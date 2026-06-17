Prezident Pavel probere na Vysočině dostavbu Dukovan a zavítá na dronový polygon

Jen tři body má oficiální program Petra Pavla a jeho ženy Evy v závěrečnému dni jejich návštěvy kraje. O půl jedné by měl začít oběd, při němž se prezidentský pár sejde se starosty obcí v okolí elektrárny.
Pohovořit spolu plánují na téma dostavby Dukovan. Starosty totiž vyděsila nedávná slova ministra průmyslu Karla Havlíčka (ANO), když zpochybnil již za minulé vlády schválený plán státní podpory regionu ve výši 12 miliard korun.
„Já rozumím tomu, že je tam požadavek regionů, ale nemůžeme jim dát bianco šek. Vůbec nevím, jak se dospělo k částce 12 miliard. Proč ne patnáct? Proč ne devět? Takhle to nemůžeme dělat. To vůbec není dopočítáno,“ prohlásil ministr na jednání Senátu.
Úterní návštěva Petra Pavla na Vysočině
Například starosta Náměšti nad Oslavou Jan Kotačka (SNK ED) dokonce hovoří o podrazu, pokud stát do regionu peníze nepošle. „Ve hvězdách je celková schopnost regionu ustát novou výstavbu,“ podotkl. Pro obce s omezenými rozpočty jsou záměry na novou infrastrukturu pro tisíce lidí, kteří se na stavbě a následném provozu budou podílet, neufinancovatelné.
Po obědě bude na zámku ve Valči u Třebíče následovat tisková konference.
Areál pro testování bezpilotních prostředků
Návštěvu Vysočiny Petr Pavel zakončí v Moravských Budějovicích. V nich zavítá do teprve v březnu otevřeného areálu sdíleného testovacího polygonu pro drony, kde na něj čekají ukázky výcviku i činnosti úzce specializovaného centra.
UAV Technology Park v Moravských Budějovicích, jak zní jeho název, je jedním z prvních a nejmodernějších specializovaných testovacích polygonů pro bezpilotní prostředky v České republice. Areál nabízí bezpečné zázemí pro vývoj, certifikaci a ověřování dronů i pokročilých navigačních systémů. Slouží komerčním firmám, start-upům, univerzitám i akademickým týmům. Testují se v něm systémy v oblasti obrany, autonomní mobility a takzvaných chytrých měst. Simulovat v něm lze nejrůznější možné scénáře.
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Pavel na Vysočině vyjel na stožár a vyjádřil se ke zrušení poplatků za ČT a rozhlas
Druhou oficiální návštěvu Kraje Vysočina zahájil prezident v úterý. Ráno ji začal v atmosférické observatoři v Košeticích na Pelhřimovsku. Poté se přesunul do Jihlavy na diskusi se zdejšími zastupiteli.
Představitele Kraje Vysočina a Jihlavy, kteří podporují stavbu vysokorychlostní trati přes Vysočinu a její zvažovanou zastávku blízko krajské metropole, nepotěšil názorem, že by stanici v regionu nerealizoval. „Zastávka mezi Prahou a Brnem opravdu nedává moc smysl,“ řekl Petr Pavel.
Odpoledne pak strávil v Diecézním centru mládeže Mamre v Osové Bítýšce na Žďársku. Následovala návštěva výrobce leteckých motorů, společnosti PBS ve Velké Bíteši. Den završil diskusí s vedením města i veřejností v Třebíči.
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16. června 2026