Po výrazném nárůstu se poplatky za studny zase sníží, slíbil ministr Bartoš

Ke změně bude podle Bartoše nutná úprava legislativy týkající se stavebního procesu, například zákona o obnovitelných zdrojích. „Nedává smysl, aby byly malé a jednoduché vodní stavby zpoplatněné stejně jako stavby složitější,“ uvedl Bartoš.

Místo v kategorii obecných staveb by měly být studny a čističky v kategorii staveb jednoduchých. „Je to věc, která procházela Sněmovnou a nikdo si toho asi v danou chvíli nevšiml, protože hlasy pro stavební zákon dala i opozice - SPD a ANO. My zjednáváme nápravu. Jakmile bude nějaký nosič, což může být další balíček zákonů o obnovitelných zdrojích, ale i nějaký jiný, který sahá do stavebního zákona - protože nechceme dělat přílepky - tak se to dá udělat. Může to být i nějaká rychlá novela,“ vysvětlil Bartoš.

Pokles poplatku, který by podle něj mohla Sněmovna schválit ještě letos, bude výrazný, dodal. Přesnou výši však neuvedl.

Počet žádostí v Jihlavě vzrostl o tisíc procent

Bartoš dnes navštívil Vysočinu kvůli nedávnému zavedení digitalizovaného stavebního řízení, které se neobešlo bez problémů. Kritika zazněla třeba z jihlavské radnice.

„Stavební úřad je zavalen stovkami žádostí, které tím, že byly doručeny před letošním prvním červencem, budeme vyřizovat ještě podle starého stavebního zákona - klasicky jako doposud. Je to neskutečný nápor jak na podatelnu magistrátu, tak na pracovníky stavebního úřadu. Jsou to stohy a stohy dokumentací a žádostí, většinou neúplných, ve kterých chybějí doklady,“ upozornil Michal Jarco, vedoucí jihlavského stavebního úřadu.

Jarco uvedl, že tyto žádosti nebude s kolegy vyřizovat v nově zavedeném informačním systému stavebního řízení, ale klasicky jako dříve. V posledních červnových dnech na jihlavský úřad přicházelo každý den i přes sto žádostí.

„Původně jsme odhadovali nárůst počtu žádostí na dvoj až trojnásobek. Mýlili jsme se. Máme v Jihlavě tisíciprocentní nárůst žádostí o stavební řízení a jsme extrémně zahlceni,“ doplnil Jarco.

Ministr Bartoš v tomto směru uznal, že nápor na úředníky je nyní velký. „Doufám, že to zvládnou,“ řekl.

Dřívější a současný systém teď podle jeho slov běží paralelně. „Doufám, že se to nakonec všechno potká,“ doplnil ministr.

A připomněl, že nově zavedený systém byl politicky třaskavý. „Nový systém v momentu startu nikdy nebude dokonalý. Posloucháme výhrady i konstruktivní kritiku. My od neděle jedeme téměř 24 hodin denně zejména v komunikaci,“ uvedl Bartoš.

Úředníkům praktický postup nikdo neukázal

Jarcovi se též nelíbí, že systém nebyl odzkoušený. Považuje to za velký problém. „Také časová kapacita a počet školení pro práci s novým systémem byl absolutně nedostatečný. Dokonce nám nebyl ani předvedený praktický postup, přestože na on-line školeních to řada sledujících několikrát požadovala. Skutečně nikdo neví, do čeho jdeme a co nás v nejbližší době čeká,“ zkritizoval Jarco.

Bude to podle něj o to náročnější, že úředníci také musí nastudovat řadu nových prováděcích předpisů ke stavebnímu zákonu. „Některé byly schváleny a zveřejněny až v posledním červnovém týdnu,“ doplnil vedoucí jihlavského stavebního úřadu.

Podle Bartoše ale nový systém funguje. „Já nedokážu vyhodnotit individuální připravenost,“ reagoval. Školení budou podle něj nadále pokračovat. „Digitalizace nikdy nekončí, stejně tak jako vzdělávání v oblasti správy těch systémů,“ dodal.

Odkládat zavedení novinky nechtěl, protože dobíhající systém už byl neefektivní a vše prodražoval. „Systém je spuštěn, lze se do něj přihlásit. My teď pracujeme na tom, aby byl komfortní a pro úředníky ještě víc srozumitelný,“ dodal pirátský místopředseda vlády pro digitalizaci.