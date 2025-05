Atrakce na staveništi. Kvůli stavbám v okolí bude obří žďárská pouť letos menší

Provozovatelé atrakcí do města už míří - a od úterý 13. května se budou moci na atrakcích svézt první nedočkavci. Letos však návštěvníky akce, která patří k největším svého druhu v republice, nečekají moc líbivé kulisy. V okolí zimního stadionu, kde se pouťový rej odehrává, je totiž nyní v plném proudu několik staveb.

Tělovýchovná jednota rozšiřuje sportovní halu, město zase pracuje na budování streetparku za halou směrem k řece a zároveň také na rekonstrukci blízkého fotbalového stadionu a tenisových kurtů. Tyto stavby zabírají poměrně dost prostoru, jenž byl v minulosti obsazen stánky, zábavními prvky nebo případně sloužil pro parkování.

Dle radnice se ale lidé výrazných omezení kvůli těmto zhoršeným podmínkám obávat nemusejí. „Stavby by pouť neměly negativně ovlivnit, nebude se tu totiž pohybovat žádná stavební technika ani vozidla,“ ujistila mluvčí žďárské radnice Blanka Sobolová.

Méně prostoru si ale vyžádalo přesuny některých atrakcí na jiná místa a bude jich také o něco méně. „Něco málo ubylo, ale snažili jsme se, aby zůstal zachován pestrý výběr. Atrakce budou v podobném duchu, jak jsou návštěvníci zvyklí,“ podotkla Sobolová.

Ubudou houpací klece či třeba poníci

Například obří vyhlídkové kolo, které se dříve nacházelo za halou, kde je nyní staveniště, najdou letos zájemci poblíž bowlingu.

„Atrakce i stánky se nenachází jen na pozemcích města, část plochy patří i TJ Žďár. Na městských pozemcích se bohužel letos nedočkáme houpacích klecí, v řešení je ještě jedna atrakce - provozovatel zvažuje, zda se vejde,“ popsala mluvčí s tím, že TJ Žďár kvůli stavbě haly přijde o poníky a asi pět dalších atrakcí. Dohromady bude také méně o asi dvě desítky stánků.

I tak se ale počet kolotočů, houpaček, skákacích hradů a dalších zábavních prvků pohybuje kolem stovky a stánků s občerstvením, cukrovinkami, hračkami, oděvy a dalším zbožím naleznou lidé v areálu bezmála dvojnásobek.

V plejádě atrakcí nebude opět scházet vyžití pro všechny věkové kategorie. „Nechybí ty moderní, jako je Extrem-Booster, Break Dance a další adrenalinové atrakce - například obří vyhlídkové kolo nebo Bungee Katapult. Na své si ale přijdou i milovníci tradičních řetízkových kolotočů, houpaček, střelnic, labutí nebo autodromů,“ uvedli za pořadatele pracovníci žďárského odboru majetku a komunálních služeb.

Zkraje týdne si příchozí užijí atrakce zatím bez hudby a halasu provozovatelů, ve čtvrtek a pátek odpoledne a poté po celý víkend už se ale městem rozezní muzika i obvyklé výzvy „Kupujte žetonky, kupujte! Prodloužené jízdy!“, jež vyzývají k útratám.

Stavby v okolí omezí i možnosti parkování

Příliv návštěvníků dává tradičně zabrat i dopravě, obzvláště v oblasti parkování. Situace letos bude kvůli stavebnímu ruchu ještě o něco složitější než obvykle.

O řadu odstavných míst přijde například oblíbené parkoviště u fotbalového stadionu, který teď prochází rekonstrukcí. „Stavba si vymezí koridor z každé strany zhruba pět metrů - pro případný nutný pohyb stavební techniky. Je to zhruba třetina parkoviště,“ upřesnila Sobolová.

Složitější doprava je i v přilehlém sídlišti. „Vzhledem k tomu, že je uzavřená ulice Vysocká, máme ve čtvrti Vysočany poměrně rozsáhlá dopravní omezení,“ upozornil vedoucí žďárské městské policie Martin Kunc s tím, že strážníci budou mimo jiné kontrolovat, zda tam řidiči dodržují zákazy zastavení a stání. Ty jsou v některých ulicích nutné kvůli vedení objízdné trasy pro autobusy, které nemohou jezdit opravovanou Vysockou ulicí.

Za normálních okolností totiž Vysočany slouží jako oblíbené místo pro odstavení auta - v těsné blízkosti pouťového reje. Tentokrát tu ale motoristé moc nepochodí. Mezi plochami, jež radnice doporučuje k parkování, je například parkoviště u Domu kultury, u bývalé tržnice, pod městským úřadem, u polikliniky či v Sázavské ulici. Poslouží rovněž volnočasový areál Hrady na okraji sídliště Libušín, bude-li přát počasí.

Hrazení, aby auto nemohlo vjet do davu

„Žďárská pouť je druhá největší v republice a jako taková s sebou nese i v běžných letech nejen dopravní zátěž. Letos bude situace kvůli stavebním akcím o něco složitější, ale pro město jsou to důležité investice, které po dokončení, věříme, Žďáráci ocení,“ uvedla mluvčí radnice Sobolová s prosbou o využití alternativní dopravy, je-li to možné.

Již od dnešního dne, kdy na místo začínají přijíždět provozovatelé atrakcí, jsou zrušeny některé autobusové zastávky. Jejich přehled najdou lidé na webu města, stejně jako výčet náhradních či nejbližších stanovišť.

Velkolepou akci budou provázet i kroky k zajištění bezpečí veřejnosti. „Po domluvě s policií jsme přijali bezpečnostní opatření ohledně ohrazení pouti. Na hlavní příjezdové trasy budou umisťovány betonové zátarasy, aby nemohlo dojít k najetí vozidla do lidí. Jak my, tak státní policie na to budeme vyčleňovat své speciální prostředky, a to zejména od pátku do neděle,“ ujistil šéf strážníků Kunc.