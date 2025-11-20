Kriminálník ozbrojený nožem přepadl benzinku, zaskočila ho odvážná žena s mopem

  11:56
Zpackaný pokus o přepadení čerpací stanice se odehrál minulý týden v Třebíči. Opilý recidivista tam na obsluhu vytáhl nůž a požadoval vydání peněz. Žena, která zrovna uklízela, však vzala mop a lupiče vyhnala. Krátce na to pachatele zadrželi policisté. Zjistili, že jde o hledaného recidivistu.
Z opilce, který totálně zpackal přepadení čerpací stanice v Třebíči, se vyklubal hledaný recidivista. | foto: Policie ČR

Sedmatřicetiletý muž se svým počinem mezi spoluvězni určitě chlubit nebude. Mnohokrát trestaný recidivista dostal při pokusu o loupež pořádně na frak. Stačilo na to obyčejné úklidové náčiní.

Pod vlivem alkoholu přišel na třebíčskou čerpací stanici ve čtvrtek 13. listopadu po deváté hodině večer. Z kapsy vytáhl zavírací nůž a začal se dožadovat vydání peněz. S pohotovou reakcí pracovnice obsluhy, která zrovna prodejnu uklízela, ale zjevně nepočítal.

Na obsluhu vytáhl lupič nůž. Jak se však ukázalo, mop v rukou ženy z obsluhy, znamenal víc.

„Žena měla z muže velkou obavu. V obraně zareagovala výpadem proti němu úklidovým mopem, který měla v ruce,“ uvedla policejní mluvčí Jana Kroutilová. To stačilo, aby se lupič na pětníku otočil a utekl. Žena neutrpěla žádné zranění.

Na místo během chvíle dorazily přivolané policejní hlídky. Podezřelého vytipovaly a v krátké době na ulici na okraji Třebíče i zadržely. Měl u sebe zavírací nůž, který vydal. „Dechová zkouška naměřila hodnotu 1,51 promile alkoholu,“ doplnila Kroutilová.

Na další policejní úkony podezřelý nabíral síly na jihlavské protialkoholní záchytné stanici. Po vystřízlivění ho komisař obvinil z loupeže. „Může mu hrozit trest až deset let vězení,“ podotkla mluvčí.

Pro pachatele by to nebyla žádná novinka. Jak policisté zjistili, má za sebou několik trestů včetně těch za násilnou trestnou činnost. Dokonce na něj byl vydán příkaz k dodání do výkonu trestu za majetkovou trestnou činnost, jíž se dopustil dříve. Do věznice tak putoval rovnou z policejní služebny.



