Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Začíná jedna z největších poutí v Česku, přinese velké problémy s parkováním

Autor:
  8:43
Počet lidí ve Žďáře nad Sázavou se o víkendu výrazně zvedne. Město opět zaplaví tisíce návštěvníků, aby zamířili na jednu z největších poutí v Česku. Čeká na ně zhruba stovka atrakcí, dvakrát tolik stánků, ale i změny v parkování. Radnice totiž dala letos razantní „stopku“ stání na trávnících.

„Parkování na zeleni v průběhu pouti už nebudeme umožňovat a i v průběhu roku se chceme na tyto nešvary zaměřovat - jde o náš společný prostor a všichni můžeme ovlivnit, jak vypadá,“ zdůvodnila mluvčí radnice Blanka Sobolová.

Ne že by řidiči v minulých ročnících mohli stát kdekoliv na trávě; jejich prohřešky ale byly vzhledem k množství návštěvníků často tolerovány. Lidé také mohli pro odstavení auta využít park Hrady na okraji sídlišti Libušín, kde vozy stály právě na travnatém povrchu.

Parkování na zeleni v průběhu pouti už nebudeme umožňovat a i v průběhu roku se chceme na tyto nešvary zaměřovat - jde o náš společný prostor a všichni můžeme ovlivnit, jak vypadá.

Blanka Sobolovámluvčí žďárské radnice

„To už letos možné nebude,“ sdělil žďárský místostarosta Jaroslav Hedvičák. Do přírodního areálu u řeky Sázavy nebude možné kvůli zátarasům ani fyzicky zajet.

„Je to po dlouhé době poměrně velká změna. V parku dřív parkovaly stovky vozidel,“ přiblížil Martin Kunc, vedoucí žďárské městské policie. Podle něj mívali „na Hradech“ auta hlavně místní lidé, již přišli kvůli konání pouti o parkovací plochy kolem zimního stadionu a podél Sázavské ulice.

První nedočkaví návštěvníci pouti zamířili ke žďárskému zimnímu stadionu už v úterý. Všední dni slibují menší fronty, méně hluku i delší jízdy. (12. května 2026)
První nedočkaví návštěvníci pouti zamířili ke žďárskému zimnímu stadionu už v úterý. Všední dni slibují menší fronty, méně hluku i delší jízdy. (12. května 2026)
První nedočkaví návštěvníci pouti zamířili ke žďárskému zimnímu stadionu už v úterý. Všední dni slibují menší fronty, méně hluku i delší jízdy. (12. května 2026)
První nedočkaví návštěvníci pouti zamířili ke žďárskému zimnímu stadionu už v úterý. Všední dni slibují menší fronty, méně hluku i delší jízdy. (12. května 2026)
10 fotografií

„Ti si teď musí auta odstavit jinde, například na parkovišti pod městským úřadem. Uvidíme, co to udělá dál po městě,“ uvedl Kunc s tím, že stání na zeleni bude jedna z věcí, již budou strážníci při pouti kontrolovat. Do terénu vyrazí i posílené množství hlídek - celkem tři - a doplní je asistenti prevence kriminality.

Parkování v parku Hrady skončilo

Ostatně park Hrady nebudou moci motoristé pravděpodobně využívat ani v nadcházejících letech. Město totiž plánuje jeho velkou revitalizaci, kde se s odstavováním aut na zeleni rozhodně nepočítá.

„Pro parkování tak nyní můžeme doporučit větší parkoviště ve městě - například u Pilské nádrže, u Tokozu, dále centrální parkoviště, u polikliniky, kulturního domu, u fotbalového stadionu či plochu před městským úřadem,“ nabídl několik variant Hedvičák.

Žďár plánuje zřídit nové parky, opozice udiveně kroutí hlavou

Radnice také ve videu na městském Facebooku vybídla místní, aby na akci dorazili ideálně pěšky nebo třeba na bicyklu. Využít lze i MHD, která o pouti jezdí dle výlukového řádu.

Město je v kontaktu rovněž s poskytovatelem sdílených kol, firmou Nextbike. Cílem je, aby počet kol na jednotlivých stanovištích vyšel pouti co nejvíce vstříc.

Odezva občanů není jen pozitivní

Ne všichni obyvatelé ale reagovali na výzvu radnice pozitivně. „Organizaci by to chtělo lepší, o tom žádná. Mít záchytné parkoviště a svozy MHD. A přijet na kole na pouť? Jako vážně? Vím, že chcete pořád obhajovat milionové náklady na sdílená kola, ale tímto směrem to nepůjde,“ okomentoval například Lukáš Bárta.

Další diskutující upozorňovali třeba na fakt, že na parkovištích v sídlištích nelze odpoledne najít místo ani v běžné dny, natož během pouti. Mnozí řidiči parkují s oblibou také na blízkém sídlišti Vysočany. „Tam opět počítáme se zákazem zastavení na trase MHD,“ upozornil Kunc. V dalších ulicích však lze využít takzvané vedlejší odstavné plochy podél silnice; ovšem tak, aby byl umožněn průjezd dalších vozidel.

Užít si pouť před víkendovým návalem

Svatojánská pouť letos láká na stovku zábavních atrakcí, kde si přijdou na své malé děti a příznivci klasiky, ale i milovníci adrenalinu. Připraveny jsou řetízkové kolotoče, poníci, houpačky, vláček či labutě, nebo moderní atrakce pro odvážné, jako je mimo jiné Extrem-Booster, Break Dance, obří vyhlídkové kolo a Bungee Katapult. Nechybí ani novinka: atrakce Bank Roll. Ostatně první nedočkavci obsadili některé atrakce už v úterý. Řada Žďárských totiž míří za zábavou právě mimo víkend, aby se vyhnula návalu v sobotu a neděli.

Atrakce na staveništi. Kvůli stavbám v okolí bude obří žďárská pouť letos menší

Samozřejmostí je na dvě stě stánků se zbožím všeho druhu - od dárkových předmětů, hraček, šperků a oblečení až po klasické pouťové perníky, turecký med, marcipán a pestrý sortiment nápojů a rychlého občerstvení.

Mapu parkování, důležité kontakty, výlukové řády MHD, ale i další podrobnosti k pouti najdou zájemci na webu města www.zdarns.cz, a to v odkazu přímo na úvodní stránce.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Hasiči tlačili vodu hadicemi přes 64 kilometrů a vrátili ji k pramenu Svratky

Třešničkou na dortu byl úplně poslední stroj v celé 64 kilometrů dlouhé...

Byly to hodiny nervů se šťastným koncem. Od brzkého sobotního rána až do temného večera trval pokus o nový rekord v dálkové přepravě vody. Uspořádali ho hasiči ze Žďárska, pomohly jim s tím sbory z...

Jihlavská aréna zatím láká světové hvězdy marně. Zásadní problém je v ceně vstupenek

Na kulturní program související se spuštěním provozu Horácké arény přišlo přímo...

Nová multifunkční hala v Jihlavě už sice hostí prestižní sportovní akce, na první hudební jméno světového formátu však zatím marně čeká. Arénu mohl otevírat legendární Bob Dylan, kvůli rozestavěnosti...

Blíží se uzavírka stěžejní spojnice. A řidiči stále nevědí, kudy budou jezdit

Silnice ze Světlé nad Sázavou na Novou Ves je plná výtluků, záplat a po deštích...

Brzy začne uzavírka, která v následujících dvou letech ovlivní život v okolí Světlé nad Sázavou. Kraj Vysočina se pustí do opravy silnice 150 na Havlíčkův Brod. Pro region je to stěžejní komunikace....

Město sčítá škody po přívalovém lijáku s krupobitím, zničené jsou kurty i park

Proud vody tekl od Horního rybníka, přes volejbalové kurty a poté Smetanovou...

Ve Žďáře nad Sázavou sčítají škody po přívalových srážkách, které město zasáhly v pondělí večer. Silný déšť s krupobitím mimo jiné ukázal, jak moc Žďáru chybí kvalitní retenční nádrž pro zadržení...

Brod ožije trhy. K řemeslníkům se přidají XIII. století, šermíři a oslavy města

Stovky stánků, tisíce lidí a doslova hlava na hlavě bývá na havlíčkobrodském...

O prodlouženém víkendu nastane jedna z nejoblíbenějších jarních havlíčkobrodských akcí. V pátek se na hlavním náměstí uskuteční Trh řemesel. Ten do Brodu láká tisíce lidí. Letos se jeho návštěvníci...

Začíná jedna z největších poutí v Česku, přinese velké problémy s parkováním

První nedočkaví návštěvníci pouti zamířili ke žďárskému zimnímu stadionu už v...

Počet lidí ve Žďáře nad Sázavou se o víkendu výrazně zvedne. Město opět zaplaví tisíce návštěvníků, aby zamířili na jednu z největších poutí v Česku. Čeká na ně zhruba stovka atrakcí, dvakrát tolik...

14. května 2026  8:43

Muž odevzdal policistům igelitky s rozbuškami a kilogram starého semtexu

Muž přišel odevzdat munici v rámci zbraňové amnestie. Ta platí v Česku až do...

Nedaleko Jihlavy dnes vybuchla munice. Šlo o řízenou likvidaci nebezpečné trhaviny, kterou pár hodin předtím přišel odevzdat muž na policejní pracoviště odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál v...

13. května 2026  14:35

Chodím s Haberou, věřila žena. Dva roky ji balamutil podvodník, sliboval i teslu

ilustrační snímek

Podvodníci, kteří se na internetu pod nejrůznějšími záminkami snaží obrat důvěřivce o jejich úspory, mají často velmi bujnou fantazii. Jednou se vydávají za prince, podruhé za amerického vojáka či...

13. května 2026  13:26

Včelařský kvíz i koncert v zahradě. Brtnice zve na první ročník svých slavností

Trojice (zleva) Ivo Šnyrych, Martin Janíček a Vít Zaoral se zaměřila na...

První ročník Slavností brtnictví se rozhodli uspořádat v Brtnici. Akce se bude konat ve dnech 12. až 14. června. Slavnosti mají podtitul Návrat ke kořenům, protože název města Brtnice odvozují...

13. května 2026  11:32

Lávka dokmitala. Lidé ve Žďáru už po ní projdou, starou konstrukci zbourají

Pohled na čerstvě otevřenou lávku z ptačí perspektivy

Na zbrusu novou lávku ve Žďáře nad Sázavou mohou po roční uzavírce vyrazit chodci. Stavba, která se příliš chvěla, už dostala takzvané pohlcovače kmitání. A druhé dynamické zkoušky ukázaly, že se...

13. května 2026  6:57

Tři patra a vyhřívaná rampa. Policie v Jihlavě má nový dům pro služební vozy

V Jihlavě u policie stojí nový parkovací dům, stál 110 milionů korun. (12....

Hned vedle Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina v Jihlavě v ulici Dr. Jiřího Procházky vyrostl nový parkovací dům. Ve zmiňované lokalitě má zmírnit dlouhodobě složitou situaci s parkováním....

12. května 2026  16:48

Město sčítá škody po přívalovém lijáku s krupobitím, zničené jsou kurty i park

Proud vody tekl od Horního rybníka, přes volejbalové kurty a poté Smetanovou...

Ve Žďáře nad Sázavou sčítají škody po přívalových srážkách, které město zasáhly v pondělí večer. Silný déšť s krupobitím mimo jiné ukázal, jak moc Žďáru chybí kvalitní retenční nádrž pro zadržení...

12. května 2026  12:45,  aktualizováno  14:56

Cestující na Pelhřimovsku se nemusí bát. Autobusy v červenci zajistí dva dopravci

Od příštího léta se budou cestující i na Pelhřimovsku a Humpolecku setkávat s...

Kraj Vysočina našel autobusového dopravce, který by zajistil obslužnost Pelhřimovska a Humpolecka v měsíci červenci. Došlo ke kompromisu, oblast si rovným dílem rozdělí společnosti BUSEM a ICOM. Ke...

12. května 2026

Jak byste to chtěli? Chotěboř bude při přestavbě centra vycházet z přání občanů

Ulice Na Valech patří v Chotěboři k těm delším. Zároveň v různých úsecích plní...

Město Chotěboř na Havlíčkobrodsku začíná s přípravou nákladné investice, která promění východní část centra města. Týkat se bude prostoru podél ulice Na Valech. Dle odhadů může obnova lokality přijít...

12. května 2026  8:46

Domácí buchty, sirupy i mýdla. Stánek s lokálními výrobky staví na důvěře

Velkým lákadlem jsou pro místní i výletníky čerstvé kynuté buchty, které peče...

Vše, co lidé z okolí umí upéct, zavařit, ušít, uplést, vymodelovat, vyřezat, vypěstovat nebo naaranžovat. Takové zboží ukrývá barevný stánek Kopretina na okraji Vortové ve Žďárských vrších. A třeba...

11. května 2026  14:06

Na Jihlavsku se našlo tělo. Zřejmě jde o dva týdny pohřešovaného muže

ilustrační snímek

Poblíž Hybrálce na Jihlavsku bylo o víkendu nalezeno mrtvé tělo. Podle policistů jde zřejmě o pohřešovaného muže, kterého hledali poslední dva týdny. Totožnost ale ještě musí potvrdit provedením...

11. května 2026  10:12

Blíží se uzavírka stěžejní spojnice. A řidiči stále nevědí, kudy budou jezdit

Silnice ze Světlé nad Sázavou na Novou Ves je plná výtluků, záplat a po deštích...

Brzy začne uzavírka, která v následujících dvou letech ovlivní život v okolí Světlé nad Sázavou. Kraj Vysočina se pustí do opravy silnice 150 na Havlíčkův Brod. Pro region je to stěžejní komunikace....

11. května 2026  8:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.