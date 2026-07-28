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Po dvou letech opět ve žlutém člunu. Miloš Zeman si užívá léto na vodě

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  14:37
Legenda ožila. Po delší době bývalý prezident Miloš Zeman opět vytáhl svůj žlutý gumový nafukovací člun Challenger a s pomocí ochranky se projel po hladině Veselského rybníka. V Novém Veselí na Žďársku někdejší hlava státu tráví část léta. Na svou chatu přijel tento týden v pondělí.

Bylo asi deset minut před polednem, když k hrázi Veselského rybníka přijela tři auta. Nejprve dvě dodávky, chvíli za nimi osobní vůz. Z jedné dodávky vyskákali členové ochranné služby, ze druhé vynesli již připravený a nafouknutý žlutý gumový člun.

V osobním voze pak další bodyguardi přivezli bývalého prezidenta Miloše Zemana. Pomohli mu na invalidní vozík a opatrně s ním sjeli po betonové plošině z hráze k hladině rybníka. Tam ho přesadili do gumového člunu.

Bývalý prezident Miloš Zeman po dvou letech vytáhl svůj žlutý gumový nafukovací člun Challenger a s pomocí ochranné služby se proplaval po hladině rybníka v Novém Veselí. Při více než hodinovém výletu stihl pozdravit i několik přítomných. (28. července 2026)
Bývalý prezident Miloš Zeman po dvou letech vytáhl svůj žlutý gumový nafukovací člun Challenger a s pomocí ochranné služby se proplaval po hladině rybníka v Novém Veselí. Při více než hodinovém výletu stihl pozdravit i několik přítomných. (28. července 2026)
Bývalý prezident Miloš Zeman po dvou letech vytáhl svůj žlutý gumový nafukovací člun Challenger a s pomocí ochranné služby se proplaval po hladině rybníka v Novém Veselí. Při více než hodinovém výletu stihl pozdravit i několik přítomných. (28. července 2026)
Bývalý prezident Miloš Zeman po dvou letech vytáhl svůj žlutý gumový nafukovací člun Challenger a s pomocí ochranné služby se proplaval po hladině rybníka v Novém Veselí. Při více než hodinovém výletu stihl pozdravit i několik přítomných. (28. července 2026)
11 fotografií

Po hladině rybníka se Zeman plavil něco přes hodinu. „Byl přivázaný k druhému člunu ochranné služby. Ta mu musela pomoci dostat se od břehu, protože proti foukal poměrně silný vítr. Ale na otevřené vodě už bývalý prezident doplul poměrně daleko,“ popisoval fotograf iDNES.cz.

Dění na místě sledovali i další lidé. Bývalou hlavu státu přišli podpořit dva jeho příznivci, se zájmem vše pozorovala skupinka dětí, ale i množství místních. S několika z nich Zeman před naloděním prohodil pár slov.

Na vodu bývalý prezident vyrazil za takřka ideálního počasí. V Novém Veselí sice foukal čerstvý vítr, ale nebyla zima ani přílišné horko. Jen občas se slunce schovalo za menší mráček. Plavbu si tak Miloš Zeman velice pochvaloval.

„Ta nejlepší relaxace a útěk od blázince“

Na své chalupě v Novém Veselí je od pondělka. Jak dlouho se na místě, na němž prožil přibližně deset let, kdy se na čas – dokud se nestal prezidentem – z vrcholné politiky stáhl, neprozradil. Podle svých slov si užívá klidu, čte a sleduje zpravodajství a televizi.

Do Nového Veselí jezdí Miloš Zeman minimálně každé léto. Ovšem ne vždy se mu podaří provětrat dnes již legendární žlutý gumový člun. Třeba loni se kvůli deštivému počasí plavba nekonala. Naposledy se na vodu dostal v roce 2024. Tehdy si posteskl, že už nemá tolik sil, aby doplul i do vzdálenějších zátok.

Zeman opět spustí na vodu legendární žlutý člun, do muzea ho zatím nevěnuje

Plavbu po Veselském rybníku si Miloš Zeman oblíbil už dávno. „Když vyjedu doprostřed rybníka, je to pro mě ta naprosto nejlepší relaxace. Vyjedete ven, položíte se, prostě si jen tak pluji, dívám se do nebe, přemýšlím a užívám si klidu od všeho toho politického blázince,“ vysvětloval před lety.

V minulosti vícekrát zdůrazňoval, že pro něho je to ideální dovolená. Že nepotřebuje být u moře, stačí mu český rybník a nafukovací člun za dva tisíce korun. Přidával i bonmoty, že na rozdíl od miliardářů a jiných českých politiků luxusní jachty nevlastní.

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