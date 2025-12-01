Vysoká škoda po nočním požáru chaty na Třebíčsku. Hasiči mluví o šesti milionech

  9:57
Vysoko se vyšplhala škoda, kterou v noci způsobil požár v Budišově na Třebíčsku. Půl hodiny před půlnocí začala hořet chata v rekreační oblasti u rybníku Pyšelák. I přes rychlý zásah a nasazení šesti jednotek hasičů stavení lehlo popelem. Škodu hasiči odhadují na šest milionů korun.
Oheň v noci zničil chatu v rekreační oblasti u rybníka Pyšelák poblíž Budišova na Třebíčsku. Škodu hasiči odhadli na šest milionů korun. | foto: HZS Kraje Vysočina

Hlášení o požáru hasiči na tísňové lince přijali v neděli večer přesně ve 23:36. Na místě se postupně s deseti vozidly sjeli profesionálové z Třebíče, Náměště nad Oslavou a Velkého Meziříčí spolu s dobrovolníky z Budišova, Mihoukovi a Náramče. Hasiči použili i plovoucí čerpadlo. Vyhlášen byl druhý stupeň požárního poplachu ze čtyř.

„Hasiči na likvidaci požáru chaty o rozměrech přibližně 15 krát 15 metrů nasadili několik vodních proudů. V 1:14 hodin byla provedena lokalizace požáru a o hodinu později úplná likvidace,“ přiblížila mluvčí hasičů na Vysočina Petra Musilová.

Při požáru ani samotném zásahu se nikdo nezranil. Velmi vysoko se ovšem vyšplhala majetková škoda. Ta byla předběžně vyčíslena na šest milionů korun. Co požár způsobilo, dosud zůstává v šetření.

