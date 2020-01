Třebíč vyslyší žádost partnera. Do Číny pošle roušky, pláště a dezinfekci

„Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit materiální pomoc partnerskému městu ve výši padesát tisíc korun,“ tlumočila rozhodnutí radních mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisová.



„Usnesení bylo přijato jednomyslně a prakticky bez diskuse,“ podotkla mluvčí.

Podobný průběh očekává vedení města od projednávání tohoto bodu na zastupitelstvu. To by se pomocí čínskému partnerovi mělo věnovat na svém pravidelném jednání, jež se má konat ve čtvrtek. Teprve po jeho rozhodnutí začne úřad pomoc shromažďovat.

Podle Martakidisové by měla Třebíč do Číny poslat celkem deset tisíc roušek, jednorázové ochranné pláště, návleky na rukavice nebo dezinfekci na úklid a na ruce. „Čínské straně nejde o peníze, ale vyloženě o tyto jednorázové pomůcky, kterých má nedostatek,“ konstatovala mluvčí.

„Je to spíš v rovině vyjádření solidarity, protože čtyřmilionové město takto těžko vytrhneme z problémů,“ poznamenal už v úterý třebíčský starosta Pavel Pacal.

Pomoci mohou i obyvatelé města, ovšem nikoliv penězi

S nabídkou pomoci partnerskému městu se už radnici ozývají mnozí obyvatelé. Nejčastěji se ptají, zda radnice vyhlásí nějakou veřejnou sbírku, kam by bylo možné finančně přispět. To ale vedení města odmítá.

„Peníze nemá smysl posílat. Pokud ale někdo má zájem pomoci, na webových stránkách města vyvěsíme seznam věcí, které I-čchang potřebuje. Něco z toho mohou lidé sami zakoupit a na radnici přinést,“ vyzvala Irini Martakidisová.

Během dvou týdnů by radnice chtěla všechen materiál shromáždit. Do Číny by pak měla zásilka putovat přibližně v polovině února.

Materiální pomoc v hodnotě padesát tisíc korun od Třebíče nebude jediná, která z Vysočiny do Číny poputuje. Ve stejné výši by ji měl poskytnout i Kraj Vysočina. Předpokládá to starosta Pacal, který je zároveň náměstkem hejtmana.

Koronavirus se začal šířit už koncem loňského roku. Problémy s ním jsou nejen v provincii Chu-pej, z jejíž metropole Wu-chanu se šíří. V Číně je jím nakaženo přes šest tisíc lidí, více než 130 už jich zemřelo.

Další případy jsou v zahraničí, kde nikdo nezemřel. Několik podezření z nákazy koronavirem registrují i lékaři v Česku, zatím se však žádné nepotvrdilo.

