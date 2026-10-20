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Tělocvičnu zapálil po hádce se šéfem naštvaný dělník. Pomáhal i hasit a díval se

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  16:28

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Následky požáru tělocvičny v Pacově. Úmyslně založený oheň způsobil škodu za šest milionů korun. | foto: Policie ČR

Škodu ve výši šesti milionů korun způsobil cizinec, který v dubnu založil požár v tělocvičně gymnázia v Pacově na Pelhřimovsku. Muže policisté zadrželi a obvinili z obecného ohrožení. Hrozí mu až osmileté vězení. Požár založil dělník pracující na rekonstrukci budovy po neshodách se svým nadřízeným.

Hasiči v tělocvičně gymnázia zasahovali ve čtvrtek 16. dubna později odpoledne. „Při ohledání místa policisté ve spolupráci s vyšetřovatelem hasičského záchranného sboru zjistili, že požár byl založen úmyslně,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Lébrová. Případ proto převzali kriminalisté.

Ti dokázali posbírat dostatek důkazů, vytipovat a minulý týden v pátek také zadržet dvacetiletého podezřelého cizince. Policejní komisař zahájil trestní řízení. „Dvacetiletého muže jsme obvinili ze spáchání zločinu obecného ohrožení,“ prozradil vedoucí pelhřimovské kriminálky Pavel Nováček. A co víc, obviněný byl v minulosti za úmyslné založení požárů dokonce pravomocně odsouzen.

Následky požáru tělocvičny v Pacově. Úmyslně založený oheň způsobil škodu za šest milionů korun.

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Podle zjištění kriminalistů muž založil požár v tělocvičně po neshodách se svým nadřízeným. „Pomocí zapalovače zapálil obsah věcí uložených ve skříni. Oheň se rozhořel a poškodil prostory tělocvičny včetně vybavení, nábytku a dalších věcí, které zde byly kvůli rekonstrukci uskladněny,“ přiblížila Lébrová.

Když pachatel požár zakládal, bylo v budově osm jeho spolupracovníků. Jakmile jeden z nich na plameny upozornil, pokusili se je uhasit vlastními silami. Do hašení se zapojil i sám žhář.

„Požár se jim však dostat pod kontrolu nepodařilo a na místo přivolali hasiče. Jakmile obviněný muž zaslechl přijíždějící hasiče, z místa utekl. Následné hasební práce pak pozoroval zpovzdálí,“ dodala policejní mluvčí.

I přes to, že se jedná o recidivistu a hrozí mu až osmileté vězení, po provedení nezbytných úkonů byl obviněný ze zadržení propuštěn. Dále vyšetřován je na svobodě.

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