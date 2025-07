„Stavba probíhá podle plánu, překvapivě tam nebyly žádné vícepráce, jak to u takto velkých staveb bývá,“ uvedla mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisová.

„Držíme časový harmonogram. Není tam žádný problém, řeší se jen nějaké technické záležitosti související s budoucím provozem haly,“ potvrdil šéf Horácké Slavie Martin Svoboda.

Podle mluvčí města finišuje hrubá stavba. „Už je vybetonovaná ledová plocha, hotové rozvody, veškeré příčky. U budovy, která je součást zimáku, ale budou tam šatny, tělocvičny a zázemí pro hráče, je udělaná vzduchotechnika a elektřina,“ popisuje Martakidisová. „V samotné hale je vybetonované i hlediště, stupínky. Takže hrubá stavba je téměř hotova,“ dodává.

Kompletní aréna by měla být k dispozici začátkem příštího roku. „Ale uvidíme, kdy se budou chtít vrátit hokejisté, kteří teď jezdí trénovat a hrát do Moravských Budějovic, Náměště nad Oslavou a Velkého Meziříčí. Jestli se bude ledovat ještě na jaře,“ zamýšlí se Martakidisová. „Záležet bude na Horácké Slavii, se kterou se ještě domluvíme.“

Podle Svobody však „áčko“ Horácké Slavie zřejmě ještě celou příští sezonu stráví stejně jako v letošním ročníku v azylu v Moravských Budějovicích.

„Halu bychom měli mít k dispozici od poloviny února. Ale plánovat přesunutí týmu kvůli třem týdnům sezony, kdy navíc může dojít k nějakému zpoždění, není to pravé,“ je přesvědčen Svoboda. „Nechceme dělat zbytečné kroky, které by nějakým způsobem sezonu narušily. Možné je samozřejmě všechno, ale plán je zatím takový, že budeme chtít dojet nadcházející soutěžní ročník v co největší pohodě. A pak teprve se budeme soustředit na stěhování,“ hlásí Martin Svoboda.

Radost dělá šéfovi nové zázemí

Šéf třebíčského klubu se ale každopádně na novou halu hodně těší. A nejen on. „Často nás na stavbě doprovází lidé ze sportovního úseku, trenéři z různých kategorií, dolaďujeme nějaké záležitosti podle jejich potřeb,“ prozrazuje Svoboda.

Ten se nemůže dočkat především nového zázemí. „Mám největší radost z úprav a rozšíření zázemí pro hráče všech věkových kategorií. To znamená hlavně pro mládež,“ usmívá se. „Tělocvičny, posilovny, střelnice... To vše posune třebíčský hokej někam úplně jinam,“ má jasno Svoboda.

Horácká Slavia zatím neuvažuje o možnosti nabídnout svým fanouškům – podobně jako jihlavská Dukla při souběžné stavbě Horácké arény – možnost vstoupit do projektu finančně. Přispět na novou halu například prostřednictvím transparentního účtu.

„Celkově k tomu přistupujeme trošičku jinak než Jihlava a Dukla. Navíc co mám zprávy, tak Jihlava přes účet nic moc nevybrala, byli zklamaní. My jsme se nad touto cestou ani nezamýšleli, tohle je věcí města, protože jde o jeho majetek,“ připomíná Svoboda a pokračuje. „Nás potěší, když budeme mít hlavně plný stadion na každý zápas. To bude od fanoušků ta pravá podpora.“

Kraj přispěje na druhou etapu

Mimochodem, městu Třebíč se v minulosti nelíbil odlišný postoj Kraje Vysočina k rozdělování finanční podpory na stavbu nových hokejových hal.

„Nedá se říct, že bychom byli rozzlobení, spíš jsme byli smutní, protože jsme přesvědčeni, že by Kraj Vysočina neměl městům měřit dvojím metrem,“ nechal se loni v květnu slyšet třebíčský starosta Pavel Pacal (Pro Třebíč).

Původně měla Třebíč dostat sumu, která se rovná sedmnácti procentům z předpokládaných nákladů, jenže nakonec ji kraj snížil na pouhých jedenáct.

S tím se všem vedení města odmítlo smířit a s povolební změnou na krajském úřadu přišlo s novou žádostí.

„Nakonec jsme našli shodu v tom, že město Třebíč bude pokračovat v další etapě revitalizace prostoru u zimního stadionu, přičemž tou druhou etapou je myšleno vybudování parkovacího domu, který je přímo u stadionu. No a zastupitelstvo kraje již schválilo příspěvek na vybudování této etapy ve výši 75 milionů korun. A tím budeme my považovat podporu kraje za dostatečnou,“ prozradil starosta Pacal.