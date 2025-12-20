Klid večerní Jihlavy po sto letech střeží ponocný s halapartnou a volským rohem

Autor:
  9:04
Večerními ulicemi krajského města Vysočiny opět po 101 letech prochází ponocný. Jak z obrázku Josefa Lady. V beranici a v dlouhém kabátu s blýskavými knoflíky, s halapartnou, lucernou a zakrouceným volským rohem, na který troubí. V roli nočního hlídače chodí průvodce městské organizace Brána Jihlavy Marek Skřivánek.

„Kabát mi zapůjčil divadelník Karel Paštyka, halapartnu mám půjčenou z havířského průvodu. Volský roh jsem si koupil sám a jako samouk se na něj učím troubit. Je třeba se naučit správný nátisk,“ směje se Skřivánek.

Večerní naučné vycházky s ponocným pro zhruba 40 účastníků mají úspěch. Bylo jich už sedm a ještě dvanáct jich je v plánu. Prakticky všechny byly vyprodané.

Novodobým jihlavským ponocným je průvodce Brány Jihlavy Marek Skřivánek. Sehnal si k tomu i patřičné oblečení a vybavení. Po večerech na putování centrem města bere až čtyřicítku zájemců. A mívá pravidelně vyprodáno.
Novodobým jihlavským ponocným je průvodce Brány Jihlavy Marek Skřivánek. Sehnal si k tomu i patřičné oblečení a vybavení. Po večerech na putování centrem města bere až čtyřicítku zájemců. A mívá pravidelně vyprodáno.
Novodobým jihlavským ponocným je průvodce Brány Jihlavy Marek Skřivánek. Sehnal si k tomu i patřičné oblečení a vybavení. Po večerech na putování centrem města bere až čtyřicítku zájemců. A mívá pravidelně vyprodáno.
Novodobým jihlavským ponocným je průvodce Brány Jihlavy Marek Skřivánek. Sehnal si k tomu i patřičné oblečení a vybavení. Po večerech na putování centrem města bere až čtyřicítku zájemců. A mívá pravidelně vyprodáno.
9 fotografií

„Ponocní spolupracovali s hlásným, kterému měli například hlásit případný požár. V Jihlavě ponocní zanikli v roce 1924, pak jejich roli převzalo četnictvo. Neměli lehkou práci: střežili nejen klid na setmělých ulicích, ale také město před požárem,“ řekl Skřivánek.

Nápad na vycházky s ponocným vznikl v hlavě produkčního Brány Jihlavy Petra Žáka. „Pátral jsem v archivu po historii nočních hlídačů, bylo to dosud badatelsky poměrně neznámé téma. Ponocní měli souvislost s prací hlásných, kteří měli dohlížet, zda ponocní řádně chodí do služeb. Hlásnému také měl ponocný předat poplašný signál, kdyby například někde začalo hořet,“ vysvětlil Skřivánek.

Starosta přidal jen 5 krejcarů, práci ale ocenil

Podle dochovaných archiválií chodili ponocní v zimě od půl desáté do půl páté ráno, v létě do půl čtvrté, kdy už se začalo rozednívat. „K roku 1877 bylo v Jihlavě deset nočních hlídačů, kteří se střídali ve službách,“ přiblížil Skřivánek.

Jihlavští radní se v roce 1890 zabývali žádostí, aby ponocným zvýšili mzdu o patnáct krejcarů za jednu noční službu. „Žádosti sice vyhověli jen zčásti, přidali jim za noc jen 5 krejcarů, nicméně tehdejší starosta města Fritz Popelak konstatoval, že ponocní svou práci vykonávají řádně,“ poznamenal Skřivánek.

Nález odhalil, co dělal ponocný. Lipnice funkci obnovila za tucet vajec ročně

Ve městě byly osvětleny jenom hlavní ulice, takže ve vedlejších ulicích proto po setmění nebylo bezpečno. „Kdo z měšťanů šel po setmění venku, musel nést lucernu, aby mu bylo vidět do obličeje. Práce ponocného byla riziková, byly i případy, kdy byl noční hlídač zabit. Halapartnu proto nosil i na svou obranu,“ řekl Skřivánek.

Pro roli ponocného si průvodce dal jméno Franz čili František. „Tři ponocní z šesti k roku 1905 totiž měli křestní jméno Franz, tedy česky František. V té době již téměř šedesát let seděl na trůně císař Franz Josef I., takže toto jméno bylo oblíbené zejména v německých rodinách,“ podotkl Skřivánek.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Decroix oznámila rozchod s manželem, restauratérem a cukrářem z Francie

Oblíbené Bistrot de Papa se přestěhovalo do Horních Dubenek, do domu, v němž...

Bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix z ODS oznámila, že se po 25 letech rozchází s manželem Rémim. Přátelské vztahy budou podle ní udržovat i nadále. „Zůstaneme rodinou, která drží pohromadě,...

Hromadná nehoda blokovala D1 na Vysočině. Srazila se osobní i nákladní auta

Při hromadné nehodě na 100. kilometru D1 se srazilo celkem jedenáct aut. Srážka...

Provoz na dálnici D1 celé čtvrteční dopoledne komplikovala nehoda mezi Humpolcem a Jihlavou. Na 100. kilometru ve směru na Brno se srazilo několik osobních i nákladních aut. Dálnice byla v místě...

Správa železnic provizorně otevřela nádraží, i když stavbu dokončí až v květnu

Od neděle 14. prosince se na železniční stanici Jihlava město vrací cestující....

Všude kolem ploty a za nimi bláto. To bude první dojem pro řadu cestujících, kteří se od neděle rozhodnou nastoupit do vlaku nebo z něj vystoupit na nádraží Jihlava – město. Po roční pauze zde znovu...

Námraza na Vysočině. Padají stromy, zavřené jsou dvě silnice na Třebíčsku

Hasiči ze silnice u Smrčné na Jihlavsku odklízejí popadané stromy a větve...

Na Vysočině a v části jižních Čech se tvoří silná, až třícentimetrová námraza, varovali ve středu ráno meteorologové. Na Vysočině kvůli námraze padají větve a stromy na silnice. Hasiči měli od...

Nejslavnější Čech v Austrálii slaví 95. narozeniny. Proslul jako uzenář i vinař

Podnikatel Josef Chromý (6. června 2014)

Český rodák Josef Chromý patří k nejvýznamnějším podnikatelům Austrálie, 18. prosince oslaví pětadevadesátiny. Nejprve v Tasmánii vybudoval obří podnik na zpracování masa, poté se s velkým úspěchem...

Klid večerní Jihlavy po sto letech střeží ponocný s halapartnou a volským rohem

Novodobým jihlavským ponocným je průvodce Brány Jihlavy Marek Skřivánek. Sehnal...

Večerními ulicemi krajského města Vysočiny opět po 101 letech prochází ponocný. Jak z obrázku Josefa Lady. V beranici a v dlouhém kabátu s blýskavými knoflíky, s halapartnou, lucernou a zakrouceným...

20. prosince 2025  9:04

Do Pelhřimova přijde nový zubař. Dostane byt, město mu přispěje i na ordinaci

ilustrační snímek

Obyvatelé Pelhřimova i přilehlých obcí, kteří dlouhodobě bojují s nedostupností stomatologické péče, mají nyní naději na změnu. Radnici se povedlo přilákat nového zubaře, který dostane byt i...

19. prosince 2025  15:06

Havlíčkobrodští Bruslaři pomáhají, v sobotu budou hrát pro první nádech

Hokejisté BK Havlíčkův Brod (v bílém) při zápase s Milevskem.

Po dvou vítězných výjezdech (4:2 a 5:2) se zítra vracejí druholigoví havlíčkobrodští hokejisté znovu na domácí led. Na první pohled půjde o běžný zápas, v němž druzí Bruslaři přivítají čtvrtou Kobru...

19. prosince 2025  11:52

Kvůli opravě Brány Matky Boží v Jihlavě musejí přesunout i turistické centrum

Kvůli rekonstrukci Brány Matky Boží bude na čas uzavřeno i turistické...

Na počátku roku v Jihlavě začne plánovaná rekonstrukce Brány Matky Boží. Ta s sebou přinese i několik změn a omezení. Jedním z těch nejpodstatnějších je kompletní uzavření oblíbené památky. A spolu s...

19. prosince 2025  8:44

Téměř roční skluz. Soudní spory zdržely stavbu vysokoškolských kolejí v Jihlavě

Po dlouhém zdržení se práce na stavbě vysokoškolských kolejí v Jihlavě znovu...

Budování nových kolejí jihlavské Vysoké školy polytechnické (VŠPJ) u Fritzovy ulice má kvůli soudním sporům skluz o tři čtvrtě roku. Ale také se posunulo o vydatný kus dál. „Stavební práce v...

18. prosince 2025  14:42

Decroix oznámila rozchod s manželem, restauratérem a cukrářem z Francie

Oblíbené Bistrot de Papa se přestěhovalo do Horních Dubenek, do domu, v němž...

Bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix z ODS oznámila, že se po 25 letech rozchází s manželem Rémim. Přátelské vztahy budou podle ní udržovat i nadále. „Zůstaneme rodinou, která drží pohromadě,...

18. prosince 2025  13:40

Hromadná nehoda blokovala D1 na Vysočině. Srazila se osobní i nákladní auta

Při hromadné nehodě na 100. kilometru D1 se srazilo celkem jedenáct aut. Srážka...

Provoz na dálnici D1 celé čtvrteční dopoledne komplikovala nehoda mezi Humpolcem a Jihlavou. Na 100. kilometru ve směru na Brno se srazilo několik osobních i nákladních aut. Dálnice byla v místě...

18. prosince 2025  8:48,  aktualizováno 

O zisk ze skládky přišla, přesto nezdražuje. Přibyslav mění systém svozu odpadu

Skládka (ilustrační foto)

Od nového roku chystá změny v systému svozu a ukládání odpadu Přibyslav, čtyřtisícové město na Havlíčkobrodsku. Souvisí se snahou co nejvíce třídit a co nejméně produkovat komunální odpad. Jeho...

18. prosince 2025  8:39

Jihlava po deseti zápasech prohrála, první ligu vede Slavie. Vsetín si poradil se Zlínem

Momentka z utkání první hokejové Maxa ligy mezi Vsetínem a Zlínem.

Jihlavští hokejisté v první lize po sérii deseti vítězných zápasů prohráli ve Frýdku-Místku 1:2. V čele tabulky je po 32. kole vystřídala pražská Slavia, která zvítězila 3:1 v Sokolově a vede o dva...

17. prosince 2025  21:02

Do hodiny vyprodáno. O daviscupový zápas v Jihlavě byl enormní zájem

I přes závěrečné komplikace stavba Horácké areny, multifunkční haly za 2,2...

Čeští tenisté sehrají únorovou kvalifikaci Davis Cupu se Švédskem před vyprodanou halou v Jihlavě. Vstupenky na zápas v nové Horácké aréně s kapacitou 5500 míst organizátoři prodali za necelou...

17. prosince 2025  17:27

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Jak se žilo a vychovávaly se děti v době secese? Napoví výstava na zámku

Výstava o životě v období secese bude na zámku ve Velkém Meziříčí k vidění do...

Muzeum na zámku ve Velkém Meziříčí návštěvníkům nyní nabízí jedinečnou příležitost – mohou zjistit, jak se žilo mezi lety 1895 a 1915. Putovní výstava Šťastný život v secesi, která zavítala do muzea...

17. prosince 2025  15:34

Nejslavnější Čech v Austrálii slaví 95. narozeniny. Proslul jako uzenář i vinař

Podnikatel Josef Chromý (6. června 2014)

Český rodák Josef Chromý patří k nejvýznamnějším podnikatelům Austrálie, 18. prosince oslaví pětadevadesátiny. Nejprve v Tasmánii vybudoval obří podnik na zpracování masa, poté se s velkým úspěchem...

17. prosince 2025  14:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.