Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Tradiční světelská Svatováclavská pouť se kvůli úřadům rozdělila na dva břehy

Autor:
  14:08

Pouť bývala na náměstí ve Světlé nad Sázavou po desetiletí. Před čtyřmi roky ji vedení města kvůli rekonstrukci náměstí přesunulo do zámeckého parku. Letos ji ovšem úřady ochrany přírody na tomto místě v plném rozsahu už nepovolily. | foto: Martin Vokáč, iDNES.cz

Desítky kolotočů, stovky stánků, tisíce lidí. Svatováclavská pouť ve Světlé nad Sázavou o posledním zářijovém víkendu bývá druhá největší na celé Vysočině. V posledních letech se konala v zámeckém parku. Letos ale bude úplně jiná. Kvůli ochraně přírody, ekologům a také tak trochu kvůli předvolebnímu pošťuchování.

Letošní světelská Svatováclavská pouť se odehraje hned na dvou místech zároveň. Menší kolotoče a část stánků budou na zámeckém nádvoří a v přilehlém parku. Velké atrakce pak najdou místo na opačném břehu řeky Sázavy, v nedokončeném areálu někdejšího bazénu v Pěšinkách.

Za neobvyklé rozdělení pouti do dvou míst může podobně neobvyklý spor. Světelská pouť se po dlouhá desetiletí konala na vydlážděném náměstí. Jenže před pár lety začala jeho rekonstrukce a od roku 2022 se tak pouť konala v zámeckém parku. Na obnovené náměstí s novou zelení už radnice pouť vrátit nechtěla, letos jí v tom navíc brání objížďka.

Jsem velice rád, že se tím úřady zabývají. Fakticky se zaměřily na to, na co jsem ve své petici upozorňoval i já.

Jakub Stočesmladý politik a autor petice proti přestěhování pouti do parku

Neobešlo se to bez kritiky. Aktivní v tom byl zejména tehdy ještě student a člen Mladého Pirátstva Jakub Stočes, nyní už předseda Pirátů na Vysočině. Ten tenkrát proti přemístění poutě do parku sepsal petici. Podepsalo ji sice přes stovku lidí, ale žádnou velkou díru do světa neudělala. A rozhodnutí města pořádat pouť v parku nezměnila.

Několik let pak byl víceméně klid. Až do letošního volebního roku, kdy se spor o park rozhořel znovu. A dokonce za účasti vyšších orgánů, které se začaly zabývat několika podanými podněty. Už od dubna světelský park řeší odbor životního prostředí Kraje Vysočina.

Dotace, zákaz vjezdu náklaďáků i netopýři

„Obdržel podnět k rozporu využívání parku se zákonem o ochraně přírody. Konkrétně se jednalo o pořádání hromadných akcí v zámeckém parku, které mají negativní vliv na letité dřeviny, hnízdění ptáků a letní kolonie netopýrů,“ přiblížila mluvčí světelské radnice Blanka Sedláková.

V minulosti se o letních prázdninách konal velký hudební Sázavafest, poslední roky ho nahradil snad ještě větší Healing festival. Jde o obrovské setkání příznivců a vyznavačů přírodního léčitelství, alternativních životních stylů, meditace, jógy či osobnostního rozvoje.

Světlá pouť přece jen uspořádá, proti jejímu konání v parku stojí petice

Podle šéfa havlíčkobrodského pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) Václava Hlaváče je totiž třeba v parku brát zřetel na několik věcí. „Na revitalizaci parku získalo město státní dotaci. Je proto třeba dodržet podmínky a zamezit vjezdu nákladních automobilů mezi stromy. Zároveň je park významným hnízdištěm netopýrů, tudíž je třeba brát v úvahu dobu a délku konání akcí,“ zmínil. Konkrétnější ale být nechtěl, AOPK je sama účastníkem řízení.

Z jarního jednání vyplynulo, že si město pro každou akci pořádanou v parku bude muset vyjednat výjimku. Radnice vedená koalicí KDU-ČSL a sdružením nezávislých žádosti podala, jak u Healing festivalu, tak pro pouť. Úspěšná však byla pouze v prvním případě.

Co jindy trvá měsíce, musí stihnout za dva týdny

S poutí je to o dost složitější. „Rozhodnutí týkající se Svatováclavské pouti město zatím neobdrželo,“ konstatovala Sedláková necelé tři týdny před začátkem pouti.

Že ještě rozhodnutí nepadlo, potvrdila i mluvčí krajského úřadu Jitka Svatošová. „Prosím o strpení, správní řízení ještě nebylo ukončeno, proto nemůžeme záležitost komentovat,“ vzkázala.

Pouť má zmizet z náměstí natrvalo, radnice ji chce v zámeckém parku

Městu se ovšem krátí čas. Signály, jak by řízení mohlo dopadnout, pro něj nevypadaly nadějně, tak se rozhodlo jednat. Jen několik dní před konáním pouti rozdělilo akci na dvě části. Jednu připravuje v zámeckém parku, kde se se svým programem přidávají i majitelé zámku, druhou pak v Pěšinkách.

„Změna uspořádání stánkového prodeje znamená během dvou týdnů zvládnout administrativu, která se za běžných podmínek připravuje dva až tři měsíce. Obnáší to nové jednání s prodejci, uzavření smluv, evidenci a kontrolu plateb, vydání potřebných povolení a další organizační kroky,“ vysvětluje Blanka Sedláková.

Radnice neměla žádný záložní plán, říká kritik

Pro město je prvořadým cílem, aby se Svatováclavská pouť uskutečnila a aby se zachovala i v dalších letech. Ostatně, tutéž snahu mají majitelé zámku, manželé Marianovi. Ti k ní dokonce letos přistoupí ve větším měřítku.

„Stánky propojí cestu od atrakcí přes Pěšinky do tradičního pouťového prostředí na zámku i v parku. Na nádvoří bude živá hudba,“ popisují na svém facebookovém profilu. „Letošní pouť bude lepší než ty v předchozích letech. Stane se součástí celé Světlé, nejen zámku a parku,“ slibují.

A teď trocha toho předvolebního pošťuchování. Jakub Stočes, který se před čtyřmi roky snažil peticí přesun poutě do parku zamezit, nyní kandiduje jako dvojka opozičního seskupení Srdcem pro Světlou. Ve sdružení se spojili členové a sympatizanti ODS a Pirátů.

„Jsem velice rád, že se tím úřady zabývají. Fakticky se zaměřily na to, na co jsem ve své petici upozorňoval i já,“ říká otevřeně. Ale že by měl s podněty cokoliv společného, odmítá. „Ne, nešlo to ode mě. Před čtyřmi roky jsem s peticí neuspěl a už jsem se tomu víc nevěnoval,“ tvrdí.

Situaci ohledně letošní poutě ve Světlé však kritizuje. Radnice podle něho postupuje chaoticky a netransparentně. „Neměli žádný záložní plán,“ myslí si Stočes. Sám by chtěl pouť vrátit na náměstí i do Nádražní ulice a Pěšinek a vrátit jí původní rozsah.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Násilnosti na hokeji v Jihlavě. Lidé s dětmi prchali ven, hledal se muž ze záznamu

ilustrační snímek

Horácká aréna v Jihlavě má za sebou vážný incident. Během zářijového přípravného hokejového zápasu mezi domácí Duklou a Českými Budějovicemi napadla skupina výtržníků hostující fanoušky i členy...

Cena spadla na zlomek původní. Přesto o brtnické hradby ani po šesté nikdo nestál

Zámek Brtnice

Ani v pořadí šestá státní aukce dvou částí hradebního systému zámku v Brtnici na Jihlavsku nepřinesla žádný výsledek. Do aukce se znovu nikdo nepřihlásil, a tak ji Úřad pro zastupování státu ve...

Desetiletá Natálie poráží i dospělé. Běhá, aby inspirovala, sleduje ji 103 tisíc lidí

Premium
Desetiletá Natálie Horová poráží v běhu i dospělé běžce. A stále se zlepšuje.

Když se na startu objeví malá, drobná závodnice s nepřehlédnutelnými kudrnami a v zářivě růžovém tričku, mohou se o stupně vítězů začít obávat nejen její vrstevnice, ale i dospělé běžkyně. Přesto se...

Filmaři obsadili opuštěné lomy v Lipnici. Natáčejí tam finále úspěšné trilogie

Hlavní hvězdy trilogie Princezna zakletá v čase 3 pohromadě přímo u jednoho z...

Romantické opuštěné kamenolomy a především podmanivé sochařské reliéfy v jejich přírodních skalních stěnách z díla Radomíra Dvořáka opět přilákaly filmaře do Lipnice nad Sázavou. Filmaři natáčeli o...

Sklárna vyhořela, vstala z popela a svět teď zásobuje luxusním zbožím

Skleněná svítidla řady Wool vznikají nanášením tenké skleněné nitě na skleněnou...

Před osmi lety je postihla katastrofa. Firmě Valner Glass vyhořela sklárna v Přibyslavi. Majitelé byli tehdy tak zoufalí, že uvažovali o zavření. Vzpružila je však solidarita lidí. Dnes sklárna...

Tradiční světelská Svatováclavská pouť se kvůli úřadům rozdělila na dva břehy

Pouť bývala na náměstí ve Světlé nad Sázavou po desetiletí. Před čtyřmi roky ji vedení města kvůli rekonstrukci náměstí přesunulo do zámeckého parku. Letos ji ovšem úřady ochrany přírody na tomto místě v plném rozsahu už nepovolily.

Desítky kolotočů, stovky stánků, tisíce lidí. Svatováclavská pouť ve Světlé nad Sázavou o posledním zářijovém víkendu bývá druhá největší na celé Vysočině. V posledních letech se konala v zámeckém...

10. září 2026  14:08

Finále zase vyhrajeme, proto se na sezonu těším, říká majitel hokejové Dukly

Litvínov, 25. 4. 2026. Verva Litvínov - Dukla Jihlava, 5. zápas baráže o...

O uplynulém víkendu měl být jedním z aktérů charitativního hokejového zápasu s názvem Dukla: Nástup! a na středu si plánoval návštěvu úvodního utkání jihlavského A-týmu, kterým odstartoval novou...

10. září 2026  13:37

Mléko se prodává za nesmysl, zlobí se producenti. Chtějí zákaz podnákladových cen

O cenám mléka a dalších problémech při produkci mléčných výrobků zástupci...

Producenti a zpracovatelé mléka prožívají jedno z nejtěžších období v historii. Kvůli poklesu poptávky ceny mléčných produktů spadly na rekordní minima. Společně s Agrární komorou budou tlačit na to,...

10. září 2026  8:35

Báli se, že si ublíží. Policie pátrala po dvaatřicetiletém muži, ten měl jen špatný den

ilustrační snímek

Policie na Jihlavsku hledala dvaatřicetiletého Radka R., který si měl chtít údajně ublížit. Nakonec se z toho ale vyklubal jen obtížný den a policisté muže vypátrali krátce po jednadvacáté hodině v...

9. září 2026  19:38,  aktualizováno  21:58

Jihlava slavila na úvod první ligy až v prodloužení. Vsetínu i Zlínu se dařilo

Momentka z utkání Jihlava vs. Frýdek-Místek.

Dukla Jihlava v úvodním kole první hokejové ligy zvítězila nad Frýdkem-Místkem, ale dočkala se výsledku 4:3 až v prodloužení. Naopak úřadující vicemistr Zlín na domácím ledě jasně porazil 6:3...

9. září 2026  21:33

Filmaři obsadili opuštěné lomy v Lipnici. Natáčejí tam finále úspěšné trilogie

Hlavní hvězdy trilogie Princezna zakletá v čase 3 pohromadě přímo u jednoho z...

Romantické opuštěné kamenolomy a především podmanivé sochařské reliéfy v jejich přírodních skalních stěnách z díla Radomíra Dvořáka opět přilákaly filmaře do Lipnice nad Sázavou. Filmaři natáčeli o...

9. září 2026  15:23

Na Žďársku funguje obří bateriové úložiště, v Brodě chystají ještě desetkrát větší

Venkovní kontejner bateriového úložiště ve Velké Bíteši vybavený chladicím...

Ve Velké Bíteši na Žďársku je již několik měsíců v provozu jedno z největších samostatně stojících bateriových úložišť v České republice. Má kapacitu 27 megawatthodin (MWh). Podstatně výkonnější...

9. září 2026  13:58

Jihlava roste na východ i sever, ale chybí jí strategie. Připraví proto dlouhodobou vizi

Masarykovo náměstí v Jihlavě. Historické srdce krajské metropole, jehož podobu a další rozvoj má ochránit nově připravovaný koncepční projekt Jihlava - vize 2050.

Roste na východ, pokukuje po severu, ale chybí jí jasný směr. Vedení jihlavské radnice se proto rozhodlo podívat na rozvoj města s velkým předstihem a spouští koncepční projekt s názvem Jihlava -...

9. září 2026  11:23

Dukla opět líčí na baráž, v přípravě vsadila na těžké soky. A Třebíč nechce problémy

Jihlavští hokejisté slaví gól.

Léto je fuč a prvoligovým hokejistům začíná další, několik měsíců trvající zápřah. Začíná sezona. A také letos bude mít Vysočina ve druhé nejvyšší soutěži dvojí zastoupení, přičemž Dukla Jihlava má...

9. září 2026  11:02

Na jihlavské Skalce vyroste Alej Svobody, pomůže zadržovat vodu a připomene Havla

ilustrační snímek

Devadesát nových stromů přibude letos na podzim v lokalitě Skalka v Jihlavě. Výsadba ponese název Alej svobody Havel 90 a vznikne ve spolupráci města s Nadací Partnerství. Na její realizaci město...

9. září 2026  8:44

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Násilnosti na hokeji v Jihlavě. Lidé s dětmi prchali ven, hledal se muž ze záznamu

ilustrační snímek

Horácká aréna v Jihlavě má za sebou vážný incident. Během zářijového přípravného hokejového zápasu mezi domácí Duklou a Českými Budějovicemi napadla skupina výtržníků hostující fanoušky i členy...

8. září 2026  15:37

Autu se při stoupání do kopce odpojil přívěs, řidička za ním už nestihla reagovat

ilustrační snímek

Pořádně vyděsit se musela řidička osobního vozu Škoda Scala, kterou v pondělí ráno na Trhonicku potkala nevídaná situace. Před ní jedoucí šestatřicetiletý řidič nákladního auta MAN s přívěsem začal...

8. září 2026  13:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet