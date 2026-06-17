Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Prezident Pavel probere na Vysočině dostavbu Dukovan a zavítá na dronový polygon

Autor:
  8:00
Druhým a posledním dnem dnes pokračuje návštěva prezidenta Petra Pavla a první dámy Evy na Vysočině. Oficiální program dnes pár zahájí až po poledni a není už tak nabitý, jak byl ten úterní. Opět bude dění zaměřeno na bezpečnost a dostavbu dukovanské jaderné elektrárny.
Prezident Petr Pavel zahájil svůj dvoudenní pobyt na Vysočině návštěvou...

Prezident Petr Pavel zahájil svůj dvoudenní pobyt na Vysočině návštěvou atmosférické a meteorologické observatoře v Košeticích na Pelhřimovsku. (16. června 2026) | foto: Martin Vokáč, iDNES.cz

Atmosférická observatoř Košetice na Pelhřimovsku. Zde prezidentský pár zahájil...
Prezident Petr Pavel se při své návštěvě atmosférické observatoře v Košeticích...
Po jedenácté hodině dopoledne prezident Petr Pavel zamířil na debatu s...
Po jedenácté hodině dopoledne prezident Petr Pavel zamířil na debatu s...
26 fotografií

Jen tři body má oficiální program Petra Pavla a jeho ženy Evy v závěrečnému dni jejich návštěvy kraje. O půl jedné by měl začít oběd, při němž se prezidentský pár sejde se starosty obcí v okolí elektrárny.

Pohovořit spolu plánují na téma dostavby Dukovan. Starosty totiž vyděsila nedávná slova ministra průmyslu Karla Havlíčka (ANO), když zpochybnil již za minulé vlády schválený plán státní podpory regionu ve výši 12 miliard korun.

„Já rozumím tomu, že je tam požadavek regionů, ale nemůžeme jim dát bianco šek. Vůbec nevím, jak se dospělo k částce 12 miliard. Proč ne patnáct? Proč ne devět? Takhle to nemůžeme dělat. To vůbec není dopočítáno,“ prohlásil ministr na jednání Senátu.

Úterní návštěva Petra Pavla na Vysočině

Atmosférická observatoř Košetice na Pelhřimovsku. Zde prezidentský pár zahájil dvoudenní návštěvu Vysočiny. (16. června 2026)
Prezident Petr Pavel se při své návštěvě atmosférické observatoře v Košeticích na Pelhřimovsku rozhlédl z padesátimetrové výšky. Do části čtvrt kilometru dlouhého stožáru vyjel výtahem, zkusil si ho i řídit. (16. června 2026)
Po jedenácté hodině dopoledne prezident Petr Pavel zamířil na debatu s jihlavskými zastupiteli a vybranými čestnými hosty do gotického sálu jihlavské radnice. (16. června 2026)
Po jedenácté hodině dopoledne prezident Petr Pavel zamířil na debatu s jihlavskými zastupiteli a vybranými čestnými hosty do gotického sálu jihlavské radnice. (16. června 2026)
26 fotografií

Například starosta Náměšti nad Oslavou Jan Kotačka (SNK ED) dokonce hovoří o podrazu, pokud stát do regionu peníze nepošle. „Ve hvězdách je celková schopnost regionu ustát novou výstavbu,“ podotkl. Pro obce s omezenými rozpočty jsou záměry na novou infrastrukturu pro tisíce lidí, kteří se na stavbě a následném provozu budou podílet, neufinancovatelné.

Po obědě bude na zámku ve Valči u Třebíče následovat tisková konference.

Areál pro testování bezpilotních prostředků

Návštěvu Vysočiny Petr Pavel zakončí v Moravských Budějovicích. V nich zavítá do teprve v březnu otevřeného areálu sdíleného testovacího polygonu pro drony, kde na něj čekají ukázky výcviku i činnosti úzce specializovaného centra.

UAV Technology Park v Moravských Budějovicích, jak zní jeho název, je jedním z prvních a nejmodernějších specializovaných testovacích polygonů pro bezpilotní prostředky v České republice. Areál nabízí bezpečné zázemí pro vývoj, certifikaci a ověřování dronů i pokročilých navigačních systémů. Slouží komerčním firmám, start-upům, univerzitám i akademickým týmům. Testují se v něm systémy v oblasti obrany, autonomní mobility a takzvaných chytrých měst. Simulovat v něm lze nejrůznější možné scénáře.

Pavel na Vysočině vyjel na stožár a vyjádřil se ke zrušení poplatků za ČT a rozhlas

Druhou oficiální návštěvu Kraje Vysočina zahájil prezident v úterý. Ráno ji začal v atmosférické observatoři v Košeticích na Pelhřimovsku. Poté se přesunul do Jihlavy na diskusi se zdejšími zastupiteli.

Představitele Kraje Vysočina a Jihlavy, kteří podporují stavbu vysokorychlostní trati přes Vysočinu a její zvažovanou zastávku blízko krajské metropole, nepotěšil názorem, že by stanici v regionu nerealizoval. „Zastávka mezi Prahou a Brnem opravdu nedává moc smysl,“ řekl Petr Pavel.

Odpoledne pak strávil v Diecézním centru mládeže Mamre v Osové Bítýšce na Žďársku. Následovala návštěva výrobce leteckých motorů, společnosti PBS ve Velké Bíteši. Den završil diskusí s vedením města i veřejností v Třebíči.

16. června 2026
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Pavel na Vysočině vyjel na stožár a vyjádřil se ke zrušení poplatků za ČT a rozhlas

Prezident Petr Pavel se při své návštěvě atmosférické observatoře v Košeticích...

Prezident Petr Pavel u financování a provozu prostřednictvím poplatků neviděl nic, co by nefungovalo a bylo nutné měnit. Vyplynulo to z jeho vyjádření na dotaz novinářů na návštěvě Vysočiny. Uvedl...

Škoda přes 100 milionů, stovky poškozených. Podvod s investiční whisky míří k soudu

Vpředu provozní ředitel Ondřej Chládek, vzadu marketér Luboš Denner. (12....

Kriminalisté ukončili vyšetřování investic do sudů s whisky z Třebíče a navrhli obžalovat podnikatele Ondřeje Chládka, který je obviněný z podvodu. Škoda v případu podle policie činí více než 100...

Další rarita zbraňové amnestie, muž odevzdal osmnáctikilový australský kulomet

Během zbraňové amnestie na Vysočině odevzdal majitel policistům vzácný...

K policistům na Vysočině se v rámci zbraňové amnestie dostal další raritní kousek. Majitel odevzdal kulomet vyrobený v roce 1942 v Austrálii. Osmnáctikilogramovou zbraň chlazenou vodou donesl i s...

Nekupujte mi květiny. Zesnulá šéfka charity zanechala truchlícím dojemný vzkaz

Vzpomínka na Hanu Fexovou (48), dlouholetou ředitelku Oblastní charity Jihlava,...

V neděli 7. června zemřela ve svých 48 letech po dlouhém a statečném boji s těžkou nemocí ředitelka Oblastní charity Jihlava Hana Fexová. Organizaci úspěšně vedla od roku 2018 a zásadním způsobem se...

Dým nad Havlíčkovým Brodem. Hořela skladovací hala s plasty, škoda je 350 milionů

Hustý černý dým byl vidět i z velké dálky. (11. června 2026)

Hustý černý dým, který byl vidět pořádně daleko. Hasiči ve čtvrtek odpoledne vyjížděli v Havlíčkově Brodě k rozsáhlému požáru. V průmyslovém objektu tam začalo hořet v jedné z hal s plastovými...

Prezident Pavel probere na Vysočině dostavbu Dukovan a zavítá na dronový polygon

Prezident Petr Pavel zahájil svůj dvoudenní pobyt na Vysočině návštěvou...

Druhým a posledním dnem dnes pokračuje návštěva prezidenta Petra Pavla a první dámy Evy na Vysočině. Oficiální program dnes pár zahájí až po poledni a není už tak nabitý, jak byl ten úterní. Opět...

17. června 2026

Spadlý dudlík nemusíte hned vyvařovat, nemá na sobě zoologickou, říká infektolog

Premium
Mladý lékař Martin Vincens je infektologem na infekčním oddělení jihlavské...

Když na škole přemýšlel o tom, čím by jednou rád byl, napadlo ho, že zkusí filmovou tvorbu. Natáčení videí Martina Vincense zajímalo vždy. Ale nakonec plány přehodnotil a rozhodl se pro medicínu....

16. června 2026

Pavel na Vysočině vyjel na stožár a vyjádřil se ke zrušení poplatků za ČT a rozhlas

Prezident Petr Pavel se při své návštěvě atmosférické observatoře v Košeticích...

Prezident Petr Pavel u financování a provozu prostřednictvím poplatků neviděl nic, co by nefungovalo a bylo nutné měnit. Vyplynulo to z jeho vyjádření na dotaz novinářů na návštěvě Vysočiny. Uvedl...

16. června 2026,  aktualizováno  19:39

Škoda přes 100 milionů, stovky poškozených. Podvod s investiční whisky míří k soudu

Vpředu provozní ředitel Ondřej Chládek, vzadu marketér Luboš Denner. (12....

Kriminalisté ukončili vyšetřování investic do sudů s whisky z Třebíče a navrhli obžalovat podnikatele Ondřeje Chládka, který je obviněný z podvodu. Škoda v případu podle policie činí více než 100...

16. června 2026  17:01

Přibyslavští skauti připraví tábor pro holandské přátele. Nocování je překvapí

Letní tábory pořádají přibyslavští skauti pravidelně. Letos poprvé však budou...

Přibyslavští skauti ze střediska Goliath se připravují na událost, která nemá v jejich historii obdoby. V létě uspořádají společný skautský tábor se svými vrstevníky z partnerského nizozemského města...

16. června 2026  12:04

Jednou o rekord přijdu a asi budu chvilku rozhozená, přiznává Jarmila Kratochvílová

Premium
Dodnes se Jarmila Kratochvílová věnuje na atletickém stadionu v Čáslavi výchově...

Legendární atletka Jarmila Kratochvílová drží skoro 43 let světový rekord v běhu na 800 metrů. Možná už se ale blíží doba, kdy o svůj primát přijde. Zrovna před pár dny se totiž její mimořádný čas...

15. června 2026

Loni uprostřed jihlavského sídliště, letos už metalový festival míří jinam

Hlavní hvězdou letošního ročníku metalového festivalu Březfest v Jihlavě bude...

Druhý ročník metalového festivalu Březfest v Jihlavě pořádá ve dnech 19. a 20. června producent Michal Zeman. První ročník provázela kontroverze kvůli jeho pořádání v otevřeném areálu obchodního...

15. června 2026  15:06

Živoucí fosílie. Jihlavská zoo slaví nové mládě domněle vyhynulého druhu

Minulý měsíc se v jihlavské zoo narodilo mládě pekari Wagnerova. Přirozeně se...

Jihlavská zoo hlásí další vzácný přírůstek do své zvířecí rodiny. Na konci května se tam narodilo mládě pekari Wagnerova. Rozšířilo tak skupinu, kterou mohou návštěvníci vidět v blízkosti pavilonu...

15. června 2026  11:07

Centrum Jihlavy má nové veřejné toalety, lidé se podivují nad otevírací dobou

Uvnitř nového bezbariérového objektu za bývalou budovou Snahy se nacházejí...

Už žádné obcházení hospod ani kličkování do tmavých koutů. Centrum krajského města se po letech dočká nových veřejných záchodků. Moderní stavba na křižovatce ulic Palackého a Židovská v Jihlavě se...

15. června 2026  6:05

Symbol křiklavé architektury šel k zemi. V Jihlavě padla brána z devadesátek

Symbol křiklavé architektury devadesátých let v Jihlavě v Rantířovské ulici -...

Se zvukem připomínající chrupnutí masivní hydraulické nůžky přestřihly železnou traverzu. Betonová stěna ve tvaru písmene M rupla a na ní upevněná mnohatunová ocelová konstrukce se s řinčením...

14. června 2026  15:17

Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu
Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu

V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...

Řidič na Jihlavsku sjel mimo silnici, po nárazu do stromu zemřel

ilustrační snímek

Řidič osobního vozu v neděli zemřel při nehodě mezi Třeští a Panenskou Rozsíčkou na Jihlavsku. Z neznámých příčin sjel mimo silnici a narazil do stromu, informovala mluvčí policie Dana Čírtková....

14. června 2026  10:46

Záchranář mění pastviny na vinohrad. Sází tisíce keřů a cílí na vlastní burčák

Pavel Houfek přeměnil část pastvin ve svém hospodářství v Utíně na novou...

Pouze čiré nadšení stojí za odvážným rozhodnutím Pavla Houfka. Bývalý záchranář u svého hospodářství nedaleko Přibyslavi buduje vinohrad. Vinici by rád pojmenoval Buchberg, podle zaniklého...

14. června 2026  8:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.