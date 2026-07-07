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Hnát, Koudela i Lakomec. Staří známí z pověstí po více než sto letech znovu ožívají

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  15:39
Postavu hlásného Hnáta a pověst o jeho (údajné) zradě zná každý obyvatel Havlíčkova Brodu. Hnátova kostra je dodnes usazena ve výklenku Staré radnice, její model si lze prohlédnout v přízemí Staré radnice.

Postavu hlásného Hnáta a pověst o jeho (údajné) zradě zná každý obyvatel Havlíčkova Brodu. Hnátova kostra je dodnes usazena ve výklenku Staré radnice, její model si lze prohlédnout v přízemí Staré radnice. | foto: Jakub Pokorný, MF DNES

Postavu hlásného Hnáta a pověst o jeho (údajné) zradě zná každý obyvatel Havlíčkova Brodu. Hnátova kostra je dodnes usazena ve výklenku Staré radnice, její model si lze prohlédnout v přízemí Staré radnice.
Postavu hlásného Hnáta a pověst o jeho (údajné) zradě zná každý obyvatel Havlíčkova Brodu. Hnátova kostra je dodnes usazena ve výklenku Staré radnice, její model si lze prohlédnout v přízemí Staré radnice.
Postavu hlásného Hnáta a pověst o jeho (údajné) zradě zná každý obyvatel Havlíčkova Brodu. Hnátova kostra je dodnes usazena ve výklenku Staré radnice, její model si lze prohlédnout v přízemí Staré radnice.
Postavu hlásného Hnáta a pověst o jeho (údajné) zradě zná každý obyvatel Havlíčkova Brodu. Hnátova kostra je dodnes usazena ve výklenku Staré radnice, její model si lze prohlédnout v přízemí Staré radnice.
6 fotografií
Město Havlíčkův Brod připravilo pro čtenáře a posluchače originální projekt. Během letních měsíců si mohou zájemci na webu stáhnout městské pověsti v textové i zvukové podobě. Autory nově zpracovaných příběhů jsou Markéta Hejkalová a Petr Bobek. Hlas jednotlivým příběhům propůjčili Marika a Antonio Šoposki.

Hnát, Koudela nebo Lakomec. Kdo z Broďáků by tyto postavy neznal? Pro obyvatele města jsou to hrdinové, s nimiž se setkávají už od školek či základních škol. A všechny tyto postavy ze známých havlíčkobrodských pověstí nyní znovu ožívají.

Jako součást oslav 770. výročí první písemné zmínky o Havlíčkově Brodě začátkem letních prázdnin odstartoval i unikátní projekt Pověstné prázdniny. „Jeho cílem je přiblížit Broďákům známé městské příběhy v novém hávu,“ líčí Jana Vránová z odboru sekretariátu a komunikace městského úřadu.

Nejvyšší čas na nové zpracování

Už před více než sto lety tyto příběhy sesbírala místní spisovatelka Anna Jahodová Kasalová. V roce 1912 dokonce brodské pověsti vyšly poprvé knižně. Od té doby se ale jejich novým zpracováním nikdo – až do letoška – nezabýval.

„Více než sto let od prvního vydání je opravdu dlouhá doba. Kniha Pověsti a zkazky královského města Německého Brodu se sice dočkala více vydání, ale bez jazykové úpravy,“ poznamenal havlíčkobrodský starosta Zbyněk Stejskal.

Model kostry Hnáta v přízemí staré radnice, který si lze prohlédnout zblízka. Nápis na kose znamená v překladu z latiny „Hodiny nevíš“.
Vizuál k projektu Pověstné prázdniny
Radnice s Hnátem, jeden z nejznámějších motivů Havlíčkova Brodu
Marika Šoposká a Miroslav Krobot při natáčení seriálu Oktopus II
6 fotografií

Při plánování oslav jubilejní zmínky o Brodě se tak vedení radnice rozhodlo, že příběhy nechá převyprávět do současného jazyka a reálií. „S tím se spojil nápad, že by z nich mohlo vzniknout příjemné odpočinkové čtení nebo poslech na léto,“ popsal podstatu projektu Stejskal.

Příprava začala už na jaře. Adaptace šesti pověstí Anny Jahodové Kasalové se zhostili dva známí havlíčkobrodští spisovatelé Markéta Hejkalová a Petr Bobek. Každý přepracoval tři texty do dvou variant - jako pohádku i jako horor. Vzniklo tedy celkem dvanáct příběhů.

Debaty nad hororovými verzemi

Nově převyprávěné pověsti bude radnice průběžně každý týden zveřejňovat na svých webových stránkách. Ke stažení a poslechu už je první pověst nazvaná Housky nebo housenky. Ve středu 8. července bude následovat Krvavý podpis, další středu Lakomcův trest a tak dále až do 16. září, kdy vyjde Hnátova těžká duše.

Termíny, které přesahují prázdniny, volilo město záměrně. „Poslední příběh je v plánu jako předzvěst městských oslav 770. výročí první zmínky o našem městě, které se uskuteční v sobotu 19. září,“ prozradila Vránová.

Tady žije příběh: Havlíčkův Brod si připomíná 770 let od první písemné zmínky

Oba autoři si práci s texty Anny Jahodové Kasalové užili. „Některé pověsti jsem adaptovala oproti předloze poměrně výrazně. Třeba pohádka Housky a housenky o pekaři Koudelovi je vlastně příběh v příběhu, kdy maminka vypráví svému synovi známou brodskou pověst,“ přiblížila Markéta Hejkalová.

„Na začátku jsme vybírali ze souboru sedmnácti pověstí a hned jsem měl jasno, které texty mě lákají ke ztvárnění. Při prvních korekcích jsme v mém případě trochu debatovali nad hororovými verzemi, jestli jsem nebyl k postavám až moc nemilosrdný. Některé texty jsem se snažil napsat opravdu strašidelně se vším všudy,“ přidal se Petr Bobek.

Příběhy namluvili herečtí sourozenci

Kromě obou spisovatelů z Havlíčkova Brodu jsou s projektem spojena i další zvučná brodská jména. Nově ztvárněné pověsti jsou totiž na městském webu publikovány nejen v textové, ale i ve zvukové podobě. Příběhy pro havlíčkobrodskou radnici načetli herečtí sourozenci Marika a Antonio Šoposki.

„Jsem brodská rodačka, takže projekt literární adaptace pověstí z Havlíčkova Brodu mi byl blízký. Jsem ráda, že jsem mohla spojit svůj hlas s příběhy, které mě provázely od dětství,“ poznamenala k natáčení pověstí Marika Šoposká.

14. dubna 2026
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