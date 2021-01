Viktor spěchal na svět, narodil se už v sanitce v půli cesty do porodnice

Maminku žijící na Pelhřimovsku překvapily silné porodní bolesti nečekaně brzy, tři týdny před termínem. Sanita k ní ještě stihla dojet, záchranáři ji naložili a spěchali do pelhřimovské nemocnice.



Ale miminku se čekat nechtělo už ani chvilku. „Spěchalo na svět a narodilo se přímo v sanitce, na půli cesty do porodnice,“ uvedl mluvčí zdravotnické záchranné služby na Vysočině Petr Janáček.

„Byl to fofr,“ s úsměvem vypověděl záchranář Zděnek Vacek, který chlapečkovi na svět pomáhal. Dodal, že lepší závěr náročné služby si s kolegy ani nemohli přát.

Maminka malého Viktora neskrývala pocity štěstí a vděčnosti. „Jsou to opravdoví profesionálové a navíc je vidět, že svou práci dělají srdcem,“ dojala se po úspěšném porodu.

„Moji rodiče jeli za sanitkou, a když se malý narodil, moje maminka se mohla hned přijít podívat na vnuka. Za tohle vstřícné gesto jim moc a moc děkuji,“ vzkázala záchranářům maminka Viktora.

Úplně prvním miminkem Vysočiny je letos Mikuláš

Statistiku, kolik dětí na svět přivedou v sanitním voze cestou do porodnice, dosud záchranáři nevedou. „Ale rozhodně to není na denním pořádku. Je to věc, která se stane jen čas od času,“ dodal mluvčí.

Mikuláš, první miminko roku 2021 na Vysočině. Chlapeček se narodil necelou hodinu a půl po novoroční půlnoci v Třebíči.

I prvním letošním dítětem narozeným v nemocnicích na Vysočině je chlapeček. Jmenuje se Mikuláš a narodil se v Třebíči 1. ledna hodinu a 26 minut po půlnoci. Druhým děťátkem nového roku byl malý Antonín, který přišel na svět o 25 minut později v Havlíčkově Brodě. První letošní holčička je Sára, narodila se ve 3 hodiny v noci v nemocnici v Jihlavě.

„Doma se na malého Mikuláše těší pětiletý bráška Toby. Stejně jako my musel chvíli počkat, protože Mikuláš si nedělal hlavu s vypočítanými termíny a vůbec na svět nespěchal,“ nechala se slyšet maminka prvního děťátka Vysočiny Lucie.

Mikuláš, stejně jako všechna první předchozí novoroční miminka na Vysočině, dostal od vedení kraje šek na deset tisíc korun a zlatý šperk se znamením zvěrokruhu.