Dobrovolníků nabízejících pomoc je více než lidí, kteří je potřebují

Jenom v Jihlavě při dobrovolnické akci organizované magistrátem už zaregistrovali více než 120 dobrovolníků.

„Nejčastějším druhem nabízené pomoci je zajištění nákupu potravin, vyzvednutí léků, hlídání i doučování dětí, šití roušek nebo venčení psů. Pomoc poptávají zejména senioři, nejčastěji pomáhají studenti,“ uvedla jedna z koordinátorek dobrovolnické pomoci Martina Zachová.



Denně dobrovolníci distribuují potřebným, zpravidla osaměle žijícím vážně nemocným či seniorům nad 65 let, například ochranné roušky.

V Jihlavě funguje dobrovolnické koordinační centrum v dočasně uzavřeném turistickém informačním centru na magistrátu ve vchodu z Masarykova náměstí. Dobrovolníci obsluhují denně desítky požadavků, například v pondělí doručovali 280 roušek pro domy s pečovatelskou službou.

Třebíč shání někoho, kdo se seniory popovídá po telefonu

V Třebíči funguje kontaktní dobrovolnické centrum při Charitě na ulici L. Pokorného. Zájemci o dobrovolnickou práci by jej však měli kvůli riziku zavlečení nákazy kontaktovat nejdříve telefonicky.

„Sháníme dobrovolníky na pomoc s nákupy seniorům. Mohou se u nás registrovat, zavolat a my je v případě potřeby budeme kontaktovat. Chystáme se vyzvat i osamocené seniory, zda by měli zájem například o dobrovolníka na telefonu, kde by si s ním mohli popovídat, aby se necítili osamoceni,“ řekla koordinátorka dobrovolnické pomoci při třebíčské Charitě Martina Veselá.

V rámci sociální pomoci plánuje také vyzvat osamělé seniory, zda by se sami nechtěli zapojit do pomoci jiným formou práce na dálku: například šít kostýmy pro Tříkrálovou sbírku či plést obvazy pro malomocné v cizích zemích - a tím se zbavili pocitu osamocení či nepotřebnosti. „Uvidíme, jaká bude odezva,“ řekla Veselá.

Poptávka není velká, města zatím vše zvládají vlastními silami

Pomoc potřebným především v podobě nákupů nejnutnějších zásob či distribuce léků ve Žďáře nad Sázavou funguje nyní v součinnosti Sociálních služeb města, Oblastní charity a Českého červeného kříže.

„Dobrovolníci se nám také hlásí, ale zatím poptávka po těch službách není tak veliká, takže to dosud zvládáme vlastními silami. To se ale může brzy změnit,“ přiblížila Zdeňka Štefáčková Chybová ze Sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou.

Zájemci o tyto či jiné formy pomoci mohou sociální pracovníky kontaktovat přes web města. „Většinou nás zatím kontaktovali lidé, co už předtím byli například kvůli nemoci doma. Zdá se, že to funguje: lidé buď už jsou zásobeni, nebo jim pomáhá rodina,“ míní Veselá.

Pro pomoc osamělým lidem v Havlíčkově Brodě zřídili na radnici v každý všední den od 8 do 10 hodin telefonní linku. „Tam lidé mohou zavolat své požadavky a my jim potom odpoledne rozvážíme nákupy a vyzvedáváme léky. Zatím to zvládáme vlastními silami,“ řekla mluvčí radnice Alena Doležalová.