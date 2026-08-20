Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Prezidentský pár ve vysočinském království lyží. Dvoje si také odvezl

Autor:
  15:37
Prezident Petr Pavel a jeho žena Eva si z pracovní návštěvy Vysočiny odvezou praktický dárek. Novoměstská společnost Kästle CZ, kam dnes oba zavítali, každému z nich věnovala nový pár lyží. Továrnu si procházeli více než hodinu.

„Dovolili jsme si vybrat panu prezidentovi a první dámě sjezdové lyže naší výroby - každému jeden pár. Zvolili jsme model, který by jim podle nás měl nejlépe vyhovovat,“ popsal Radek Nožka, ředitel společnosti Kästle CZ a předseda představenstva firmy.

Petr Pavel bude moci brázdit svahy na novém modelu vlajkové lodi novoměstského podniku - Kästle MX. Jeho choť získala dámskou verzi modelu Kästle Wave.

Prezident Petr Pavel si prochází výrobnu lyží v Novém Městě na Moravě za doprovodu ředitele firmy Kästle Radka Nožky a dalšího vedení společnosti. (20. srpna 2026)
Prezident Petr Pavel s manželkou na návštěvě u novoměstského výrobce lyží Kästle. (20. srpna 2026)
Prezident Petr Pavel s manželkou na návštěvě u novoměstského výrobce lyží Kästle. (20. srpna 2026)
Prezident Petr Pavel s manželkou na návštěvě u novoměstského výrobce lyží Kästle. (20. srpna 2026)
Prezident Petr Pavel s manželkou na návštěvě u novoměstského výrobce lyží Kästle. (20. srpna 2026)
10 fotografií

V areálu na okraji Nového Města na Moravě však nevznikají „pouze“ alpské lyže značky Kästle, ale také produkty Sporten. Poměrně nově do skupiny patří rovněž běžky Madshus. Právě tato skutečnost potěšila podle vedení firmy i samotnou hlavu státu. „Prezident kvitoval, že české firmy zvládnou obstát na světovém trhu,“ podotkl Radek Nožka.

Manželé Pavlovi s doprovodem dorazili do továrny krátce po jedenácté hodině a za více než hodinu si prošli v podstatě celou výrobu. „Krátce jsme jim ukázali, kolik času a práce dá vznik jedné krásné lyže. Provedli jsme je procesem výroby, vysvětlili, co všechno se do lyže dává a jak postupujeme - tedy od hrubých dřevěných prken, která se přivezou z pily, nebo od základních plastových materiálů od dodavatelů, až po skládání, broušení, polepy nebo finální designování,“ přiblížil ředitel.

Druhá oficiální návštěva v krátké době

Společnost Kästle vlastní jeden z nejbohatších Čechů Tomáš Němec, který předtím vydělal na prodeji gumárenského holdingu ČGS. Tehdejší Sporten koupil na přelomu let 2016 a 2017. Do roku 2018 se také používal dosavadní název, následně došlo ke změně na nynější Kästle.

Na lyžích této značky dosud jezdila například olympijská vítězka Ester Ledecká, která ale zrovna tuto středu oznámila přestup ke značce Head. Na lyžích značky Sporten například v minulosti vyhrál olympiádu akrobat Aleš Valenta.

Dvě procenta na obranu nestačí, chci to řešit na jednání vlády, řekl Pavel

Prezident Petr Pavel ve čtvrtek absolvuje svou druhou oficiální návštěvu Kraje Vysočina v krátké době, poprvé přijel v červnu. Dopoledne se podíval do sídla české technologické firmy Racom, jež se zabývá datovými přenosy. Jednodenní cestu zakončí prezident na zámku Maleč setkáním se zástupci Asociace majitelů hradů a zámků.

Minulou neděli prezident s manželkou Evou navštívil Vysočinu soukromě. V Telči na Jihlavsku byl hostem tradičního letního festivalu Prázdniny v Telči. Vyslechl koncert a pozdravil se s pořadateli i s návštěvníky.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Zemřel Josef Vávra, spolumajitel a vrchní sládek pivovaru Bernard

Spolumajitel Rodinného pivovaru Bernard a vrchní sládek Josef Vávra.

Po těžké nemoci ve věku nedožitých 67 let v neděli večer zemřel Josef Vávra - vrchní sládek, generální ředitel a spolumajitel Rodinného pivovaru Bernard v Humpolci. Spolu se Stanislavem Bernardem...

Zahrada na Vysočině má díky stromům příjemné klima. A uměleckou atmosféru

Soutěž
Pohled do zeleně

V roce 1998 si na Vysočině postavili moderní dům připomínající ty v Rakousku. Pak postupně přikupovali a zušlechťovali pozemek a dnes má jejich hodně zajímavá a promyšlená zahrada necelé dva tisíce...

Postrach Jihlavy je ve vazbě, vulgární bezdomovkyně doplatila na návrat do města

ilustrační snímek

Devětadvacetiletá bezdomovkyně, která měsíce terorizovala obyvatele Jihlavy, je ve vazbě. Ve středu odpoledne ji tam poslal jihlavský okresní soud. Žena opakovaně sprostě nadávala lidem, napadala je,...

Takové lavice nemá ani vesnická putyka. Bývalý šéf zoo zahradu ostře kritizuje

Premium
Vladislav Jiroušek formoval jihlavskou zoologickou zahradu bezmála čtyřicet...

Na jedné straně pochvalné reference návštěvníků, na druhé spílání od odborníka a legendy zoologie. Bývalému řediteli Zoo Jihlava Vladislavu Jirouškovi se v současné době v zahradě nelíbí například...

Vítězný nástup, živelné fandění i hádky. Romský fotbalový klub je zpět na scéně

Premium
Na fotbalovou scénu se romský tým na Jihlavsku vrátil znovu po šesti letech....

V krajském městě Vysočiny po letech opět působí romský fotbalový mančaft. Jako AV Amari Roma s podporou stovek příznivců vstoupil v Jihlavě do nejnižší české soutěže dvěma výhrami.

Prezidentský pár ve vysočinském království lyží. Dvoje si také odvezl

Prezident Petr Pavel s manželkou na návštěvě u novoměstského výrobce lyží...

Prezident Petr Pavel a jeho žena Eva si z pracovní návštěvy Vysočiny odvezou praktický dárek. Novoměstská společnost Kästle CZ, kam dnes oba zavítali, každému z nich věnovala nový pár lyží. Továrnu...

20. srpna 2026  15:37

Dvojice vykrádala školy i firmy, protřelí kriminálníci stříkali kamery sprejem

Policie obvinila dvojici mužů ze série vloupání (20. srpna 2026).

Kriminalisté obvinili dva muže ve věku 31 a 34 let ze série vloupání do školských zařízení na území čtyř krajů. Na svědomí mají nejméně 25 skutků, při nichž způsobili škodu okolo jednoho milionu...

20. srpna 2026  11:53

Příprava s Kometou skoro vyprodaná? Zážitek. Jen gól jihlavskému kouči chyběl

Jihlavský trenér Viktor Ujčík

Skoro jako by se jihlavští hokejisté chystali na sezonu v extralize. V přípravných duelech střídají jednoho soupeře z elitní soutěže za druhým. Naposledy Dukla udolala v Horácké aréně Mladou Boleslav...

20. srpna 2026  9:04

Šéf jihlavské nemocnice povede i tu v Pelhřimově. Má uklidnit situaci

Alexander Filip řídí jihlavskou nemocnici od února 2024. Nyní si k tomu přidá i nemocnici v Pelhřimově.

Dvě vysočinské nemocnice budou mít od listopadu stejného ředitele. Hejtman Martin Kukla (ANO) oznámil, že kromě jihlavské povede Alexander Filip také pelhřimovskou nemocnici. „Chceme tím zajistit...

20. srpna 2026  8:39

Místo nadšení z opravy parku přišla od lidí vlna kritiky. Vadí beton i množství laviček

Premium
Dřevěné molo na rybníku v parku Budoucnost. Podle některých obyvatel může být...

V Havlíčkově Brodě dokončili proměnu další části parku Budoucnost. Novotou září prostranství před Základní školou V Sadech i celá stráň se sochou Karla Havlíčka Borovského nad rybníkem Hastrman....

19. srpna 2026

Opilá cizinka jela s tahačem po D1, nadýchala téměř 2,5 promile

Za volantem tohoto obřího tahače seděla v dopolední špičce opilá cizinka....

Téměř 2,5 promile alkoholu v dechu naměřili dálniční policisté šestačtyřicetileté cizince, která v úterý dopoledne řídila tahač po dálnici D1. Hlídka ji zastavila na odpočívce na 111. kilometru ve...

19. srpna 2026  14:13

Tradice v hostinci U Kuřítků ožije. Do Luk nad Jihlavou přijede americký bluegrass

Hostinec U Kuřítků bude hostit bluegrass v podání hudebníků z USA, Nizozemska a...

Vysočinská „mekka bluegrassu“ Luka nad Jihlavou o sobě opět dává vědět. Nizozemsko-americká kapela King Springs Road vystoupí ve čtvrtek 20. srpna od 20 hodin v louckém hostinci U Kuřítků. Doplní ji...

19. srpna 2026  12:45

Takové lavice nemá ani vesnická putyka. Bývalý šéf zoo zahradu ostře kritizuje

Premium
Vladislav Jiroušek formoval jihlavskou zoologickou zahradu bezmála čtyřicet...

Na jedné straně pochvalné reference návštěvníků, na druhé spílání od odborníka a legendy zoologie. Bývalému řediteli Zoo Jihlava Vladislavu Jirouškovi se v současné době v zahradě nelíbí například...

19. srpna 2026

Zahrada na Vysočině má díky stromům příjemné klima. A uměleckou atmosféru

Soutěž
Pohled do zeleně

V roce 1998 si na Vysočině postavili moderní dům připomínající ty v Rakousku. Pak postupně přikupovali a zušlechťovali pozemek a dnes má jejich hodně zajímavá a promyšlená zahrada necelé dva tisíce...

19. srpna 2026

Nezletilí mladíci se snažili ujet policii, v autě měli kradený alkohol

Nezletilí mladíci se vloupali do kiosku a ukradli deset lahví alkoholu. Pak...

Havlíčkobrodští policisté v pondělí v noci pronásledovali auto, jehož řidič absolutně nereagoval na výzvy k zastavení. A měl k tomu dost dobrý důvod. Jednak mu bylo teprve 17 let, a navíc vezl...

18. srpna 2026  13:41

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Vítězný nástup, živelné fandění i hádky. Romský fotbalový klub je zpět na scéně

Premium
Na fotbalovou scénu se romský tým na Jihlavsku vrátil znovu po šesti letech....

V krajském městě Vysočiny po letech opět působí romský fotbalový mančaft. Jako AV Amari Roma s podporou stovek příznivců vstoupil v Jihlavě do nejnižší české soutěže dvěma výhrami.

18. srpna 2026

ČEZ digitalizuje provoz Temelína a Dukovan. Do modernizace dá přes 5 miliard ročně

Tisková konference ČEZ - Osmdesátiletý provoz českých jaderných elektráren:...

Skupina ČEZ investuje kvůli prodloužení provozu jaderných elektráren 10 až 12 miliard korun ročně, z toho do modernizace a bezpečnosti půjde polovina této částky. Prostředky zamíří do obnovy...

18. srpna 2026  9:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.