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Hasiči dál likvidují požár haly v Havlíčkově Brodě, městem se stále line zápach

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  9:11
Hasiči i v pátek dopoledne pokračují v likvidaci požáru, který ve čtvrtek odpoledne zachvátil halu v průmyslovém areálu v Havlíčkově Brodě. Z trosek skladu plastových a kartonových obalů stále stoupá dým. Městem je i druhý den cítit zápach. Podle radnice ale žádné nebezpečí lidem už nehrozí.

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„Zásah na místě stále probíhá. Okolo půlnoci došlo k redukci počtu zasahujících jednotek,“ uvedla v pátek ráno mluvčí hasičů na Vysočině Petra Musilová.

Celé čtvrteční odpoledne a večer se z požářiště v areálu bývalého Zetoru ve Strojírenské ulici valil hustý černý dým. Vidět byl na kilometry daleko. V blízkosti areálu stojí bytové domy, nedaleko je i nákupní centrum. Vítr kouř rychle odvál mimo město, k místním částem Termesivy a Herlify. Přesto byl nepříjemný zápach cítit po celém Brodě.

Hustý černý dým byl vidět i z velké dálky. (11. června 2026)
Hustý černý dým byl vidět i z velké dálky. (11. června 2026)
Hořet začalo v Havlíčkově Brodě krátce po čtvrté hodině odpoledne. (11. června 2026)
Z haly se valil hustý černý dým. (11. června 2026)
Požár likvidovali profesionální hasičské jednotky i dobrovolníci. (11. června 2026)
20 fotografií

Odér je patrný i v pátek dopoledne. „Podle aktuálních informací občanům žádné nebezpečí nehrozí. Podle inspekce životního prostředí nedošlo k úniku škodlivých látek do řeky a specializovaná laboratoř hasičského záchranného sboru navíc nenaměřila žádné nebezpečné látky,“ uklidňoval v pátek ráno spoluobčany starosta Zbyněk Stejskal.

Ten rovněž poděkoval zasahujícím hasičům, policistů i strážníkům městské policie, ale také zástupcům Českého červeného kříže a pracovníkům městského odboru životního prostředí.

„Kolegyně z odboru životního prostředí pomohly vytipovat možná riziková místa úniku a přivedly hasiče k vyústění kanalizačního sběrače do Sázavy, kde se pak společně podařilo nainstalovat záchytné zařízení,“ popsal starosta. Zástupkyně červeného kříže od večera rozdávaly zasahujícím hasičům občerstvení.

Příčiny požáru jsou zatím nejasné

Samotný požár způsobil extrémní škody. Dle prvotních odhadů se vyšplhaly na 350 milionů korun. Pokud se číslo potvrdí, či dokonce ještě naroste, půjde o jeden z nejničivějších požárů v celém Česku za poslední roky.

„Dnes dopoledne na místě bude pokračovat vyšetřování příčiny vzniku požáru,“ konstatovala Petra Musilová. Proč začalo hořet, se dosud neví.

V hale, která má několik tisíc metrů čtverečních, podnikají dvě firmy. Sklady tu má společnost prodávající sklo balené v papírových kartonech. Prostory využívala i společnost TBA plastové obaly, která vyrábí i bedýnky či kbelíky.

Celý areál vlastní společnost B:Park Strojírenská. Její ředitel Marek Doležel však událost neměl čas komentovat. „Prosím, zavolejte odpoledne. Mám tu teď vyšetřovatele,“ sdělil v krátkosti do telefonu.

Požár byl ohlášený ve čtvrtek kolem 16. hodiny. Kvůli jeho likvidaci hasiči vyhlásili druhý ze čtyř stupňů požárního poplachu. Kromě profesionálů a dobrovolných jednotek ze širokého okolí ho přijely hasit i jednotky Správy železnic a podnikových hasičů společnosti Čepro. Pod kontrolu se jim plameny podařilo dostat po dvou hodinách.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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