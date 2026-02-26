Pomoc v šestinedělí i podpora. Porodní asistentky přijedou za maminkami domů

  15:49
Poradenství, kontrola, ale třeba i „jen“ psychická podpora. Na takovou bezplatnou pomoc mají nárok ženy v šestinedělí, které chtějí využít novou službu nemocnice v Novém Městě na Moravě. Tamní porodní asistentky mohou přijít za čerstvou maminkou až domů. Tři návštěvy jim uhradí zdravotní pojišťovna.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jan Salač, MAFRAMAFRA

Při odchodu z novoměstské porodnice dostávají nyní ženy spolu s propouštěcí zprávou také tři poukazy. Ty mohou využít právě na služby porodních asistentek. Vybráno bylo zatím pět pracovnic nemocnice, jež budou za novopečenými maminkami napříč regionem mířit.

„Samy si určily oblast působení tak, abychom naše služby mohli poskytovat na co možná nejširším území v okolí Žďáru nad Sázavou, Nového Města na Moravě či Bystřice nad Pernštejnem. Problémem nebude určitě ani oblast Jimramova, Poličky nebo Bobrové a třeba i Dolních Louček,“ přiblížila Jitka Vařáková, vrchní sestra novoměstského gynekologicko-porodnického oddělení.

Doplnila, že pro mnohé rodičky je návštěva porodní asistentky velmi důležitá; přinejmenším jim může dodat jistotu, že na náročné období nejsou samy. „Svoji nezastupitelnou roli může sehrát i domácí prostředí, které je rodičce blízké a cítí se v něm svobodně. V mnohém jí pomůže, aby se mohla bez obav zeptat na problémy, které ji tíží, a v nemocnici jí to ostych a třeba i strach vůbec nedovolil,“ vysvětlila Helena Zelená Křížová, mluvčí novoměstské nemocnice.

Asistentky mohou na základě návštěvy také nasměrovat ženy na další odborníky a služby. „Pokud například na místě zjistí, že největší problémy má maminka s kojením, doporučí jí laktační poradnu a dají jí i příslušný kontakt,“ uvedla Vařáková.

Ženy novinku mohou, ale samozřejmě ani nemusejí využít. Každá zájemkyně v šestinedělí má nárok na tři návštěvy porodní asistentky v domácnosti, které jsou zcela zdarma, tedy hrazeny ze zdravotního pojištění. Objednat si novou službu lze telefonicky, setkání se následně uskuteční v co nejkratším možném termínu. Obdobnou službu už od loňského roku na Vysočině nabízí nemocnice v Jihlavě.

