Srážka autobusu a pěti aut. Vjely do hustého dýmu z hořícího pole, několik zraněných

Srážka se stala na silnici druhé třídy číslo 152 došlo krátce před třetí hodinou odpoledne u Lukova. „U silnice došlo k zahoření pole. Řidič autobusu zareagoval na zhoršenou viditelnost snížením rychlosti a narazilo do něho další vozidlo,“ uvedla policejní mluvčí Jana Kroutilová.
Obyčejná nehoda se rychle změnila v řetězovou havárii. V dýmu do sebe narážela další auta. „Na dopravní nehodě má účast linkový autobus a pět osobních vozidel,“ vyřkla konečnou bilanci mluvčí policie na Vysočině Dana Čírtková.
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V autobuse cestovalo 15 lidí. Z nich se nikdo nezranil. Újmu na zdraví si ovšem způsobily posádky osobních aut. Podle prvotních informací policie se v nich lehce zranili čtyři lidé.
„Silnice mezi Moravskými Budějovicemi a Jaroměřicemi nad Rokytnou je v současné době z důvodu zajištění bezpečnosti neprůjezdná,“ konstatovala Jana Kroutilová. Obousměrná objízdná trasa vede přes obec Lukov.