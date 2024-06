Schránka 21. století? Box přímo u domu. A budou i chlazené, říká o novince firma

O co jde? Inovátoři přišli se zdánlivě jednoduchou myšlenkou spojit v jedno klasickou poštovní schránku a zasilatelský uliční box.

Zákazník si pořídí svůj vlastní zásilkový box. Firma OX Point je nabízí v různých velikostech s objemy pro uložení například jedné či třeba tří krabic od bot. V podstatě jde o úhlednou skřínku z nerezového či pozinkovaného plechu opatřenou elektronickým zámkem, napájeným tužkovými bateriemi.

Skříňku uživatel upevní pomocí čtyř šroubů na stěnu či třeba podstavec. Pak si v připojeném manuálu přečte jednoduchý návod, jak zadat unikátní PIN do elektronického zámku.

PIN potom sdělí zasilatelské společnosti. Doručovatel si PIN kódem otevře box, uloží zásilku pro adresáta a box uzavře. Uživatel si pak v libovolnou dobu zásilku z boxu vyzvedne. „Bude to jednodušší a komfortní pro doručovatele i zákazníka, odpadne dvojí zajíždění nebo čekání zákazníka na doručovatele,“ řekl Voláček.

Nejmenší box stojí v rozmezí pět až šest tisíc korun. Novinka je na trhu zatím pouhých 14 dní. „Předpokládám, že bychom ročně v tuzemsku mohli prodat několik tisíc kusů,“ odhaduje Voláček.

Chlazená schránka na jídlo

Ve vyšších řadách bude box opatřen zařízením pro komunikaci přímo se zasilatelskou společností a možností volby unikátního PIN pro každou zásilku.

„Ve větší variantě s napojením na elektrickou síť budou boxy vybaveny i chlazením, takže tam bude možné doručovat i potraviny. Tuto možnost budeme nabízet během několika týdnů. Jednáme o propojení se systémy České pošty a Balíkovny, doručení zásilky se uskuteční bez zbytečných telefonátů nebo SMS. Chystáme podobnou integraci i s dalšími dopravci,“ přiblížil Voláček.

Box bude moci také jednoduše sdílet mezi sebou více uživatelů.

Výrazně větší a technicky vybavenější variantou boxů jsou obecní boxy, které firma OX Point dodává už od loňského září. Ty jsou založené na stejném principu a umožňují obcím lépe komunikovat s občany a dovolí také „předávání“ zásilek mezi občany navzájem.

„Dnes máme za sebou asi 40 instalací po celé republice – v širším okolí Pelhřimova například Staré Bříště, Strměchy, Libkova Voda, Vepříkov. V záměru máme vytvořit spolupráci s obchodními řetězci, aby do chlazených boxů vozily potraviny a tím i lidé v malých obcích získali plnou službu, jakou by měli ve městech. Tím by se tam žilo lépe a na venkově by zůstávalo bydlet více lidí,“ míní Voláček s tím, že cena obecního boxu se podle zvolené konfigurace pohybuje kolem 200 tisíc korun.

Boxy vyvíjí co se týče hardware i software společnost OX Point. V pelhřimovské továrně skupiny Conteg se boxy vyrábí. Celá skupina Conteg Group má 500 zaměstnanců. „Z toho firma OX Point má desítky pracovníků a pelhřimovská výrobna asi 280,“ přiblížil ředitel Voláček.