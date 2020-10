ANO na Vysočině nabídlo post hejtmana. Nechce, aby ho ostatní strany obešly

Bez vítězného hnutí ANO, nebo s ním? To je klíčová otázka znějící vyjednávacími týmy po víkendových volbách.



Že by se nová krajská vláda mohla obejít bez zástupců ANO, to po volbách rychle pochopili i jeho vyjednavači. Ani 10 z 45 křesel v zastupitelstvu totiž vítězům hlasování vůbec nic nezaručuje.

„Vnímáme obtížnou situaci při sestavování nové krajské koalice. Jako vítězové voleb se chceme chovat konstruktivně a přinést řešení do současné těžkopádné situace. Proto nabízíme případnou podporu kandidáta na hejtmana z jiného politického subjektu,“ uvedl v pondělí v tiskovém prohlášení lídr ANO Martin Kukla.

Jinými slovy: ANO netrvá za každou cenu na postu hejtmana pro svoji jedničku a je ochotno jednat o ústupcích, aby nebylo vyšachováno stranami, které se ve volbách seřadily za ním.

„Obcházení vítěze považujeme za podraz na voliče, proto jsme nuceni nabídnout toto řešení,“ vysvětlil krok hnutí dosavadní hejtmanův náměstek.

Rýsuje se koalice Pirátů, ODS, KDU-ČSL a Starostů

Z prohlášení konkurenčních stran lze vysledovat, že se rýsuje možná koalice Pirátů (7 mandátů), ODS (kandidovala v koalici se Starosty pro občany a získala rovněž 7 mandátů), KDU-ČSL (6) a Starostů pro Vysočinu (koalice STAN + SNK-ED má 6 mandátů). Dohromady by tyto subjekty daly 26 hlasů.

Podle lídra ODS Vítězslava Schreka měla jednání pokračovat až do pozdního pondělního večera.

„Pracujeme na jedné z variant, kterou my považujeme za prioritu. Ve hře je koalice 4 až 5 stran, už jsme jednali se všemi,“ prozradil Schrek před druhým kolem jednání. „Myslím, že v úterý dopoledne bude zřejmé, zda je ten plán životaschopný a blíží se k finální dohodě,“ dodal.

ODS, za kterou vyjednává i šéf Senátu Miloš Vystrčil, hned v neděli nastínila, že si nepřeje hejtmana z hnutí ANO. „Ohledně pozice hejtmana je zčásti shoda a zčásti je to otázka jednání. Máme snahu, aby koalice měla výraznější většinu,“ řekl Schrek.

Piráti očekávají konkrétní podobu koalice už dnes. „Stále jednáme s ODS a dalšími stranami o variantě koalice čtyř až pěti stran, přičemž stejně jako ODS ani my nechceme, aby hejtman byl z hnutí ANO. O obsazení pozice hejtmana s ODS jednáme,“ řekla v pondělí večer Hana Hajnová, lídryně a vyjednavačka Pirátů.

Dojde na překvapení a zůstane v čele kraje Běhounek?

Ve hře je však stále i sociální demokracie. Podle krajského šéfa ČSSD Petra Krčála vedení strany pověřilo své zástupce, aby dál vyjednávali s oběma skupinami. Myslel tím hnutí ANO a širokou koalici proti němu.

„Žádné preference z našeho jednání nevyplynuly. Máme mandát jednat s jednou i druhou skupinou, pokud budeme osloveni,“ sdělil Krčál.

Podle České televize je ANO ochotné v případě spolupráce s ČSSD nechat post hejtmana Jiřímu Běhounkovi, pro něhož by to bylo už čtvrté období v čele kraje. ANO a ČSSD by však ke spolupráci musely přemluvit dva subjekty, aby měla koalice pohodlnou většinu.

O nabídce ANO ostatním stranám na post hejtmana ví i jednička Starostů pro Vysočinu Lukáš Vlček. „Vnímáme to ale spíš jako signál navenek, neděláme z toho žádné závěry. Nejsme v pozici, kdy bychom si tento post měli nárokovat,“ reagoval Vlček.

O jeden z šesti mandátů by mohli Starostové přijít v případě, že by koalice Pro TOP Vysočinu uspěla se svou námitkou a získala by dodatečně pro přepočítání hlasů 2 křesla. V sobotu chyběl tomuto uskupení k pětiprocentní hranici jediný hlas.

O jeden mandát ze tří by v tom případě přišli i komunisté, se kterými však většina stran nehodlá vůbec spolupracovat.

Lídr lidovců Vít Kaňkovský byl v pondělí hodně nekonkrétní. „Je několik možných variant. Nechci zatím spekulovat, která je pravděpodobnější a která méně, mohl bych tomu uškodit,“ pověděl.