Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Srážka autobusu a pěti aut. Vjely do hustého dýmu z hořícího pole, několik zraněných

Autor:
  16:02
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ZZS JmK

Neobvyklá nehoda se stala středu odpoledne na Třebíčsku. Silnici mezi Moravskými Budějovicemi a Jaroměřicemi nad Rokytnou zahalil dým z požáru sousedního pole. V hustém kouři pak havarovalo šest vozidel včetně jednoho autobusu. Nehoda si vyžádala čtyři zraněné.

Srážka se stala na silnici druhé třídy číslo 152 došlo krátce před třetí hodinou odpoledne u Lukova. „U silnice došlo k zahoření pole. Řidič autobusu zareagoval na zhoršenou viditelnost snížením rychlosti a narazilo do něho další vozidlo,“ uvedla policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Obyčejná nehoda se rychle změnila v řetězovou havárii. V dýmu do sebe narážela další auta. „Na dopravní nehodě má účast linkový autobus a pět osobních vozidel,“ vyřkla konečnou bilanci mluvčí policie na Vysočině Dana Čírtková.

Smrtelná nehoda dvou kamionů na pět hodin uzavřela silnici na Havlíčkobrodsku

V autobuse cestovalo 15 lidí. Z nich se nikdo nezranil. Újmu na zdraví si ovšem způsobily posádky osobních aut. Podle prvotních informací policie se v nich lehce zranili čtyři lidé.

„Silnice mezi Moravskými Budějovicemi a Jaroměřicemi nad Rokytnou je v současné době z důvodu zajištění bezpečnosti neprůjezdná,“ konstatovala Jana Kroutilová. Obousměrná objízdná trasa vede přes obec Lukov.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

„Apokalypsa“, kterou Rantířovští ještě nezažili. Bouře zporážela stromy jako sirky

Odpolední bouřku v Rantířově u Jihlavy doprovázel i velmi silný vítr, který...

Neobvykle silná bouřka udeřila ve středu odpoledne na některých místech na Jihlavsku. Blesky, hromy, prudký déšť a vichr, který lámal a vyvracel i mohutné stromy.

Vítězná cukrářka: Dělám mini dortíčky, to v kavárnách jen tak neuvidíte

Vítězka čtvrté řady Peče celá země Eliška Hlaváčová v Jihlavě uvedla svou novou...

Jméno Elišky Hlaváčové si diváci spojí především s úspěchem v televizní soutěži Peče celá země. Nyní svou energii přenesla do Jihlavy, kde pro hotel a kavárnu Savorsky připravila unikátní kolekci...

Obcí se prohnal downburst. Ničil střechy, padající stromy trhaly elektrické vedení

Strom na vedení vysokého napětí v obci Rantířov. (1. července 2026)

Následky silné středeční bouřky odstraňují v Rantířově na Jihlavsku. Popadané stromy a větve poškodily elektrické vedení, což zastavilo provoz železnice. Bouřky provázel velmi silný vítr způsobený...

Smrtelná nehoda dvou kamionů na pět hodin uzavřela silnici na Havlíčkobrodsku

Tragická dopravní nehoda u obce Štoky na Havlíčkobrodsku. 3. července 2026)

Dva životy si vyžádal páteční čelní střet dvou nákladních aut na silnici 38 u obce Štoky na Havlíčkobrodsku. Vozidla po nehodě začala hořet. Oba řidiči zemřeli, uvedla mluvčí krajských hasičů Petra...

Muž přinesl na policii 15 kilo trhaviny, pyrotechnik ji musel odpálit v lomu

V poslední možný okamžik zbraňové amnestie přinesl muž na policejní služebnu v...

Zbraňová amnestie skončila. Během půl roku mohli občané policii odevzdat nelegálně držené zbraně a střelivo. Nebyla během ní nouze o raritní úlovky a nečekané postupy. Jeden takový předvedl v...

Srážka autobusu a pěti aut. Vjely do hustého dýmu z hořícího pole, několik zraněných

Záchranáři ve středu 30. dubna 2025 dopoledne zasahovali u dvou nehod na D2.

Neobvyklá nehoda se stala středu odpoledne na Třebíčsku. Silnici mezi Moravskými Budějovicemi a Jaroměřicemi nad Rokytnou zahalil dým z požáru sousedního pole. V hustém kouři pak havarovalo šest...

8. července 2026  16:02

Předchozí vize o vysokorychlostní trati byly nerealistické, říká ministr Bednárik

Premium
Návrh přestupního terminálu vysokorychlostní trati Kořenice-Bečváry na...

Projekt vysokorychlostní trati (VRT) je klíčovou vizí pro moderní českou dopravu. Její ministr Ivan Bednárik (za SPD) míní, že předchozí představy byly často nerealistické. A zdůrazňuje, že stavba...

8. července 2026

U Znojma uhořel muž. Skládku na Brněnsku hasili devět hodin, dva hasiči se zranili

Jihomoravští hasiči likvidují požár skládky u Bratčic na Brněnsku. (8. července...

Jihomoravští hasiči mají za sebou mimořádně náročnou noc. U Bratčic na Brněnsku likvidovali rozsáhlý požár skládky, kvůli němuž vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu. Na místě se během zásahu...

8. července 2026,  aktualizováno  10:45

Chci být u toho, až Dukla postoupí, říká Plutnar. V Litvínově pro něj nebylo místo

Michal Plutnar hovoří s novináři (7. května 2025).

Nějaké posily už prvoligová jihlavská Dukla do svého týmu pro příští soutěžní ročník přivedla hned po sezoně. Nicméně na zvučnější jméno čekali její fanoušci až do začátku minulého týdne, kdy klub...

8. července 2026  8:56

Světlá přebírá sokolovnu. Ze symbolické koruny ale cena vyšplhala do milionů

Starost o historickou budovu, k níž náleží i tři volejbalové kurty a hřiště na...

Už tři roky jedná radnice ve Světlé nad Sázavou se zástupci České obce sokolské o převodu tamní sokolovny. Debaty se vlečou a mění, ze symbolické koruny se cena vyšplhala na čtyři miliony. Přesto by...

8. července 2026  8:42

Hnát, Koudela i Lakomec. Staří známí z pověstí po více než sto letech znovu ožívají

Model kostry Hnáta v přízemí staré radnice, který si lze prohlédnout zblízka....

Město Havlíčkův Brod připravilo pro čtenáře a posluchače originální projekt. Během letních měsíců si mohou zájemci na webu stáhnout městské pověsti v textové i zvukové podobě. Autory nově...

7. července 2026  15:39

Začalo vojenské cvičení pro středoškoláky, Náměšť hlásí vyšší zájem než loni

Účastníci při registraci k dobrovolnému vojenskému cvičení pro studenty...

V Náměšti nad Oslavou začal druhý ročník dobrovolného vojenského cvičení pro středoškoláky. Dorazilo jich 128, o 68 víc než loni. Potrvá do 31. července, řekl velitel náměšťského cvičení Filip...

7. července 2026  10:27,  aktualizováno  15:16

Po celý rok a jen místní prodejci. Farmářské trhy v Novém Městě jsou unikát

Základem novoměstských farmářských trhů je čerstvé sezonní ovoce a zelenina,...

Co dva týdny mohou obyvatelé Nového Města na Moravě korzovat parkem na náměstí a u toho pořídit kvalitní domácí ingredience na sobotní oběd. Také si dát k snídani třeba kávu a čerstvý koláč a ještě...

7. července 2026  12:04

V Bíteši vyrostlo druhé největší bateriové úložiště, reaguje na výkyvy v síti

Úložiště tvoří šest bateriových kontejnerů.

Ve Velké Bíteši vyrostlo druhé největší bateriové úložiště v Česku. Vybudovala ho společnost Tesla Energy Group. Disponuje výkonem 10 MW a kapacitou 27 MWh. Úložiště není vázáno na konkrétní zdroj...

7. července 2026  8:47

„Jen na ně koukáme, víc není třeba.“ Na Vysočině vznikla rezervace divokých koní

„Jsou vzácní asi jako pandy velké,“ říká o divokých koních Dalibor Dostál,...

Na Vysočině vznikla první rezervace divokých koní. Obecně prospěšná společnost Česká krajina ji vytvořila ve spolupráci s vlastníkem pozemků. Nachází se na více než dvaceti hektarech u Loukova na...

6. července 2026  11:06

Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala

Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...

Vracíme se zase mezi lidi, hlásí frontman kapely Chinaski Michal Malátný

V sobotu se členové skupiny sešli ve festivalové Bonds zóně s fanoušky....

Po výročních koncertech míří Michal Malátný s kapelou Chinaski na festivaly a open air akce. V uplynulých dnech byl už poněkolikáté hostem také jihlavského Vysočina festu.

5. července 2026  17:05

Policie řeší úmrtí dítěte v azylovém domě v Jihlavě, cizí zavinění vyloučila

V tomto azylovém domě v Jihlavě zemřelo dvouleté dítě. Cizí zavinění policie...

K tragické události došlo v sobotu po poledni v Žižkově ulici v Jihlavě. Záchranáři tam vyjížděli k úmrtí dvouletého dítěte v azylovém domu. O události byli vzápětí informováni i policisté.

5. července 2026  13:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.