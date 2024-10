Anketa maminek zařadila mezi nejlepší v Česku i dvě porodnice z Vysočiny

Město postavilo stánky, trhovci v nich odmítají prodávat. Jsou moc malé, zlobí se

Premium

Takřka den co den už třináct let. Tak dlouho jezdí Václav Lorenc z Poběžovic u Přelouče prodávat květiny a sadbu do Havlíčkova Brodu. Každý den zboží vyskládá u stánku na Smetanově náměstí. Má svou...