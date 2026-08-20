Prezidentský pár ve vysočinském království lyží. Dvoje si také odvezl

„Dovolili jsme si vybrat panu prezidentovi a první dámě sjezdové lyže naší výroby - každému jeden pár. Zvolili jsme model, který by jim podle nás měl nejlépe vyhovovat,“ popsal Radek Nožka, ředitel společnosti Kästle CZ a předseda představenstva firmy.
Petr Pavel bude moci brázdit svahy na novém modelu vlajkové lodi novoměstského podniku - Kästle MX. Jeho choť získala dámskou verzi modelu Kästle Wave.
V areálu na okraji Nového Města na Moravě však nevznikají „pouze“ alpské lyže značky Kästle, ale také produkty Sporten. Poměrně nově do skupiny patří rovněž běžky Madshus. Právě tato skutečnost potěšila podle vedení firmy i samotnou hlavu státu. „Prezident kvitoval, že české firmy zvládnou obstát na světovém trhu,“ podotkl Radek Nožka.
Manželé Pavlovi s doprovodem dorazili do továrny krátce po jedenácté hodině a za více než hodinu si prošli v podstatě celou výrobu. „Krátce jsme jim ukázali, kolik času a práce dá vznik jedné krásné lyže. Provedli jsme je procesem výroby, vysvětlili, co všechno se do lyže dává a jak postupujeme - tedy od hrubých dřevěných prken, která se přivezou z pily, nebo od základních plastových materiálů od dodavatelů, až po skládání, broušení, polepy nebo finální designování,“ přiblížil ředitel.
Druhá oficiální návštěva v krátké době
Společnost Kästle vlastní jeden z nejbohatších Čechů Tomáš Němec, který předtím vydělal na prodeji gumárenského holdingu ČGS. Tehdejší Sporten koupil na přelomu let 2016 a 2017. Do roku 2018 se také používal dosavadní název, následně došlo ke změně na nynější Kästle.
Na lyžích této značky dosud jezdila například olympijská vítězka Ester Ledecká, která ale zrovna tuto středu oznámila přestup ke značce Head. Na lyžích značky Sporten například v minulosti vyhrál olympiádu akrobat Aleš Valenta.
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Dvě procenta na obranu nestačí, chci to řešit na jednání vlády, řekl Pavel
Prezident Petr Pavel ve čtvrtek absolvuje svou druhou oficiální návštěvu Kraje Vysočina v krátké době, poprvé přijel v červnu. Dopoledne se podíval do sídla české technologické firmy Racom, jež se zabývá datovými přenosy. Jednodenní cestu zakončí prezident na zámku Maleč setkáním se zástupci Asociace majitelů hradů a zámků.
Minulou neděli prezident s manželkou Evou navštívil Vysočinu soukromě. V Telči na Jihlavsku byl hostem tradičního letního festivalu Prázdniny v Telči. Vyslechl koncert a pozdravil se s pořadateli i s návštěvníky.