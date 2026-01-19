Pomoc, která zahřeje. Desítky potřebných získaly díky dárcům dřevo na zimu

Sbírka „Pomoc zahřeje“ pomáhá lidem, kteří nemají peníze na dřevo na zimní topení, často zpravidla osamělým seniorům nebo invalidům žijícím bez pomoci.
„O minulé zimě jsme rozdělili dřevo mezi dvanáct lidí, tuto zimu už jich bylo třikrát tolik,“ řekla Štrejbarová. Iniciátoři každého z vytipovaných potřebných podělí palivovým dřevem za asi deset tisíc korun.
Sbírka má celostátní působnost. Dosud se vybralo 285 tisíc korun. „Ozývají se například obecní úřady, které mají vytipovaného člověka v nouzi, někdo nabídne dřevo a třeba i se slevou, jiný zase dřevo dopraví osmdesátileté babičce na dvůr, další dobrovolníci na místě špalky rozsekají a složí do hranice,“ popsala Štrejbarová.
Zájemci s nabídkou pomoci i s tipem na potřebné mohou iniciátory projektu kontaktovat například na facebookové skupině. „Velmi pomůže všímat si potřebných lidí a říkat nám o nich. Někde jsou úplně odtržení od okolí, neví o nich ani sociálka. Někde pomáháme i lidem, co se dostali do dluhové spirály. Nemají na dřevo, tak sáhnou po přímotopu a topí s ním celou zimu a dostanou se do dluhů za elektřinu,“ upozorňuje Štrejbarová.
Někde podle ní paradoxně lidé odmítnou nabídnutou pomoc ze studu nebo z obav před reakcemi v okolí. V Bělé pod Pradědem, loni zasažené povodněmi, dobrovolníci pomocí sbírky pomohli šesti domácnostem.
„Na jeden příběh se navazuje další a nejsou to jen ti, kterým třeba velká voda vzala dřevo. Mohou to být zapomenutí lidé, kteří jsou doma zavření se svými problémy a sami si nepomohou,“ přiblížila Štrejbarová. „Každý má nějakého souseda, o kterém ví, že tam žije sám a třeba si říká, že se o něj někdo postará. Ale nepostará. A třeba ho pak ten člověk i pošle do háje, oni často jsou otrávení životem. Ale je třeba nedat se odradit,“ míní Štrejbarová.
Tři potřebné seniory jí pomohl vytipovat kamarád přímo v Třešti. „Mezi klienty se objeví třeba invalidní důchodci bez nároku na výplatu nebo jiní, kteří nemají žádnou diagnózu, ale je zřejmé, že by jen stěží mohli někde pracovat,“ přiblížila Ida Kopalová Mitisková, která s projektem loni spolupracovala za jihlavskou Charitu. „I v lednu se může najít někdo, komu už došlo dřevo nebo penze na něj,“ dodala Adéla Bělunková z charitní služby Záchranná síť, která s projektem Pomoc zahřeje spolupracuje.