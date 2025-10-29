Raritní porod dvojčat v Jihlavě, každé z dětí bude slavit narozeniny v jiný den

Zdravotníci v jihlavské nemocnici zažili v uplynulých dnech opravdovou raritu. Na zdejším porodnickém oddělení přivedla jedna z maminek na svět dvojčátka Josefa a Kateřinu, ovšem každé z jejích dětí bude mít v rodném listě uvedené jiné datum narození.

Ludmila Adamcová si od samého začátku přála porodit svá dvojčata přirozeně, jenže to se jí nakonec podařilo jen částečně.

První z nich, syn Josef, přišel na svět skutečně podle plánu 12 minut před půlnocí přirozeným porodem.

Šťastná maminka se svými dětmi.
Kačenka bude mít v rodném listě jiné datum narození než její dvojče Josef.
Šťastná maminka se svými dětmi.
Jako první přišel na svět Josef...
„Potom se ale druhé dvojčátko stočilo do příčné polohy, u které je možné porodit jedině císařským řezem,“ uvedla mluvčí Nemocnice Jihlava Monika Zachrlová.

A tak se holčička Kateřina narodila 41 minut po půlnoci s pomocí tohoto zákroku. „Obě děti i maminka jsou naštěstí v pořádku a my jsme rádi, že jsme mohli být součástí tak výjimečného a krásného příběhu,“ usmívala se Zachrlová. Každý ze sourozenců tak má jiné datum narození.

Něco podobného zažili poprvé

Podle Zachrlové žádný takto výjimečný porod v Jihlavě až doposud nezaznamenali. „Zjišťovala jsem to u lékařů a nikdo si na podobnou situaci nepamatuje, takže to u nás byla premiéra,“ hlásila.

Šťastná maminka, která je mimochodem povoláním zdravotní sestrou, si svoje dvojčátka poveze domů k Telči, kde na své sourozence už netrpělivě čekají její další tři děti ve věku od 8 do 11 let.

„A všechny porodila paní Adamcová u nás v Jihlavě,“ dodala Zachrlová.

