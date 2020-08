Metr bahna v ulicích. Bouřky zaplavily Opatov třikrát během devíti dnů

Poprvé se zakalená hustá voda přihnala večer 14. srpna. Bahno zalilo ulice, sklepy a přízemní části domů v opatovských částech Padělky a Ples, ucpalo kanalizaci. Postiženo bylo asi dvacet domů.

Po celonočním úklidu cest a zprůchodňování stok přišla další průtrž hned následující den 15. srpna. A do třetice v sobotu 22. srpna, kdy během odpolední lokální průtrže mračen v Opatově a okolí spadlo 70 milimetrů srážek, což bylo z oněch tří vodních přívalů vůbec nejvíce.

Je poškozená obecní dešťová kanalizace, obyvatelé sčítají škody: bahno jim zalilo auta, některá pochroumalo, poškozené jsou stavby, ploty, vrata.

„Zprovoznit kanalizaci se nám stále nedaří. Odhadnout škody si netroufám,“ řekla v pondělí odpoledne starostka Opatova Lenka Štočková.

Zatímco poprvé dosahovala vrstva bahna na ulicích síly tři čtvrtě metru, při sobotní apokalypse se ho sem přivalil už metr.

Není to náhoda, obec se chce ptát odborníků

Silnice zmizely pod hnědým blátem. Místní lidé uklízejí ještě teď. Buldozery v pondělí odhrnovaly z vozovek nánosy hlíny, které mohutností budily dojem, že voda do Opatova splavila ornici ze všech okolních polí. Z těch polí, která byla krátce před průtrží mračen oseta.

„Můj názor je, že to není jen souhra náhod a počasí. Budeme se ptát odborníků, zda na to, co nás opakovaně poškozuje, má vliv zemědělská činnost, co by se dalo dělat jinak,“ pověděla starostka.

Opatov pro svou polohu v údolí na soutoku tří potoků je velkou vodou ohrožován pravidelně. Povodeň zatopila obec například v roce 1986. Podle pamětníků však nebyla tak ničivá jako ta současná. Proto tady v minulých letech vybudovali směrem k Brodcům poldr na zachycení vody z okolních polí. Ten se nyní osvědčil, ale voda a bahno zaplavily zase jiné části obce.

„Už jsme unavení. Podívejte se na pole nad Opatovem, jsou tam z dálky vidět rýhy, jak valila dolů voda. Jsme tady jako v trychtýři,“ pověděla jedna z žen v centru Opatova, která pomáhala s odklízením bahna.

„U pole, ze kterého voda vyplavovala hlínu, jsme udělali sto metrů dlouhou brázdu 1,5 krát 1 metr, snad to trochu pomůže,“ pravila starostka Štočková.

Hasiči čistili kanalizaci a čerpali vodu ze sklepů

Městys bude hledat možnosti, jak riziko bahnitého přívalu do budoucna alespoň trochu snížit.

„Obracíme se na znalce, aby nám pomohli vymyslet další protierozní opatření. Realizace určitě nebude otázkou dnů, ale roků. Samozřejmě se všichni bojíme, co nám přinesou další deště, půda je nasáklá,“ řekla Štočková.

Hasiči přijali hlášení o zaplavování opatovských ulic a sklepů v sobotu před čtvrtou odpoledne. Na místo přijeli profesionálové z Třebíče i dobrovolní hasiči z Opatova, Předína a Heraltic.

„Všechny jednotky na místě pročišťovaly kanalizaci, čerpaly vodu ze zatopených sklepů a odstraňovaly nánosy bahna. V sobotu jsme měli v kraji asi třicet událostí v souvislosti s počasím, nejvíce jich bylo na Třebíčsku,“ konstatovala krajská mluvčí profesionálních hasičů Petra Musilová.

Specialisté ze záchranné roty Hasičského záchranného sboru (HZS) sídlící v jihlavské Kosovské ulici do Opatova se svou technikou povoláni nebyli.

„Krajští hasiči nás o součinnost nepožádali. To by se stalo v případě, že by neměli dost sil a prostředků nebo potřebovali speciální techniku, kterou my máme,“ uvedl republikový mluvčí záchranného útvaru HZS Ivo Adámek. Dodal, že jihlavská rota v souvislosti s povodněmi například v červnu zasahovala v republice čtyřikrát - vždy ale mimo Vysočinu.