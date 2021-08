Léčivý pramen u svaté Anny po pěti letech ožil, příroda si poradila sama

Zástupy poutníků lákala pověst o zázračné vodě Počátky poutního místa u Pohledu na Havlíčkobrodsku sahají do 18. století. Původní rokokový kostelík byl u pramene, k němuž lidé chodili kvůli jeho údajně zázračným účinkům, postaven v roce 1760. Říká se, že voda ze slabě radioaktivního sirnatoželezitého pramene od svaté Anny má léčivé účinky. Mezi lidem je známá už od poloviny 18. století. Za její oblibu může údajný zázrak, kdy otíráním očí svatoanenskou vodou byla uzdravena poloslepá žena dřevaře Tondla. Tato zpráva se rychle roznesla a u pramene přibývalo poutníků i nemocných. Opat pohledského kláštera Bohuslav Tureček a abatyše Kandida Marešová nechali kvůli množícím se zázrakům postavit v místě roku 1752 poustevnu. Mnich František Augustin Hertwig, který v ní sloužil, jen do roku 1773 sepsal údajných zázraků osmadvacet. Když počet poutníků vystoupal do tisíců, byl u pramene z milodarů postaven rokokový kostelík. Vysvěcen byl v roce 1761, o pět let později byl obohacen o dva zvony. První poutní éra skončila roku 1824 přestavbou kapličky u pramene na větší kapli. Velké poutě se u svaté Anny konají i dnes, každoročně na konci července.