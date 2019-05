Jedna z největších poutí v Česku začíná, do Žďáru láká obří ruské kolo

Svatojánská pouť ve Žďáře Církevní oslavy v kostele svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře začínají čtvrteční bohoslužbou v 17:00, kterou bude sloužit pomocný brněnský biskup Pavel Konzbul. V sobotu jsou mše v 11:00 a 17:00, v neděli v 6:00, 7:30, 9:00, 10:30 a 14:30.

Atrakce u zimního stadionu na Bouchalkách budou v provozu dnes do 20:30, v pátek a sobotu do půlnoci, v neděli do 20:00.

K pouťovému programu patří také trh v Domě kultury (v sobotu od 9 do 16 hodin) nebo zpřístupnění věže kostela svatého Prokopa s průvodcem (v sobotu od 9 do 20 hodin).

Návštěvníci pouti mohou zaparkovat u Domu kultury, městského úřadu, polikliniky nebo na centrálním parkovišti za Komerční bankou či na sídlišti Klafar, které je však průjezdné pouze ze Žďáru 3. V případě dobrého počasí bude možné auta odstavit také na travnaté ploše na Libušíně (pašijový areál).