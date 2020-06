Přívalový déšť vyplavuje Nové Město opakovaně, loni přinesla voda brambory

„Už jsme docela navztekaní. Jeden z kanálů je určitě ucpaný, nebere vodu, nikdo není schopný to vyřešit. Sousedé si dávají před dům pytle jako za války,“ zlobí se Petr Dostál, který v ulici žije a podniká.

„Žďárská je problém, ze tří ulic se k nám valí voda. Už jsme celkem zvyklí, rychle vyběhneme a čistíme kanály, ale stejně to někdy nestačí,“ vysvětluje.



Dosud větší problémy ve svém domě neměl, v neděli ale nebyl doma a voda mu natekla do garáže. Proto se rozhodl, že si pytle s pískem pořídí také.

O problému ví také ředitelka Novoměstských sociálních služeb Hana Janů. Tato organizace provozuje ve Ždárské ulici domov s pečovatelskou službou.

„Jsme vždycky ve střehu, zařízení má nepřetržitou službu. Už jsme nechali v minulosti označit kanály, tedy natlouct k nim tyče, aby hasiči vpusti rychle našli,“ popisuje Hana Janů.

Od povodní v roce 1997 a 2002 mají v domově pro seniory připravené pytle s pískem.

„Na rozdíl od loňského roku voda do objektu nevnikla. Nejhorší je to v situaci, kdy do vody ještě vjede auto a udělá vlnu,“ zmiňuje ředitelka. Její pracovníci chrání objekt ve směru od hlavní silnice, ale kvůli plynové kotelně také od prodejny potravin.

Jiný osevní postup na poli povodni nezabránil

O silnici se stará Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. „Není to jednoduché území. V tomto úseku Žďárské ulice jsou tři dešťové vpusti, které jsme zrovna minulý týden čistili. Za silničáře máme svědomí čisté,“ říká vedoucí žďárského cestmistrovství Michal Brych s tím, že problém může být v kanalizaci, která odvádí vodu dál.

Po loňském problému, kdy přívalový déšť 19. června přinesl z pole nad nemocnicí kromě brambor i spoustu bahna, byly příkopy vybagrované.

„Letos je na poli kukuřice. Příkopy už jsou zase zanesené a bude nutné je vyčistit, protože při další podobné bouřce už by bahno opět teklo ulicemi až dolů,“ dodává Brych.

Podle novoměstského starosty Michala Šmarda bude nutné situaci řešit. „Loni byl vyloženě špatně osevní postup na poli v kopci nad nemocnicí. To se letos vyřešilo, nicméně takový přívalový déšť byl pro Žďárskou ulici příliš,“ míní starosta.

Podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu v neděli spadlo v Novém Městě během krátké doby 69 milimetrů srážek.

Podle starosty je řešením situace ve Žďárské ulici posílení kanalizace. „Ale v místě je kromě krajské silnice také množství sítí. Bude to poměrně nákladné řešení. Přestože to bude stát v řádu milionů korun, budu chtít posílit kanalizaci už letos na podzim, případně příští rok na jaře,“ dodává Šmarda.

