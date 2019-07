V Třebíči na čas zmizely dva mosty, dělníci je opravují

„Byly sneseny nosníky mostu a teď se zpevňuje jeho spodní stavba,“ řekla Marie Tesařová z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

To má na starosti rekonstrukci jednoho z mostů, který má podobu rampy a slouží k výjezdu od Hrotovické ulice na Náměšť nad Oslavou.

Do konce října by měla být křižovatka opět v běžném provozu, i když práce budou kompletně hotové až na konci června příštího roku.

Druhý most nad železnicí a místní komunikací se nachází už na Hrotovické ulici. Ten byl podle odborníků už v havarijním stavu a rekonstruuje ho kraj.

„Práce jdou zatím podle harmonogramu, není žádné zpoždění, do konce října by most měl být zprovozněn,“ řekl Pavel Pacal, třebíčský starosta a současně náměstek krajského hejtmana.

Složité přemostění v sousedství třebíčské nemocnice slouží od roku 1995. Stavba zchátrala velice rychle. „Co se týče našeho mostu, ten jsme měli dlouhodobě v nejhorším stavu, jeho opravu už jsme měli v plánu před třemi lety. V Třebíči se sešlo ale staveb více, tak jsme se s městem a krajem dohodli na harmonogramu, aby bylo město průjezdné,“ řekla Tesařová.

Most-rampa už přitom opravu prodělal před deseti lety. „Už tehdy bylo evidentní, že se do jeho velké rekonstrukce bude muset jít. Nebyla tam snad špatná technologie, ale byl od začátku špatně udělaný. Most jsme teď odstrojili, sundali jsme nosníky, jeho pilíře zůstaly. Prověřuje se spodní stavba, čili spodní část mostu, zatímco celý mostní svršek se dělá znovu,“ vysvětlila Tesařová.

ŘSD současně opravuje i druhou rampu na straně blíže k nemocnici, kde se budou také předělávat protihlukové stěny.

Pro nákladní automobily platí objížďka po Bráfově a Sportovní směrem na Vladislav, odtud přes Číměř na Hrotovice a Jaroměřice nad Rokytnou. Osobní auta zavřený most objíždí po Znojemské.

Kvůli uzavírce mostu ve Znojemské ulici a v jejím okolí vznikají kolony a dopravní zácpy. „Na jedné komunikaci proudilo denně 14 tisíc aut, na druhé 11 tisíc a teď se oba tyto proudy slévají na Znojemské ulici, která na to kapacitou nestačí,“ popsal před časem Pacal.

Problémy způsobují někteří řidiči kamionů a větších dodávek. „Když nerespektují dopravní značky o omezené výšce vozidla a zablokují se pod viaduktem u nádraží, tak to vytvoří problém,“ řekl Pacal.

Příští rok budou v Třebíči opravovat povrch ve Velkomeziříčské ulici až ke kruhovému objezdu v ulici Míčova. Kraj chystá rekonstrukci ulice Táborská. Dopravy v Třebíči se dotkne také pokračování oprav silnice II/360 v úsecích Výčapy – Střítež a Oslavička – Rudíkov.