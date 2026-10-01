„Mohl za tím být třeba odhozený nebo odložený nedopalek od cigarety, protože hořelo přímo na vyhlídce. Ale těžko soudit. Přesná příčina požáru se stále vyšetřuje,“ vyjádřil se hodický starosta Josef Bakaj.
Ten také zdůraznil, že úterní událost je zároveň velkým varováním, jak málo ke vzniku lesního požáru stačí. „Prosíme proto všechny návštěvníky - buďte velmi opatrní, nerozdělávejte oheň a neodhazujte nedopalky. Chraňme společně místa, která slouží nám všem,“ vyzval starosta.
Oheň podle jeho slov zasáhl hlavně přístupové dřevěné chodníky a nejbližší okolí stavby. Samotnou plošinu plameny nakonec příliš nepoškodily.
„Hodně nás to mrzí, vyhlídka byla takovou naší chloubou. Těšilo nás, že si ji lidé tak rychle oblíbili. Chodilo tam opravdu velké množství turistů, ale i řada místních. Je to takové odpočinkové až skoro meditativní místo,“ popsal Bakaj vyhlídku, která nabízí daleké rozhledy do krajiny, mimo jiné na vrcholek Křemešník, hrad Roštejn nebo na Javořici, nejvyšší vrchol Vysočiny.
Vlastními silami z vlastního dřeva a lesa
Obec tento výletní cíl vybudovala ze dřeva z vlastního lesa, části prací se zase ujal místní tesař. Ten se nyní půjde podívat na místo požáru a zhodnotí, jak dát dřevěné chodníky zase co nejdříve do pořádku.
„Postaráme se o úklid a odstranění ohořelého dřeva, ale zda stihneme letos i samotnou obnovu vyhlídky, to nevím. Případně se do toho pustíme hned na jaře,“ plánuje Bakaj.
Náklady na vznik stavby se dle jeho slov pohybovaly kolem tří až čtyř set tisíc korun. Škodu, jež na dřevěné atrakci vznikla, hasiči vyčíslili na zhruba čtvrt milionu. „Jsme ale pojištění, takže to nahlásíme jako pojistnou událost,“ zmínil starosta.
O den později vzplál oheň na kopci znovu
Úterním požárem však zásahy na Jelení hoře pro hodické dobrovolné hasiče, ale i další jednotky zdaleka neskončily. Oheň totiž hned o den později vzplál odpoledne na kopci znovu, a to dokonce v mnohem větším rozsahu.
„Šlo o opětovné rozhoření požáru, přičemž jeho šíření podpořil velmi silný vítr,“ informovala mluvčí krajských hasičů Petra Musilová s tím, že vyhlášen byl druhý stupeň požárního poplachu. Na místě o rozloze zhruba 100 krát 200 metrů zasahovalo jedenáct jednotek hasičů i vrtulník, který na požářiště provedl celkem 26 shozů vody. Škoda byla i v tomto případě vyčíslena na bezmála čtvrt milionu korun.
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„Vítr vál směrem od vyhlídky, takže ta již více poničena nebyla. Poškozeny ale byly okolní lesy, a to jak obecní, tak soukromých vlastníků,“ upřesnil hodický starosta.
Jelení hora se nachází přibližně jeden a půl kilometru na východ od obce Hodice. Vede na ni zelená turistická značka. V lese nedaleko oblíbené vyhlídky s dřevěným molem lze najít rovněž velkou dřevěnou sochu Jelena, ohniště a posezení.