Velký požár lesa na Žďársku. Lidé utíkali před plameny, v akci jsou desítky hasičů

  18:08
Až pětadvacet jednotek hasičů zasahuje u velkého požáru lesa poblíž Ždáru nad Sázavou. Hoří na více místech kolem celé přehrady Staviště. Plameny se v silném větru rychle rozšířily. Několik lidí před nimi muselo z oblíbené rekreační lokality utéct.

„Zasahujeme u rozsáhlého požáru lesního porostu v katastru obce Mělkovice na Žďársku. Na místě je v tuto chvíli jedenáct jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů. Vyhlášen byl 3. stupeň požárního poplachu,“ informovala po páté hodině odpoledne mluvčí hasičů na Vysočině Petra Musilová.

Postupně jednotek na místě přibývalo, krátce po půl šesté jich už kolem přehrady zasahovalo pětadvacet. Objeveno bylo zároveň ohnisko na opačném břehu vodní nádrže. Oheň hoří na několika místech současně.

Rozsáhlý požár zasáhl v úterý odpoledne celou oblast kolem přehrady Staviště. Jde o oblíbenou rekreační lokalitu u Žďáru nad Sázavou. S plameny bojovaly desítky hasičských jednotek. (7. dubna 2026)
„Zasahuje tu opravdu velké množství hasičů. Je tu hodně větrno, plameny se kvůli tomu rychle šíří. Vodu hasiči berou rovnou z přehradní nádrže,“ informovala přímo z místa reportérka iDNES.cz.

Kolem přehrady se v úterý odpoledne pohybovalo množství lidí. Je to oblíbené místo k procházkám i výletům. „Před ohněm tu skutečně lidé utíkali,“ dodala reportérka. Hasiči žádné zranění neevidují.

Podle místních by ale poměrně silný ruch kolem přehrady mohl být zdrojem problémů. „Rozmohl se tu takový nešvar rozdělávat ohniště, hlavně mezi omladinou. Kolem přehrady je takových ohnišť nejméně deset. O nedopalcích ani nemluvím. V tomhle větru bylo podobné neštěstí jen otázkou času,“ prozradila žena, která před rychle postupujícími plameny utíkala i se svým psem.

Na Žďársku hořel les. Platil druhý stupeň poplachu

Radnice ve Žďáře nad Sázavou prostřednictvím městského rozhlasu varovala obyvatele před větráním. Prosí také, aby lidé do tamních lesů kvůli své vlastní bezpečnosti nechodili.

Lesy v okolí přehrady mají více vlastníků, jsou v majetku města, obcí, státu i soukromníků. Jakou škodu oheň způsobil, dosud vyčísleno není. Stejně tak dosud není známá přesná příčina požáru.

