Jasnější důkaz, že bude mít v nadcházející hokejové sezoně po získání nového movitého majitele jen ty nejvyšší ambice, snad jihlavská Dukla veřejnosti předložit ani nemohla. Hned pro první posilu si totiž sáhla do mistrovské Komety Brno a podepsala spolupráci s čtyřiatřicetiletým útočníkem Tomášem Rachůnkem.
„Měl jsem původně pokračovat dál v Brně, ale nakonec to nedopadlo, tudíž jsem si hned po sezoně začal hledat nové angažmá,“ prozradil rodák ze Zlína, který si zahrál nejen českou extraligu, ale v minulosti si vyzkoušel také ruskou KHL. Oblékal v ní dres Slovanu Bratislava, Lva Praha a Metallurgu Novokuzneck.
Zadal jste si sám pro sebe při hledání nového místa nějaké speciální požadavky?
Jelikož už mám svůj věk, tak jsem hledal něco, co bude mít trochu hlavu a patu, co mi bude dávat smysl do budoucna.
A to všechno podle vás Jihlava splňuje?
Přesně tak, jsem moc rád, že jsme se domluvili. Musím říct, že jednání s Duklou bylo fakt na úrovni. Její nabídka mě hned oslovila.
Tomáš Rachůnek
Narodil se 26. února 1991 ve Zlíně jako poslední ze tří bratrů. Ve svém rodném městě pak začal stejně jako jeho sourozenci s hokejem. V 17 letech odjel na zkušenou do kanadského klubu Sault Ste. Marie Greyhounds, který hraje juniorskou OHL. Po návratu vystřídal několik extraligových klubů, ale zkusil si i ruskou KHL. Nejdelší čas strávil v české nejvyšší soutěži v Karlových Varech. Do Jihlavy však přichází z Komety Brno, s níž loni získal titul. Jeho nejstarší bratr Karel zemřel při leteckém neštěstí v Jaroslavli.
Zmínil jste, že původně měla vaše kariéra pokračovat v brněnské Kometě. Proč to nedopadlo? Mohl v tom hrát roli třeba právě i váš věk?
Je to možné. Kometa má hodně zkušených hráčů, myslím těch, kterým je přes třicet, a proto se asi rozhodla omladit. Takže ano, i věk zřejmě sehrál svoji roli.
Zaslechla jsem ovšem, že kapitána Jakuba Fleka váš odchod hodně mrzí...
To mě samozřejmě těší. S Kubou jsme toho spolu hodně odehráli, známe se dlouho. Jsme přátelé.
Předpokládám, že vaše přátelství se zrodilo při angažmá v Karlových Varech...
Jasně, hráli jsme tam spolu několik sezon v jedné lajně. Vlastně se dá říct, že z těch necelých deseti sezon jsem s Kubou odehrál tak osm.
Až do letošního jara bylo vaším největším úspěchem v extralize třetí místo se Spartou Praha v soutěžním ročníku 2013/14. Jaký to byl pocit získat ve čtyřiatřiceti letech mistrovský titul?
Jsem šťastný, že jsem se toho dočkal, protože spousta skvělých hokejistů třeba ligu nikdy nevyhraje, nepodaří se jim to. A já to stihl.
Oslavy musely být asi dost náročné, nebo se pletu?
Užil jsem si je náramně, člověk má vzpomínky na celý život. Celé Brno titulem neskutečně žilo, byl jsem překvapený, kolik lidí se na náměstí sešlo. Ale abych vám odpověděl – ano, oslavy byly náročné a mnohem lépe je v týmu zvládali mladí kluci. (usmívá se)
Prozradíte, jak dlouho vás doma neviděli?
(směje se) Na začátku mě manželka a dcera nechaly dva tři dny o samotě, aby se na mě nemusely dívat, a pak za mnou zase přijely.
Pojďme se však znovu vrátit ke změně angažmá. Vy jste zlínský rodák a Zlín hraje stejnou soutěž jako Jihlava a navíc má podobné ambice. Nepřemýšlel jste, že se vrátíte zpátky domů?
Napadlo mě to, byla to jedna z variant, ale dál se k tomu nechci vůbec vyjadřovat. Jak už jsem řekl, chování Jihlavy mě přesvědčilo.
|
Jihlava prodala hokejovou Duklu. Chceme extraligu a potom i titul, hlásí miliardáři
Každopádně na souboje se Zlínem se asi budete těšit. Nebo ne?
Jasně, ale nebude to pro mě nic nového. Už jsem ze Zlína pryč skoro dvacet let, takže jsem si proti němu zahrál už mockrát.
Loni jste si pochvaloval, že přesunem z Karlových Varů do Brna se výrazně přiblížíte domovu, teď jste se od něj ale znovu trochu vzdálil...
To je pravda, ale jen o kousek, o nějakou půlhodinku. Z Varů jsem byl zvyklý na daleko delší cestování.
Na západě Čech jste působil skoro deset sezon, asi nebylo jednoduché po takové době odejít...
Měli jsme tam s manželkou a dcerou druhý domov, jenže Vary se loni rozhodly úplně překopat tým, takže jsem si, stejně jako letos, hledal jiné angažmá. Tak už to prostě v hokeji chodí. Ale kdybych řekl, že mě ten odchod nemrzel, lhal bych.
Z extraligy jste teď zamířil do první ligy. Není to ústupek?
Neberu to jako krok zpátky, Jihlava chce hrát extraligu, bude mít na to podmínky, takže jsem tady rád.
|
Když řeknu Dukla Jihlava, každý ví, o co jde, tvrdí nový majitel klubu
Už jste si prohlédl novou multifunkční halu, která se v Jihlavě dokončuje?
Trénujeme hned vedle, takže ano, viděl jsem ji a musím říct, že vypadá nádherně. Myslím, že celý tým už se těší, až se do ní přestěhujeme.
Loni jste přišel do Komety, a ta hned v následující sezoně získala titul. Teď budete hrát v Jihlavě, tak by nový ročník mohl skončit postupem. Co říkáte?
To by bylo skvělé, ale je to hrozně daleká a těžká cesta. Každopádně pro to určitě všichni uděláme maximum. A já věřím, že k tomu přispěju svými zkušenostmi.
K nimž patří i působení v KHL. Jak na toto svoje období vzpomínáte?
Jako na jedno z nejlepších. Hrát KHL v Praze bylo super. Tým měl samé výborné hráče, takže jsem se měl od koho učit.
A co v Jihlavě, už vás vaši noví spoluhráči provedli městem?
Trochu jsem se vyptával sám. Taky jsem se díval na určité možnosti na internetu a pravda, moc jsem toho nenašel. Ale věřím, že s rodinou určitě něco brzy objevíme.
Máte nějakého koníčka, u kterého na hokej vždycky spolehlivě zapomenete?
Mám – tříapůlletou dceru, ta mě zabaví hned. A pak taky rád vyrážím rybařit nebo zajdu na golf.