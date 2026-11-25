Před koupí jsem si zjišťovala, jestli pozemek neohrozí stavba vysokorychlostní trati a podobně. Žádné takové plány veřejné nebyly. O to víc mě příprava masterplanu překvapila.
Zahrádkáři dali do pozemků miliony. Plán Jihlavy na přestavbu lokality je vyděsil
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Černý pátek přináší jednu z nejvýhodnějších nabídek roku pro čtenáře iDNES.cz. Roční předplatné iDNES Premium klesá z běžných 989 korun na pouhých 590 korun, což vychází na necelou padesátikorunu...
Letitý průmyslový areál v Jihlavě bourají, na jeho místě bude další nákupní centrum
Staré sklady, dílny, kanceláře i bývalá jihlavská restaurace U Rebela v areálu mezi ulicemi Brněnská, Na Kopci a Březinova už šly k zemi. Na místě ale zatím zůstávají hromady suti a rozkopaný terén....
11 372 hlasů oproti 11 373. Nejtěsnější senátní volby se zopakují, nařídil soud
Senátní volby na Žďársku se zopakují, a to znovu od prvního kola a se stejnými kandidáty, rozhodl ve středu odpoledne Nejvyšší správní soud (NSS). Vyhověl návrhu Radka Černého (ODS), jemuž v říjnovém...
Nakoupili sněžná děla, přesto vleky možná nespustí. Lyžařské areály řeší jiný problém
Provozovatelé lyžařských areálů na Vysočině s napětím sledují počasí. Letos ale nejenom v očekávání příchodu mrazů a sněžení. Budou vděční i za jakýkoli déšť. Důvodem je potřebná voda k umělému...
Vysočina vyhlásila stav nedostatku vody a snížila odtok z přehrady Vír
Kraj Vysočina poprvé ve své historii vyhlásil stav nedostatku vody a schválila mimořádné snížení odtoku z vodárenské nádrže Vír na řece Svratce, která zásobuje pitnou vodou brněnskou aglomeraci a...
Každý plod přírody je výzva. Učitelka se vrhla na netradiční zpracování ovoce a zeleniny
Už děti ve školce vedla Monika Kovalská z Nového Veselí na Žďársku k tomu, že přírodu je třeba chránit. Učila je také, jak její plody využít, zpracovat a neplýtvat jimi. Stejného vzorce se drží i...
Zahrádkáři dali do pozemků miliony. Plán Jihlavy na přestavbu lokality je vyděsil
Panika. Tak se dají popsat pocity zahrádkářů, kteří hospodaří v oblasti za městským nádražím v Jihlavě. O zahrádky se tu mnozí starají desetiletí, někteří si tu pozemky za nemalé peníze koupili a...
Auto na přechodu ve Velkém Meziříčí srazilo ženu, na místě zemřela
Tragická nehoda se ve středu ráno stala na okraji Velkého Meziříčí. Auto tam na přechodu pro chodce srazilo ženu, která i přes okamžitou resuscitaci svým zraněním na místě podlehla. Okolnosti nehody...
Zemřel pražský odpadlík. Polistopadový starosta Třebíče byl náplava i velký patriot
Zemřel Pavel Heřman, první polistopadový starosta Třebíče a bývalý senátor. O jeho úmrtí informovali na Facebooku jeho kolegové. Skonal v třebíčské nemocnici v úterý 24. listopadu ve věku 77 let....
Vysočina Arena vyhlíží lednový biatlon. Termín slibuje přízeň počasí, plní se hotely
Nové Město na Moravě bude na začátku roku 2027 - od 21. do 24. ledna - hostit Světový pohár v biatlonu. Jeho pořádání má zajištěno až do roku 2030. Nabídne sprinty, závod s hromadným startem a...
Postavme třetí most přes Sázavu, volali lídři v Brodě. Vedení města je zdrženlivé
Kolony v centru města, dlouhé čekání na příjezdu od Humpolce. Veškerá doprava se snaží vměstnat na jeden jediný most. Dennodenní obrázek z Havlíčkova Brodu. Čím dál hlasitěji se tak ozývají hlasy...
Záchranná stanice otevřela nové voliéry. Vyléčí se v nich tisíce zvířat, třeba i vlk
Ještě před deseti lety končilo v záchranné stanici v Pavlově na Havlíčkobrodsku kolem 500 zvířecích pacientů ročně. Čísla ale stále rostou a za letošek už zařízení atakuje hranici 2 000. Příjem...
Letitý průmyslový areál v Jihlavě bourají, na jeho místě bude další nákupní centrum
Staré sklady, dílny, kanceláře i bývalá jihlavská restaurace U Rebela v areálu mezi ulicemi Brněnská, Na Kopci a Březinova už šly k zemi. Na místě ale zatím zůstávají hromady suti a rozkopaný terén....
Kožešinový límec byl snem žen. Zámek vystavuje módu minulého století
Klobouky, šperky, kožešiny nebo třeba kabelky nesloužily kdysi „pouze“ pro parádu. Prozrazovaly také ledacos o svém nositeli – o jeho majetkových poměrech, společenském postavení i osobnosti celkově....
Začalo to chrániči. Fotbalisté z Vysočiny vyrábějí vybavení i pro světové hvězdy
Chrániče, ponožky, balony, ale i tašky, trička či doplňky stravy. Z produktů firmy Foul, která sídlí ve vesničce Rudíkov mezi Velkým Meziříčím a Třebíčí, si fotbalisté klidně poskládají kompletní...
Nová sociální demokracie si zvolila do čela právníka Matase. A chce vlastní sociální síť
Nová sociální demokracie. Historicky první ustavující sjezd této strany, za jejímž vznikem stojí mimo jiné expremiér Vladimír Špidla, se odehrál dnes v Dělnickém domě v Jihlavě. Jeho účastníci tam...
Soutěž s Philips Sonicare: Zuby jako ze žurnálu? Pravidla, která by mělo znát každé dítě
Zdravé zuby nejsou jen o tom, jak často navštívíte zubaře. Vaše dítě by si mělo vytvořit správné návyky ideálně už od malička. V našem článku...
Každý plod přírody je výzva. Učitelka se vrhla na netradiční zpracování ovoce a zeleniny
Už děti ve školce vedla Monika Kovalská z Nového Veselí na Žďársku k tomu, že přírodu je třeba chránit. Učila je také, jak její plody využít, zpracovat a neplýtvat jimi. Stejného vzorce se drží i...
Podél průtahu ve Žďáře přibyly vzrostlé javory a lípy. Bude se jim dařit?
Další kus centra Žďáru nad Sázavou je v novém. Po loňské rekonstrukci prostoru před jídelnou Vesna byla tento týden dokončena i část náměstí podél obchodních domů. Tuto etapu Žďárští uzavřeli...