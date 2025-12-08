Hotel padl i přes nelibost místních. Na léta prázdné ploše se má konečně stavět

Informace o záměru potvrdil jednatel společnosti Zdeněk Přichystal. Vlastníkem pozemku po zbouraném hotelu je brněnská firma OC Růžek, která je dceřinou společností developerské společnosti Fuertes.
„Připravujeme projektovou dokumentaci pro stavební povolení, odhaduji, že by mohla být hotova do konce března, pak by se mohla začít projednávat,“ řekl Přichystal.
Hlavním nájemcem bude řetězec Billa. „Už s ním máme podepsanou smlouvu. Projekt má kryté parkovací stání, Billa bude ve druhém patře a pod úrovní prodejny a dalších obchůdků budou parkovací místa. V návaznosti chceme mít další služby: lékárnu, drogerii, prodejnu typu zverimex, květiny, tabák, bistro či fast food,“ popsal Přichystal.
Vydání stavebního povolení investor očekává do poloviny roku 2027, do konce roku 2028 by pak chtěl novostavbu zkolaudovat. „To je náš reálný plán,“ řekl Přichystal. Název obchodního centra se bude držet místního vžitého názvu „Růžek“.
Dlouhé roky se na pozemku nedělo vůbec nic
Původní secesní stavbu hotelu Na Růžku nechal vlastník kompletně zbourat v březnu 2018. Po odklizení sutin se však na prázdné parcele od té doby až doposud nic nedělo.
To v Telči u řady lidí probouzelo nevoli. Proti bourání někdejšího hotelu totiž ve městě vzniklo v roce 2016 petiční hnutí. Bylo sice úspěšné svým solidním ohlasem, ale nikoli finálním výsledkem.
Před sto lety lidem vadila stavba hotelu v polích, dnes vadí demolice
„Petice tehdy získala 1 164 podpisů a poměrně dost rezonovala. Tehdy nám šlo o zachování stavby. Byl tam i pokus o zapsání mezi chráněné památky, který ale nevyšel. Ministerstvo kultury se neztotožnilo s názorem, že ta stavba má památkovou hodnotu,“ popsal jeden z iniciátorů petice před osmi lety a současný telčský místostarosta Jiří Pykal.
„Ale ještě před vydáním rozhodnutí začal majitel budovu rozebírat. Sundal krytinu, pak krov a poté došlo k demolici,“ vzpomněl.
„Dovedli jsme si tenkrát představit i jiné varianty: že do toho vstoupí investor, který by ten barák opravil o a využíval ho dál včetně vestavby ve dvoře, ale to už je dnes čistá spekulace,“ dodal Pykal.
Řetězce složité developerské projekty nechtějí
Proč majitel nemovitosti tak dlouho otálel s přípravou nové stavby, když spěchal s demolicí původního objektu? „Dlouhodobě jsme jednali s různými obchodními řetězci a vždy to skončilo na tom, že řetězce standardně chtějí mít jednoduché parkoviště, přízemní budovu a nechtějí se pouštět do složitých developerských projektů,“ popsal Přichystal.
„Zde jsme na okraji památkové zóny a chceme tam stavbu citlivě zasadit, aby to bylo hezké. Když tomu má odpovídat architektura, jsou tam větší nároky na nájem,“ řekl jednatel společnosti Fuentes.
U památkového centra Telče se má bourat starý hotel. Lidé protestují
K demolici původní budovy však podle něj byla firma rozhodnuta od začátku. Parcelu se starým hotelem si developer našel pro její polohu poblíž autobusového a vlakového nádraží.
„Technicky se ten barák rozpadal, zachránit nešel ani nějakými složitými ocelovými lany, už byl spíše zdraví nebezpečný. Zachraňovat ho postrádalo ekonomický smysl,“ tvrdí Přichystal.
„Všechno je opravitelné, ale za cenu velkých investic. Nejlevnější je postavit dům znovu. Pak je ale otázka vkusu a hodnoty, kterou v původní stavbě kdo vidí,“ reagoval místostarosta Pykal. „Ten dům byl doklad své doby, za mě hodnotný byl, zvláště na tom místě a v kontextu s nádražní budovou,“ míní Pykal.
Developer Přichystal přiznal, že jeho firma záměr na jistou dobu odložila. „Určitou dobu jsme se tomu projektu nevěnovali, pak přišel covid. Pak jsme jednání znovu nastartovali,“ řekl Přichystal.
Hlavně, aby tam něco bylo, přeje si radnice
Telčská radnice nyní uvítá, když neudržovaná parcela v exponovaném místě u nádraží, křižovatky a školy nezůstane bez využití. „Důležité je, že projekt funguje a měl by být realizovaný, aby tam něco hodnotného vzniklo. Zvláště, když toto je první místo, které návštěvníci Telče uvidí, když vystoupí z autobusu nebo z vlaku,“ řekl Pykal.
Charakteristická nárožní stavba hotelu Na Růžku vznikla původně pod názvem „U Nádraží“. Vyprojektoval a vybudoval ji místní stavitel Josef Kosík jako stavbu se dvěma nálevnami, kuchyní a sedmi pokoji pro hosty. V lokalitě u tehdy nového telčského nádraží (otevřeno 1898) vznikla stavba jako první.
Hoteliérkou byla Marie Vondráková-Stoklasová, původem ze Štěměch. Majitelé pak přistavěli kolnu se stájemi a řeznickým krámem a směrem k nádraží přízemní lednici. V roce 1926 nad ní nechal syn původní majitelky Ferdinand Vondrák zbudovat další tři pokoje, později u Staňkovy ulice přibyly ještě čtyři garáže.
Ještě v osmdesátých letech fungoval zchátralý hotel jako ubytovna. Později zde byla už jen hospoda, kterou provozovatel uzavřel několik let před zmíněnou demolicí.