysočině se zaměří zejména na dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany, ale i obranný průmysl nebo životní prostředí. Chybět nebude ani návštěva jihlavské radnice.

„Jsem rád, že můžeme oba pohostit. V plánu máme asi patnáctiminutové osobní setkání s prezidentem a s první dámou, kterého se zúčastní pouze hejtman a já. A poté se u nás uskuteční ještě hodinové setkání s jihlavskými zastupiteli a dalšími významnými osobnostmi,“ uvedl primátor krajského města Vysočiny Petr Ryška.

Z minulé návštěvy Petra Pavla na Vysočině

Prezident Petr Pavel při návštěvě Vysočiny. (25. května 2023)
Při střelbě byl prezident Petr Pavel o dost úspěšnější, než při běhu.
Při štafetovém běhu v Jihlavě chytila prezidenta Petra Pavla křeč. Hejtman Vítězslav Schrek mu pak snadno utekl.
Prezident Petr Pavel v Jemnici. Na procházce centrem města ho doprovodily stovky lidí.
33 fotografií

Na radnici půjde o volnou diskuzi, při níž se pozvaní hosté budou moci hlavy státu dotazovat na vše, co je zajímá.

V Jihlavě se Petr Pavel objeví na oficiální návštěvě během svého působení na Hradě potřetí.

V úterý zavítá hlava státu například i do Třebíče, do observatoře v Košeticích či do Diecézního centra života mládeže Mamre v Osové Bítýšce.

O den později prezidenta čeká mimo jiné cesta do Moravských Budějovic, kde navštíví sdílený testovací polygon pro drony, navštíví společnost PBS ve Velké Bíteši, která se zaměřuje na produkci leteckých motorů, a setká se se starosty obcí v okolí dukovanské elektrárny.

25. května 2023
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Další rarita zbraňové amnestie, muž odevzdal osmnáctikilový australský kulomet

Během zbraňové amnestie na Vysočině odevzdal majitel policistům vzácný...

K policistům na Vysočině se v rámci zbraňové amnestie dostal další raritní kousek. Majitel odevzdal kulomet vyrobený v roce 1942 v Austrálii. Osmnáctikilogramovou zbraň chlazenou vodou donesl i s...

Nekupujte mi květiny. Zesnulá šéfka charity zanechala truchlícím dojemný vzkaz

Vzpomínka na Hanu Fexovou (48), dlouholetou ředitelku Oblastní charity Jihlava,...

V neděli 7. června zemřela ve svých 48 letech po dlouhém a statečném boji s těžkou nemocí ředitelka Oblastní charity Jihlava Hana Fexová. Organizaci úspěšně vedla od roku 2018 a zásadním způsobem se...

K domu někdo navezl hromady hnoje. Pomsta od vedení družstva, říkají místní

Premium
Jedna kupa hnoje se v pátek objevila před plotem domu, druhá na zadní...

Jedna kupa hnoje před plotem domu, druhá na zadní příjezdové cestě. Z obou se do okolí valil nepříjemný zápach. Ani jednu hromadu si přitom majitel nemovitosti neobjednal. Podle všeho si s ním tímto...

Dým nad Havlíčkovým Brodem. Hořela skladovací hala s plasty, škoda je 350 milionů

Hustý černý dým byl vidět i z velké dálky. (11. června 2026)

Hustý černý dým, který byl vidět pořádně daleko. Hasiči ve čtvrtek odpoledne vyjížděli v Havlíčkově Brodě k rozsáhlému požáru. V průmyslovém objektu tam začalo hořet v jedné z hal s plastovými...

Cyklisté staví kola na zadní, s nákupem neprojdete. Úzká lávka drásá lidem nervy

Premium
Uzavřený most nahradilo provizorní přemostění pro vybrané vozy a pro chodce....

Uzavřený most na Masarykově ulici v Havlíčkově Brodě, který dělníci kvůli nízké nosnosti kompletně bourají a staví místo něj nový, nahradilo provizorní přemostění pro vybrané vozy a chodce. Parametry...

Prezident míří na Vysočinu. Podívá se za meteorology i na polygon pro drony

Prezident Petr Pavel při návštěvě Vysočiny. (25. května 2023)

Prezident Petr Pavel dnes zahájí dvoudenní výjezd na Vysočinu. Během svého pobytu v kraji zavítá i s manželkou Evou například do Jihlavy, Třebíče nebo Velké Bíteše a Moravských Budějovic. Podívá se...

16. června 2026

Jednou o rekord přijdu a asi budu chvilku rozhozená, přiznává Jarmila Kratochvílová

Premium
Dodnes se Jarmila Kratochvílová věnuje na atletickém stadionu v Čáslavi výchově...

Legendární atletka Jarmila Kratochvílová drží skoro 43 let světový rekord v běhu na 800 metrů. Možná už se ale blíží doba, kdy o svůj primát přijde. Zrovna před pár dny se totiž její mimořádný čas...

15. června 2026

Loni uprostřed jihlavského sídliště, letos už metalový festival míří jinam

Hlavní hvězdou letošního ročníku metalového festivalu Březfest v Jihlavě bude...

Druhý ročník metalového festivalu Březfest v Jihlavě pořádá ve dnech 19. a 20. června producent Michal Zeman. První ročník provázela kontroverze kvůli jeho pořádání v otevřeném areálu obchodního...

15. června 2026  15:06

Živoucí fosílie. Jihlavská zoo slaví nové mládě domněle vyhynulého druhu

Minulý měsíc se v jihlavské zoo narodilo mládě pekari Wagnerova. Přirozeně se...

Jihlavská zoo hlásí další vzácný přírůstek do své zvířecí rodiny. Na konci května se tam narodilo mládě pekari Wagnerova. Rozšířilo tak skupinu, kterou mohou návštěvníci vidět v blízkosti pavilonu...

15. června 2026  11:07

Centrum Jihlavy má nové veřejné toalety, lidé se podivují nad otevírací dobou

Uvnitř nového bezbariérového objektu za bývalou budovou Snahy se nacházejí...

Už žádné obcházení hospod ani kličkování do tmavých koutů. Centrum krajského města se po letech dočká nových veřejných záchodků. Moderní stavba na křižovatce ulic Palackého a Židovská v Jihlavě se...

15. června 2026  6:05

Symbol křiklavé architektury šel k zemi. V Jihlavě padla brána z devadesátek

Symbol křiklavé architektury devadesátých let v Jihlavě v Rantířovské ulici -...

Se zvukem připomínající chrupnutí masivní hydraulické nůžky přestřihly železnou traverzu. Betonová stěna ve tvaru písmene M rupla a na ní upevněná mnohatunová ocelová konstrukce se s řinčením...

14. června 2026  15:17

Řidič na Jihlavsku sjel mimo silnici, po nárazu do stromu zemřel

ilustrační snímek

Řidič osobního vozu v neděli zemřel při nehodě mezi Třeští a Panenskou Rozsíčkou na Jihlavsku. Z neznámých příčin sjel mimo silnici a narazil do stromu, informovala mluvčí policie Dana Čírtková....

14. června 2026  10:46

Záchranář mění pastviny na vinohrad. Sází tisíce keřů a cílí na vlastní burčák

Pavel Houfek přeměnil část pastvin ve svém hospodářství v Utíně na novou...

Pouze čiré nadšení stojí za odvážným rozhodnutím Pavla Houfka. Bývalý záchranář u svého hospodářství nedaleko Přibyslavi buduje vinohrad. Vinici by rád pojmenoval Buchberg, podle zaniklého...

14. června 2026  8:37

Havlíčkův Brod znovu láká na komentované procházky. Odhalí i běžně nepřístupná místa

Účastníci architektonických vycházek mají možnost nahlédnout do podkladů, které...

Dozvědět se nové informace o architektuře, historii místních částí i památek, podívat se na místa, která jsou běžně nepřístupná. To vše mohou opět zažít lidé, kteří se vydají s průvodci na procházky...

13. června 2026  14:32

Zvěřina je dietní a velmi zdravé maso. Kvalitní biopotravina, říká řezník Mrkos

Premium
K zákazníkům putuje jak přímo zvěřina, tak i zvěřinové uzeniny, které si Pavel...

Když se Pavel Mrkos z Kuklíku na Žďársku rozhodoval, zda se vrhnout do obchodování se zvěřinou, dlouho váhal. Předtím totiž osmnáct let pracoval jako řezník a viděl, že lidé o tento druh masa valný...

13. června 2026

Oslava Žďáru se letos odehraje ve znamení vody, módní show přispějí seniorky

Hlavní večerní čas při oslavách Žďáru ovládne show zpěváka Raega.

Program pro celou rodinu, který potrvá od sobotního odpoledne až do půlnoci, přinese tradiční městská slavnost Den Žďáru. Ta se uskuteční v parku na Farských humnech ve Žďáře nad Sázavou. Ústředním...

12. června 2026  15:27

Hasiči po 20 hodinách zlikvidovali požár haly v Havlíčkově Brodě. Příčinu zjišťují

Požár likvidovali profesionální hasičské jednotky i dobrovolníci. (11. června...

Až do druhého dne se protáhla likvidace požáru skladové haly v Havlíčkově Brodě. Oheň se hasičům podařilo definitivně uhasit v pátek před polednem. Hořet začalo ve čtvrtek odpoledne. Ještě ráno z...

12. června 2026  9:11,  aktualizováno  13:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.