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Tradiční pouť po potížích začíná a bude ještě větší. Jenže zřejmě naposledy

Autor:
  8:42

Pouť bývala na náměstí ve Světlé nad Sázavou po desetiletí. Před čtyřmi roky ji vedení města kvůli rekonstrukci náměstí přesunulo do zámeckého parku. Jenže tam letos může jen pár atrakcí a zřejmě naposledy. | foto: Martin Vokáč, iDNES.cz

Svatováclavská pouť ve Světlé nad Sázavou, druhá největší na Vysočině, se i přes potíže týkající se ochrany životního prostředí uskuteční. A dokonce v největším rozsahu za poslední roky a na vícero místech. Jak to ale s tradiční akcí bude do budoucna, není jasné. V zámeckém parku už se zřejmě konat nebude.

Oficiálně zahájena bude pouť v sobotu dopoledne. To se otevřou i všechny stánky. Některé kolotoče ale pro první zájemce jejich provozovatelé spustili už ve čtvrtek a totéž se chystají učinit i dnes. Přednost dostaly děti ze školek, škol a sociálních zařízení.

Letošní Svatováclavská pouť je v mnohém výjimečná. Ačkoliv přípravy začaly jako obvykle s mnohaměsíčním předstihem, do poslední chvíle se čekalo na kladné vyjádření orgánů ochrany životního prostředí. Ty se zabývaly námitkami, že pouťové atrakce do zámeckého parku nepatří, ničí ho a ruší zde žijící živočichy. Rozhodnutí o udělení výjimky přišlo pár dní před poutí.

V příštích letech už akci podobného rozsahu nebude možné v zámeckém parku povolit.

Eva Hornáodbor životního prostředí a zemědělství Kraje Vysočina

„Odbor životního prostředí a zemědělství udělil výjimku ze zásahu do biotopu čtyř zvláště chráněných druhů netopýrů k pořádání Svatováclavské pouti v zámeckém parku ve Světlé nad Sázavou,“ informovala Eva Horná z krajského odboru životního prostředí a zemědělství. Úřad k tomu ale přidal i několik podmínek, které pořadatelé museli splnit.

„Uspořádání pouti bylo nutné přizpůsobit rozhodnutí krajského úřadu. Nejtěžší atrakce jsou umístěny v areálu Pěšinek, lehčí atrakce v zámeckém parku a stánkový prodej je rozdělen mezi Pěšinky, zámek a park,“ přiblížila mluvčí světelské radnice Blanka Sedláková s tím, že umístění atrakcí do parku proběhlo za dodržení podmínek stanovených krajským úřadem.

K postupu úřadu mají majitelé zámku výhrady

Nad postupem úřadů, které dlouho nedokázaly rozhodnout, byl notně rozezlen spolumajitel zámku Jiří Marian. Zámek se na pořádání pouti částečně spolupodílí. „Máme svůj názor na to, jak měla být vzniklá situace řešena. A máme také výhrady k tomu, jakým způsobem a především v jakém čase se některé změny začaly řešit,“ poznamenal.

Tradiční světelská Svatováclavská pouť se kvůli úřadům rozdělila na dva břehy

Nakonec se z letošní pouti stal projekt, který ve městě dosud neměl obdoby. Atrakce jsou rozmístěné na více místech na obou březích Sázavy, spojují je stovky prodejních stánků lemujících cesty. K tradiční světské zábavě se připojil se svým programem i zámek.

„Pouť bude jedna - všechny lokality pouti budou propojeny. Jednotlivé části tak vytvoří trasu, po které bude stále co objevovat,“ vzkazuje Jiří Marian.

Co příště? O tom rozhodne nové vedení města

Otázka je, co bude s poutí do budoucna. „V příštích letech už akci podobného rozsahu nebude možné v zámeckém parku povolit,“ píše totiž ve vyjádření krajského úřadu Horná.

„O místě pro pořádání pouti v příštích letech je předčasné spekulovat. Bude vycházet z představ nového vedení města i podmínek a omezení stanovených orgánem ochrany přírody po případném zaregistrování zámeckého parku jako významného krajinného prvku,“ podotkla Sedláková.

V parku se pouť koná od roku 2022. Vedení města ji tam přestěhovalo z náměstí Trčků z Lípy kvůli jeho rekonstrukci. Vracet pouť zpět už si nepřeje, obává se poničení plochy. Její část totiž nově tvoří i trávníky. Letos kvůli vedení objížďky přes náměstí nebyl návrat možný ani teoreticky.

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Tradiční pouť po potížích začíná a bude ještě větší. Jenže zřejmě naposledy

Pouť bývala na náměstí ve Světlé nad Sázavou po desetiletí. Před čtyřmi roky ji vedení města kvůli rekonstrukci náměstí přesunulo do zámeckého parku. Jenže tam letos může jen pár atrakcí a zřejmě naposledy.

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