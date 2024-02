Zoo, podzemí, hvězdárna i hrad. Nejen biatlonem bude žít Vysočina o prázdninách

Ale jistě, jet fandit českým biatlonistům do Nového Města na Moravě, může být jednou z atraktivních náplní prázdninových dní. Ostatně, i proto byl termín jarních prázdnin na Vysočině o dva týdny posunut. V biatlonové aréně se budou konat i doprovodné kulturní akce. Například 17. února zavítá do Vysočina Areny Vojtěch Dyk, Jakub Prachař a Jan Maxián jako Tros Discotequos. Volný den budou mít sportovci jenom v pondělí a v pátek.

Pokud budou chtít děti trávit volno aktivně - bude-li přát i počasí -, mohou se vydat lyžovat na některou ze sjezdovek. V provozu jsou například lyžařské areály Šacberk, Čeřínek na Jihlavsku či Křemešník na Pelhřimovsku. Bruslaři pak mohou využít například v Jihlavě na náměstí zcela zdarma bruslařský ovál.

Mimořádně se návštěvníkům v celém příštím týdnu otevře Jihlavské podzemí. „Tradičně zahajujeme sezonu až v dubnu. Na jarní prázdniny ale otevřeme,“ informovala Martina Zachová, vedoucí provozu jihlavského podzemí. Časy, kdy se vychází na komentované prohlídky, jsou v 10, 11, 12, 14 a 15 hodin.

Do zoologické zahrady v masce zvířete

Kdo je trochu větší badatel, může vyrazit od pátku do neděle na telčský zámek, který je přístupný od 10 do 15 hodin. Prohlídkám je otevřené zámecké muzeum i instalovaný depozitář s expozicí Poklady za oponou.

„V muzeu je pro děti připravený vzdělávací program. V každé místnosti je badatelská zóna a děti se na chvíli promění v cestovatele, archeologa, alchymistu či biologa,“ popisuje Markéta Slabová, tisková mluvčí územní správy Národního památkového ústavu.

Koho zajímá vesmír, na toho čekají v třebíčské hvězdárně a planetáriu. Pro děti je vždy v pátek a v sobotu připravené promítání populárně-naučných filmů Polaris a Ze Země do vesmíru. Vědě je zasvěcená také výstava Divy fyziky v Regionálním muzeu ve Žďáře nad Sázavou. Děti si vyzkoušejí laserovou harfu, bludiště nebo obří krasohled.

Na jarní prázdniny se přichystala i jihlavská zoologická zahrada. Ta na 13. února připravila speciální program v duchu masopustu. Kdo přijde do zoo ve zvířecí masce, může se přidat do masopustního průvodu, který zahradou projde mezi 11. a 12. hodinou a pak ještě jednou v čase od 14 do 15 hodin.

Pro děti budou ve vzdělávacím centru PodpoVRCH přichystané také tematické hry a soutěže. Navíc po celý pracovní týden se budou v zoo u vybraných druhů zvířat konat komentovaná krmení.